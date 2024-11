WEKA présente les nouvelles appliances WEKApod pour accélérer les déploiements d'IA en entreprise

WEKApod Nitro et WEKApod Prime offrent aux clients des solutions flexibles, abordables et évolutives pour accélérer l'innovation en matière d'IA.

CAMPBELL, Californie, 30 octobre 2024 /PRNewswire/ -- WekaIO (WEKA), la société de plateforme de données natives de l'IA, a dévoilé aujourd'hui deux nouvelles appliances de plateforme de données WEKApod™ : le WEKApod Nitro pour les déploiements d'IA d'entreprise à grande échelle et le WEKApod Prime pour les déploiements d'IA à plus petite échelle et les cas d'utilisation de données haute performance polyvalentes. Les appliances de plateforme de données WEKApod fournissent des solutions clés en main combinant le logiciel WEKA® Data Platform avec le meilleur matériel haute performance de sa catégorie pour fournir une base de données puissante pour l'IA accélérée et les charges de travail modernes à forte intensité de performance.

La WEKA Data Platform fournit une infrastructure de données AI-native évolutive conçue spécialement pour les charges de travail d'IA les plus exigeantes, accélérant l'utilisation du GPU et les pipelines de données retrieval-augmented generation (RAG) de manière efficace et durable, tout en fournissant des performances d'écriture efficaces pour le checkpointing des modèles d'IA. Son architecture cloud-native avancée permet une flexibilité de déploiement ultime, une portabilité transparente des données et une capacité de cloud hybride robuste.

WEKApod offre toutes les capacités et tous les avantages du logiciel WEKA Data Platform dans une appliance facile à déployer, idéale pour les organisations qui tirent parti de l'IA générative et d'autres charges de travail à forte intensité de performance dans un large éventail d'industries. Les principaux avantages sont les suivants :

WEKApod Nitro : Il offre une densité de performance exceptionnelle à l'échelle, avec plus de 18 millions d'IOPS dans un seul cluster, ce qui le rend idéal pour les déploiements d'IA d'entreprise à grande échelle et pour les fournisseurs de solutions d'IA qui entraînent, règlent et infèrent les modèles de base LLM. WEKApod Nitro est certifié pour NVIDIA DGX SuperPOD™. La capacité commence à un demi-pétaoctet de données utilisables et est extensible par incréments d'un demi-pétaoctet.

WEKApod Prime : Gère de manière transparente le débit de données à haute performance pour le HPC, l'entraînement à l'IA et l'inférence, ce qui le rend idéal pour les organisations qui souhaitent faire évoluer leur infrastructure d'IA tout en maintenant la rentabilité et un rapport qualité-prix équilibré. WEKApod Prime offre des configurations flexibles qui évoluent jusqu'à 320 Go/s de bande passante en lecture, 96 Go/s en écriture et jusqu'à 12 millions d'IOPS pour les clients dont les exigences en matière de traitement des données sont moins extrêmes. Les organisations peuvent ainsi personnaliser les configurations à l'aide d'ajouts optionnels, afin de ne payer que pour ce dont elles ont besoin et d'éviter de surprovisionner des composants inutiles. La capacité commence à 0,4 Po de données utilisables avec des options allant jusqu'à 1,4 Po.

« L'adoption accélérée des applications d'IA générative et de la récupération multimodale-augmentation de la génération a pénétré l'entreprise plus rapidement que quiconque aurait pu le prédire, entraînant le besoin de solutions d'infrastructure de données abordables, hautement performantes et flexibles qui offrent une latence extrêmement faible, réduisent drastiquement le coût par jeton généré et peuvent évoluer pour répondre aux besoins actuels et futurs des organisations à mesure que leurs initiatives d'IA évoluent », a indiqué Nilesh Patel, chief product officer chez WEKA. « WEKApod Nitro et WEKApod Prime offrent une flexibilité et un choix inégalés tout en offrant des performances, une efficacité énergétique et une valeur exceptionnelles pour accélérer leurs projets d'IA partout et partout où ils ont besoin de les exécuter. »

Pour en savoir plus sur les appliances de plateforme de données WEKApod, visitez le site https://www.weka.io/wekapod.

À propos de WEKA

WEKA est la société de plateforme de données natives de l'IA qui établit la norme pour l'infrastructure de l'IA avec la seule solution logicielle agnostique au cloud et au matériel de l'industrie pour les applications à forte intensité de performance. La plateforme de données WEKA® offre une performance sans précédent à l'échelle. Elle transforme les silos de données stagnants en pipelines de données dynamiques qui aident les charges de travail AI, ML et GPU des entreprises à fonctionner plus rapidement et plus efficacement, en fournissant un accès transparent aux données sur site, dans le cloud, à la périphérie et dans les environnements hybrides et multicloud. WEKA aide des centaines d'entreprises et d'organisations de recherche prééminentes dans le monde à surmonter les défis complexes liés aux données pour atteindre plus rapidement les découvertes, les perspectives et les résultats — y compris 12 des 50 plus grandes entreprises du monde (Fortune 50). Pour en savoir plus, consultez le site www.weka.io ou connectez-vous sur LinkedIn, X, et Facebook.

WEKA a été reconnue comme visionnaire dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® pour les plateformes de stockage de fichiers et d'objets — lisez le rapport.

WEKA et le logo WEKA sont des marques déposées de WekaIO, Inc. Les autres noms commerciaux utilisés dans le présent document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo.jpg