웨카, 턴키 엔비디아 AI 데이터 플랫폼 솔루션으로 AI 팩토리 배포 기간 수개월에서 수분으로 단축

새로운 뉴럴메시 AI 데이터 플랫폼, AI 개념 검증과 수익성 있는 프로덕션 간의 격차 해소… 엔비디아와 함께 확장 가능한 비즈니스 인텔리전스 및 더 빠른 AI 성과 제공

캘리포니아 산호세 및 캠벨, 2026년 3월 16일 /PRNewswire/ -- GTC 2026: AI 스토리지 및 메모리 시스템 기업 웨카(WEKA)가 3월 16일, AI 팩토리 구축에 최적화된 구성 가능한 고성능 인프라를 제공하는 엔터프라이즈 전용 뉴럴메시™(NeuralMesh™) AI 데이터 플랫폼(AIDP)의 일반 출시를 발표했다. 엔비디아(NVIDIA) AI 데이터 플랫폼 레퍼런스 디자인을 기반으로 한 이 솔루션은 AI 팩토리에 AI 준비 데이터를 신속하게 공급하는 엔드투엔드 시스템이다. 그 결과 AI 프로젝트 일정이 수개월에서 수분으로 단축되며, 조직은 생태계 전반의 최고 수준 기술을 활용해 프로덕션 규모의 에이전트형 AI 애플리케이션을 구현할 수 있게 된다.

뉴럴메시의 독자적인 적응형 아키텍처를 활용한 이 솔루션은, 조직이 AI 개념을 개념 검증(POC) 단계에서는 작동하게 할 수 있지만 프로덕션 규모로 확장하는 데 지속적으로 어려움을 겪는다는 가장 고질적인 엔터프라이즈 AI 문제를 해결한다.

WEKA and NVIDIA accelerate enterprise-ready AI factories

170개 이상의 특허와 10년 이상의 AI 네이티브 스토리지 혁신을 기반으로 구축된 뉴럴메시는 어떤 경쟁 스토리지 플랫폼도 복제할 수 없는 토대 위에서, AI 환경이 엑사바이트 규모 이상으로 확장될수록 더 빠르고 견고해지는 유일한 솔루션이다. AI 팩토리 데이터 인프라가 엔터프라이즈 AI 아키텍처의 핵심 계층으로 자리 잡는 가운데, 뉴럴메시는 현재 고객들이 POC와 프로덕션 배포 간의 격차를 좁힐 수 있도록 지원하고 있다. 어그먼티드 메모리 그리드™(Augmented Memory Grid™)와 함께 뉴럴메시를 실행하는 고객은 추론 워크로드에서 GPU당 6.5배 더 많은 토큰을 처리할 수 있으며, 이는 기존 인프라를 개조한 방식 대비 전용 아키텍처의 복합적 이점을 반영한 수치다.

웨카의 리란 즈비벨(Liran Zvibel) 공동 창업자 겸 최고경영자는 "기업들이 이제 내부적으로 AI 팩토리를 배포하며 생태계 전반에 걸쳐 추론 중심으로 대대적인 전환이 이루어지고 있다. 이러한 기업들은 신속한 AI 성과를 요구하며, 신뢰성, 보안 및 최적의 가격 대비 성능 및 비용 효율성이라는 엔터프라이즈 기본 요건을 갖춘 턴키 솔루션이 필요하다"고 말했다. 이어 "웨카의 뉴럴메시 AIDP는 항상 가동되는 AI 팩토리를 운영하는 데 필요한 모든 것, 즉 탁월한 스토리지 성능과 프로덕션 규모에서 AI를 운영화하는 데 필요한 유연한 아키텍처를 조직에 제공한다. AI 여정을 막 시작하는 조직과 엔비디아 풀스택 구축을 운영 중인 조직 모두에서 뉴럴메시 AIDP는 성장에 따라 원활하게 확장된다"고 덧붙였다.

엔비디아 스토리지 기술 부문의 제이슨 하디(Jason Hardy) 부사장은 "프로덕션 환경에서의 에이전트형 AI 구축은 데이터와 추론 콘텍스트의 지속적이고 일관된 흐름 관리에 새로운 초점을 요구한다"고 말했다. 이어 "엔비디아 AI 데이터 플랫폼을 활용함으로써 웨카의 뉴럴메시 AIDP와 같은 솔루션은 안정적이고 대규모 에이전트형 추론에 필요한 영구적 콘텍스트 계층을 제공한다"고 밝혔다.

하나의 시스템으로 모든 AI 워크로드 처리: 엔드투엔드 AI 팩토리 구현

AI 팩토리는 기업에 AI를 대규모로 운영하도록 설계된 전용 프로덕션 시스템을 제공하지만, 데이터가 저장되는 위치를 넘어 콘텍스트와 지속적인 데이터 이동을 능동적으로 지원하는 스토리지 역량을 요구한다. 웨카의 지능형 적응형 스토리지 시스템인 뉴럴메시는 AI 팩토리 워크로드가 요구하는 지속적인 데이터 루프 성능을 제공한다.

비즈니스 성과 가속화를 위한 즉시 사용 가능한 AI 애플리케이션

뉴럴메시 AIDP는 기업과 AI 클라우드 제공업체가 즉시 배포 가능한 하나의 플랫폼에서 검색부터 추론까지 AI 운영을 통합할 수 있도록 한다. 엔비디아(NVIDIA RTX 6000 PRO 서버 에디션 GPU 및 신규 발표된 NVIDIA RTX 4500 PRO 서버 에디션 GPU 포함)를 비롯해 레드햇(Red Hat), 스펙트로 클라우드(Spectro Cloud), 슈퍼마이크로(Supermicro)의 하드웨어 및 소프트웨어 옵션이 사전 통합되어 있어, 조직은 수개월에 걸친 AI 통합 작업을 생략할 수 있다.

이 플랫폼은 팀이 기반 인프라 관리보다 인텔리전스 산출에 집중할 수 있도록 간소화된 솔루션을 제공한다. 이는 시맨틱 검색, 비디오 검색 및 요약(VSS), 신약 개발을 위한 알파폴드(AlphaFold), AIQ/에이전트형 RAG 등 다양한 수직 산업에 걸쳐 활용 가능한 비즈니스 사용 사례를 위한 즉시 사용 가능한 파이프라인을 제공한다.

이러한 AI 애플리케이션은 이미 기업 및 연구 고객들이 주요 분야에서 성과를 창출하는 데 활용되고 있다:

헬스케어 및 생명과학: 여러 연구에 걸쳐 환자 하위 그룹을 식별하고, 극저온 전자현미경과 같은 데이터 집약적 워크플로우에서 발견을 가속화한다.

여러 연구에 걸쳐 환자 하위 그룹을 식별하고, 극저온 전자현미경과 같은 데이터 집약적 워크플로우에서 발견을 가속화한다. 금융 서비스: 데이터가 유입되는 즉시 초기 시장 신호를 감지하고, 공유되고 안전한 리소스로 지식 접근을 제도화한다.

데이터가 유입되는 즉시 초기 시장 신호를 감지하고, 공유되고 안전한 리소스로 지식 접근을 제도화한다. 공공 부문: 키워드가 아닌 맥락과 의미를 기반으로 잠재적 위협을 탐지하고, 소스 전반에 걸쳐 증거 합성을 자동화해 의사결정 주기를 개선한다.

키워드가 아닌 맥락과 의미를 기반으로 잠재적 위협을 탐지하고, 소스 전반에 걸쳐 증거 합성을 자동화해 의사결정 주기를 개선한다. 피지컬 AI 및 로보틱스: 실제 데이터 수집부터 재훈련된 모델 배포까지의 루프를 단축해 플릿 성능, 신뢰성, 시장 출시 시간을 향상시킨다.

웨카의 시몬 벤-다비드(Shimon Ben-David) 최고기술책임자는 "프로덕션 AI에서 부족한 부분은 추론 모델이나 컴퓨팅 파워가 아니다. AI 팩토리 파이프라인을 통합하고 진정한 확장성을 갖추게 하는 효율적인 플랫폼이 부재한 것"이라고 말했다. 이어 "뉴럴메시 AIDP는 AI의 프로덕션 및 수익성 격차를 해소하고, 기업의 실험을 본격적인 운영으로 전환하며, 차세대 에이전트부터 헬스케어 애플리케이션까지 모든 분야에서 AI를 경제적으로 실현 가능하게 만들기 위해 설계됐다"고 덧붙였다.

파트너 및 고객 지지 인용

레드햇 AI 및 인프라 파트너 부문의 라이언 킹(Ryan King) 부사장은 "AI를 프로덕션으로 전환하려면 기술 이상의 것, 즉 일관성과 제어가 필요하다. 레드햇 오픈시프트(Red Hat OpenShift) 기반의 레드햇 AI 엔터프라이즈와 뉴럴메시 AI 데이터 플랫폼을 함께 사용함으로써, 조직은 거버넌스나 보안을 희생하지 않고도 엔터프라이즈 프로덕션이 요구하는 규모로 온프레미스 및 클라우드 환경 전반에서 데이터 집약적 AI 파이프라인을 실행할 수 있다"고 말했다.

네이사(Neysa)의 아닌디야 다스(Anindya Das) 공동 창업자 겸 최고기술책임자는 "AI의 진정한 과제는 더 이상 모델 교육이 아니다. 예측 가능한 성능과 비용으로 프로덕션 환경에서 대규모로 안정적으로 운영하는 것이 문제이다. 대부분의 AI 이니셔티브가 정체되는 지점도 바로 여기다. 뉴럴메시 AI 데이터 플랫폼은 당사의 AI 가속 클라우드인 네이사 벨로시스(Neysa Velocis)와 통합되어 이 문제를 직접적으로 해결한다. 이는 복잡한 인프라를 엮는 운영 부담 없이 AI 워크로드를 신뢰할 수 있는 시스템으로 운영할 수 있는 방법을 팀에 제공한다"고 덧붙였다.

출시 정보

뉴럴메시 AI 데이터 플랫폼 솔루션은 어플라이언스 방식의 시스템으로 현재 출시되어 있다. weka.io/nvidia에서 자세한 내용을 확인하거나, GTC 2026 부스 #1034에서 웨카를 직접 방문해 데모를 체험할 수 있다.

뉴럴메시 AIDP에 관한 추가 정보:

웨카 소개

웨카는 지능형 및 적응형 메시 스토리지 시스템인 뉴럴메시™ 바이 웨카®(NeuralMesh™ by WEKA®)를 통해 조직이 AI 워크플로우를 구축, 실행 및 확장하는 방식을 혁신하고 있다. 워크로드가 확장될수록 느려지고 취약해지는 기존 데이터 인프라와 달리, 뉴럴메시는 확장할수록 더 빠르고 강력하며 효율적으로 변하면서 AI 환경에 동적으로 적응해 엔터프라이즈 AI 및 에이전트형 AI 혁신을 위한 유연한 기반을 제공한다. 포춘(Fortune) 50대 기업의 30%가 신뢰하는 뉴럴메시는 주요 기업, AI 클라우드 제공업체, AI 개발사가 GPU를 최적화하고 AI를 더 빠르게 확장하며 혁신 비용을 절감할 수 있도록 지원한다. 자세한 내용은 www.weka.io 또는 링크드인 및 엑스(X)를 팔로우해 확인할 수 있다.

WEKA와 W 로고는 WekaIO, Inc.의 등록 상표이다. 본 문서에 포함된 기타 상호는 해당 소유자의 상표일 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2934370/WEKA_and_NVIDIA.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo_new.jpg

SOURCE WEKA