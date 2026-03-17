WEKA verkürzt die Bereitstellungszeiten für AI Factories von Monaten auf Minuten - dank einer sofort einsatzbereiten NVIDIA-Lösung für KI-Datenplattformen

Die KI-Datenplattform NewNeuralMesh schließt die Lücke zwischen KI-Proof-of-Concept und rentabler Produktion und liefert skalierbare Business Intelligence und schnellere KI-Ergebnisse mit NVIDIA

SAN JOSE und CAMPBELL, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Von der GTC 2026: WEKA, das Unternehmen für KI-Speicher und -Systeme, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner NeuralMesh™ AI Data Platform (AIDP) bekannt gegeben, die eine kompatible, hochleistungsfähige Infrastruktur für Unternehmen bietet, die für AI Factory-Implementierungen optimiert ist. Die Lösung basiert auf dem Referenzdesign der NVIDIA AI Data Platform und ist ein End-to-End-System, das die Bereitstellung von KI-fähigen Daten für AI Factories beschleunigt. Das Ergebnis: Die Zeitspanne für KI-Projekte verkürzt sich von Monaten auf Minuten, sodass Unternehmen in der Lage sind, KI-Anwendungen im Produktionsmaßstab unter Verwendung der besten Technologien in ihrem gesamten Ökosystem bereitzustellen.

WEKA and NVIDIA accelerate enterprise-ready AI factories

Die Lösung nutzt die einzigartige adaptive Architektur von NeuralMesh, um das hartnäckigste Hindernis bei der KI in Unternehmen zu beseitigen: Unternehmen können nachweisen, dass KI-Konzepte im Rahmen von Proof-of-Concept (POC) funktionieren, haben jedoch immer wieder Schwierigkeiten, den Produktionsmaßstab zu erreichen.

Basierend auf mehr als 170 Patenten und mehr als einem Jahrzehnt an KI-nativer Speicherinnovation – eine Grundlage, die keine konkurrierende Speicherplattform replizieren kann – wird NeuralMesh als einzige Lösung schneller und stabiler, wenn KI-Umgebungen auf Exabytes und darüber hinaus skalieren. Da die AI Factory-Dateninfrastruktur zu einer kritischen Schicht innerhalb der KI-Architektur von Unternehmen wird, hilft NeuralMesh seinen Kunden, die Lücke zwischen POC und Produktionsimplementierungen zu schließen. Kunden, die NeuralMesh mit Augmented Memory Grid™ betreiben, können bei Inferenz-Workloads 6,5-mal mehr Token pro GPU erzielen, was den Vorteil einer speziell entwickelten Architektur gegenüber einer nachgerüsteten Infrastruktur widerspiegelt.

„Unternehmen setzen AI Factories jetzt intern ein und treiben damit die Umstellung auf Inferenzen im gesamten Ökosystem voran. Diese Unternehmen benötigen schnelle KI-Ergebnisse und brauchen einsatzbereite Lösungen, die die Anforderungen von Unternehmen an Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis erfüllen", berichtet Liran Zvibel, Mitbegründer und CEO von WEKA. „NeuralMesh AIDP von WEKA bietet Unternehmen alles, was sie brauchen, um AI Factories im Dauerbetrieb zu betreiben: extreme Speicherleistung und die flexible Architektur, die für den Einsatz von KI im Produktionsmaßstab erforderlich ist. Ganz gleich, ob ein Unternehmen seine KI-Reise gerade erst beginnt oder eine vollständige NVIDIA-Bereitstellung betreibt – NeuralMesh AIDP lässt sich nahtlos skalieren, um das Wachstum des Unternehmens zu begleiten."

„Der Einsatz von agentenbasierter KI in der Produktion erfordert einen neuen Fokus auf die Verwaltung des kontinuierlichen, kohärenten Datenflusses und des Inferenzkontexts", betont Jason Hardy, Vice President, Storage Technologies bei NVIDIA. „Durch die Nutzung der NVIDIA AI Data Platform liefern Lösungen wie NeuralMesh AIDP von WEKA die persistente Kontextebene, die für stabile und hochskalierte agentenbasierte Inferenz notwendig ist."

Ein System für jede KI-Arbeitslast: Bereitstellung von durchgängigen AI Factories

AI Factories bieten Unternehmen speziell entwickelte Produktionssysteme für den Betrieb von KI im großen Maßstab, erfordern jedoch Speicherfunktionen, die über die reine Datenhaltung hinausgehen und aktiv Kontext sowie kontinuierliche Datenbewegungen unterstützen. NeuralMesh, das intelligente, adaptive Speichersystem von WEKA, liefert die kontinuierliche Datenschleifenleistung, die AI Factory-Workloads erfordern.

Sofort einsatzbereite KI-Anwendungen zur Beschleunigung von Geschäftsergebnissen

NeuralMesh AIDP ermöglicht es Unternehmen und KI-Cloud-Anbietern, KI-Vorgänge von der Abfrage bis zur Inferenz auf einer einzigen, sofort einsatzbereiten Plattform zu vereinheitlichen. Mit vorintegrierten Hardware- und Software-Optionen von NVIDIA (einschließlich NVIDIA RTX 6000 PRO Server Edition GPUs und der neu angekündigten NVIDIA RTX 4500 PRO Server Edition GPUs) sowie Red Hat, Spectro Cloud und Supermicro können Unternehmen monatelange KI-Integrationsarbeit vermeiden.

Die Plattform bietet eine vereinfachte Lösung, die es Teams ermöglicht, sich auf den Informations-Output zu konzentrieren, anstatt die zugrunde liegende Infrastruktur zu verwalten. Die Lösung bietet gebrauchsfertige Pipelines für ein breites Spektrum von Geschäftsanwendungen, die in verschiedenen Branchen eingesetzt werden können: Semantic Search, Video Search & Summarization (VSS), AlphaFold für die Arzneimittelentdeckung, AIQ/Agentic RAG und vieles mehr.

Diese KI-Anwendungen werden bereits von Unternehmens- und Forschungskunden eingesetzt, um Ergebnisse in wichtigen Bereichen zu erzielen:

Gesundheit und Life Sciences: Identifizieren Sie Patientenuntergruppen für mehrere Studien und beschleunigen Sie die Entdeckung in datenintensiven Workflows wie der Kryo-EM.

Identifizieren Sie Patientenuntergruppen für mehrere Studien und beschleunigen Sie die Entdeckung in datenintensiven Workflows wie der Kryo-EM. Finanzdienstleistungen: Erhalten Sie Marktsignale, sobald Daten eintreffen, und institutionalisieren Sie den Wissenszugriff zu einer gemeinsamen geschützten Ressource.

Erhalten Sie Marktsignale, sobald Daten eintreffen, und institutionalisieren Sie den Wissenszugriff zu einer gemeinsamen geschützten Ressource. Öffentlicher Sektor: Erkennen Sie potenzielle Bedrohungen auf der Grundlage von Kontext und Bedeutung – nicht von Schlüsselwörtern – und automatisieren Sie die Synthese von Beweisen aus verschiedenen Quellen, um die Entscheidungsprozesse zu verbessern.

Erkennen Sie potenzielle Bedrohungen auf der Grundlage von Kontext und Bedeutung – nicht von Schlüsselwörtern – und automatisieren Sie die Synthese von Beweisen aus verschiedenen Quellen, um die Entscheidungsprozesse zu verbessern. Physische KI und Robotik: Verkürzen Sie den Kreislauf von der Erfassung der realen Daten bis zum Einsatz des neu trainierten Modells und verbessern Sie so Flottenleistung, Zuverlässigkeit und Markteinführungszeit.

„Das fehlende Stück in der Produktions-KI sind nicht die Denkmodelle oder die Rechenleistung. Es geht darum, eine effiziente Plattform zu haben, die die AI Factory-Pipeline vereinheitlicht und wirklich skalierbar macht", erläutert Shimon Ben-David, CTO bei WEKA. „Das NeuralMesh AIDP wurde entwickelt, um die Lücke zwischen Produktion und Rentabilität von KI zu schließen, indem es Unternehmensexperimente in den Vollbetrieb überführt und KI für alles – von Agenten der nächsten Generation bis hin zu Anwendungen im Gesundheitswesen – wirtschaftlich tragfähig macht."

Zitate von Partnern und Kunden

„Um KI in die Produktion zu überführen, braucht es mehr als nur Technologie – es braucht Beständigkeit und Kontrolle. Durch den Einsatz der NeuralMesh AI Data Platform mit Red Hat AI Enterprise, basierend auf Red Hat OpenShift, können Unternehmen datenintensive KI-Pipelines in On-Premises- und Cloud-Umgebungen in dem Umfang betreiben, der für die Unternehmensproduktion erforderlich ist, ohne dabei Abstriche bei der Governance oder Sicherheit machen zu müssen", so Ryan King, Vice President, AI and Infrastructure Partners bei Red Hat.

„Die eigentliche Herausforderung bei der KI ist nicht mehr das Trainieren von Modellen. Es ermöglicht den zuverlässigen Betrieb dieser Systeme in der Produktion, in großem Maßstab und mit vorhersehbarer Leistung und kalkulierbaren Kosten. An dieser Stelle scheitern die meisten KI-Initiativen. Die NeuralMesh AI Data Platform lässt sich mit unserer AI Acceleration Cloud, Neysa Velocis, integrieren, um dieses Problem direkt anzugehen. Es gibt Teams die Möglichkeit, KI-Workloads als verlässliche Systeme zu betreiben, ohne die operative Last einer komplexen Infrastruktur zu tragen", erklärt Anindya Das, Mitbegründer und CTO von Neysa.

Verfügbarkeit

Die NeuralMesh AI Data Platform-Lösung ist ab sofort verfügbar und wird als Appliance-System geliefert. Unternehmen können mehr erfahren unter weka.io/nvidia oder bei WEKA auf der GTC 2026 am Stand 1034 durch eine Demo.

Für weitere Informationen zu NeuralMesh AIDP:

Informationen zu WEKA

WEKA verändert die Art und Weise, wie Unternehmen KI-Workflows aufbauen, betreiben und skalieren – mit NeuralMesh™ by WEKA®, seinem intelligenten, adaptiven Mesh-Speichersystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dateninfrastrukturen, die mit steigender Arbeitslast langsamer und anfälliger werden, wird NeuralMesh mit zunehmender Skalierung schneller, leistungsfähiger und effizienter. Es passt sich dynamisch an KI-Umgebungen an und bietet so eine flexible Grundlage für Unternehmens-KI und agentenbasierte KI-Innovationen. NeuralMesh genießt das Vertrauen von 30 % der Fortune-50-Unternehmen und unterstützt führende Unternehmen, KI-Cloud-Anbieter und KI-Entwickler dabei, GPUs zu optimieren, KI schneller zu skalieren und Innovationskosten zu senken. Erfahren Sie mehr unter www.weka.io oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn und X.

WEKA und das W-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier genannte Markennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

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