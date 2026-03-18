WEKA 推出一體化 NVIDIA AI 數據平台解決方案，將 AI 工廠部署時間由數月大幅減至數分鐘

全新 NeuralMesh AI 數據平台彌補 AI 概念驗證與商業化應用之間的差距，結合 NVIDIA 技術，提供可擴展的商業智能及更快速的 AI 成果

加州聖荷西與坎貝爾2026年3月19日 /美通社/ -- 在 GTC 2026 上： AI 儲存與記憶體系統的公司 WEKA 今日宣布，其企業級 NeuralMesh™ AI 數據平台 (AIDP) 正式全面推出。該平台提供可組合的高性能基礎架構，專為 AI 工廠部署而優化。 該解決方案基於 NVIDIA AI 數據平台參考架構設計，是一套端到端系統，加快向 AI 工廠提供可供 AI 使用的數據。AI 項目開發時間由數月大幅減至數分鐘，使企業能夠利用其生態系統中的頂尖技術，快速交付達至生產規模的代理式 AI 應用。

透過運用 NeuralMesh 獨特的自適應架構，此解決方案針對企業級 AI 最持續存在的障礙：企業雖可在概念驗證 (POC) 階段證明 AI 概念可行，但往往難以擴展至生產規模。

WEKA 與 NVIDIA 加快構建企業級就緒的人工智能 (AI) 工廠

建立於超過 170 項專利及逾十年的 AI 原生儲存創新之上，該基礎是任何競爭性儲存平台均無法複製的，NeuralMesh 是唯一能隨著 AI 環境擴展至艾位元組 (Exabytes) 級甚至更高規模時，效能反而變得更快更穩健的解決方案。隨著 AI 工廠數據基礎設施成為企業級 AI 架構中的關鍵層，NeuralMesh 正協助客戶彌補概念驗證階段與實際部署之間的差距。採用 Augmented Memory Grid™ 運行 NeuralMesh 的客戶，在推理工作負載中每個 GPU 可處理的 token 數量能夠提升達 6.5 倍。由此可見，專為 AI 設計的架構比後期改造的基礎設施帶來更大的複合優勢。

WEKA 聯合創辦人兼行政總裁 Liran Zvibel 表示：「各企業都正在內部部署 AI 工廠，此舉推動整個生態系統全面邁向推論應用階段。這些企業希望快速產出 AI 成果，並需要同時能具備企業級基本要求的一站式解決方案，這些要求包括可靠表現、安全保障，以及最佳的價格效能比與成本效益。WEKA 的 NeuralMesh AIDP 為企業提供運行全天候 AI 工廠所需的一切：極致的儲存效能，以及將 AI 落地至生產規模所需的靈活架構。 無論企業正處於 AI 發展初期，還是已部署完整的 NVIDIA 全棧系統，NeuralMesh AIDP 均可隨業務增長無縫擴展。」

NVIDIA 儲存技術副總裁 Jason Hardy 表示：「在生產環境中部署代理式 AI，需要重新聚焦於管理持續及連貫的數據流，以及推論上下文的能力。透過運用 NVIDIA AI Data Platform，像 WEKA 的 NeuralMesh AIDP 等解決方案可提供持久化的上下文層，為穩定且大規模的代理式推理提供關鍵支援。」

一個系統，支援所有 AI 工作負載：實現端到端 AI 工廠

AI 工廠為企業提供專為大規模運行 AI 而設的生產系統，但同時亦要求儲存能力不僅止於數據存放，更需主動支援上下文管理及數據的持續流動。NeuralMesh 作為 WEKA 的智能自適應儲存系統，可提供 AI 工廠工作負載所需的持續數據循環效能。

開箱即用的 AI 應用，加速實現業務成果

NeuralMesh AIDP 讓企業與 AI 雲端供應商能夠在即時可部署的單一平台上，統一從檢索到推論的 AI 營運流程。透過整合 NVIDIA 預先配置的硬件及軟件方案（包括 NVIDIA RTX 6000 PRO Server Edition GPU 及最新發布的 NVIDIA RTX 4500 PRO Server Edition GPU），並結合 Red Hat、 Spectro Cloud及 Supermicro，企業可大幅縮短數月的 AI 整合工作時間。

該平台提供簡化的解決方案，讓團隊能專注於智能成果輸出，而無需處理底層基礎設施的管理工作。該平台提供即用型管道，支援多種跨行業的業務應用場景，包括：語意搜尋、影片搜尋與摘要 (VSS)、用於藥物研發的 AlphaFold，以及 AIQ/Agentic RAG 等。

這些 AI 應用已獲企業及研究機構客戶採用，推動多個高優先領域的成果：

醫療與生命科學： 在多項研究中識別患者亞群，並加速冷凍電子顯微鏡 (cryo-EM) 等數據密集型工作流程中的發現進程。

在多項研究中識別患者亞群，並加速冷凍電子顯微鏡 (cryo-EM) 等數據密集型工作流程中的發現進程。 金融服務： 在數據落地時即時偵測早期市場訊號，並將知識存取制度化為共享且安全的資源。

在數據落地時即時偵測早期市場訊號，並將知識存取制度化為共享且安全的資源。 公共部門： 根據上下文和語意而非關鍵字，識別潛在威脅，並自動整合多來源證據，以提升決策效率。

根據上下文和語意而非關鍵字，識別潛在威脅，並自動整合多來源證據，以提升決策效率。 實體 AI 與機械人： 縮短由現實世界數據擷取到模型重新訓練與部署之間的循環時間，提升整體系統效能、可靠性及加速產品上市時間。

WEKA 技術總監 Shimon Ben-David 表示：「生產級 AI 所缺少的，並非推理模型或運算能力，而是一個能夠整合 AI 工廠管道並實現真正可擴展性的高效平台。NeuralMesh AIDP 的設計旨在彌補 AI 在生產落地與商業價值之間的差距，將企業從實驗推進至全面規模營運，並使 AI 在從新一代代理系統到醫療應用等各個領域中具備經濟可行性。」

支援合作夥伴及客戶感言

Red Hat AI 及基礎設施合作夥伴副總裁 Ryan King 表示：「要將 AI 推向生產環境，所需的不僅是技術，更需要貫徹一致和穩妥可控。透過將 NeuralMesh AI Data Platform 與基於 Red Hat OpenShift 的 Red Hat AI Enterprise 結合使用，企業可在本地及雲端環境中，以符合企業級生產需求的規模運行數據密集型 AI 管道，同時兼顧治理與安全保障。」

Neysa 聯合創辦人兼技術總監 Anindya Das 表示：「AI 的真正挑戰已不再是模型訓練， 而是在生產環境中預測效能與成本，從而達至大規模的可靠表現。 這正是大多數 AI 計劃停滯不前的關鍵所在。NeuralMesh AI Data Platform 可與我們的 AI 加速雲端平台 Neysa Velocis 整合，直接解決該問題。它為團隊提供了一種方式，使其能將 AI 工作負載作為可靠的系統運行，而無需承擔整合複雜基礎設施所帶來的營運負擔。」

上市時間

NeuralMesh AI 數據平台解決方案現已上市，以一體機 (Appliance-style) 系統形式交付。 企業可瀏覽 weka.io/nvidia 了解更多資訊，或於 GTC 2026 親臨 WEKA 展位（#1034）參觀示範。

如欲了解 NeuralMesh AIDP 的更多資訊：

關於 WEKA

WEKA 透過其智能自適應網狀儲存系統 NeuralMesh™ by WEKA®，正革新企業構建、運行及擴展 AI 工作流程的方式。有別於傳統數據基礎設施在工作負載增加時會變得更慢且更脆弱，NeuralMesh 反而能隨著規模擴展而變得更快、更穩健且更高效，並可動態適應 AI 環境，為企業級 AI 及代理式 AI 創新提供靈活的基礎架構。《財富》50 強企業中已有 30% 正在採用 NeuralMesh ，協助領先企業、AI 雲端服務供應商及 AI 開發者優化 GPU 運用、加速 AI 擴展，並降低創新成本。了解更多資訊，請瀏覽 www.weka.io，或透過 LinkedIn 及 X 與我們聯繫。

WEKA 及 W 標誌為 WekaIO, Inc. 的註冊商標。本文所提及的其他商標名稱可能為其各自擁有者的商標。

SOURCE WEKA