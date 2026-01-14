WIRobotics schließt CES 2026 ab und geht in die Ausführungsphase der globalen Zusammenarbeit im Bereich humanoide und tragbare Robotik

YONGIN, Südkorea, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, ein globales Robotikunternehmen, das von den Co-CEOs Younbaek Lee und Yongjae Kim gemeinsam geleitet wird, gab den erfolgreichen Abschluss seiner Teilnahme an der CES 2026 bekannt, die den Übergang von der Technologiedemonstration zur Ausführungsphase der globalen Zusammenarbeit im Bereich der humanoiden und tragbaren Robotik markiert.

At CES 2026, Younbaek Lee, Co-CEO of global robotics company WIRobotics, explains the company’s products to visitors at the exhibition.

Im Rahmen der CES 2026 Unveiled und der Hauptausstellung präsentierte WIRobotics seinen tragbaren Gehilfe-Roboter WIM S und den humanoiden Roboter ALLEX, wobei es nicht nur um Vorführungen ging, sondern auch um konkrete Geschäftsgespräche und die Planung technischer Zusammenarbeit. Die diesjährige CES stellte einen bedeutenden Wendepunkt dar, mit greifbaren Ergebnissen, die auf reale Partnerschaften und Geschäftserweiterungen hinweisen.

Auf der Messe stieß ALLEX bei globalen Technologieunternehmen wie NVIDIA, Meta und Amazon auf großes Interesse, und mehrere Organisationen bekundeten ihr Kaufinteresse. WIRobotics hat außerdem konkrete Pläne für die technische Zusammenarbeit und die gemeinsame Technologieentwicklung mit ausgewählten KI-Big-Tech-Unternehmen aufgestellt und die geführten Gespräche in ein umsetzbares Stadium gebracht.

Aufgrund des hohen Freiheitsgrads seiner Hände und Arme sowie seiner Fähigkeit, menschenähnliche Kraftregelung und natürliche Interaktion über den gesamten Körper hinweg zu realisieren, stieß ALLEX auf großes Interesse. Ebenfalls auf reges Interesse stieß die forschungsorientierte Plattform von ALLEX, die noch in diesem Jahr auf den Markt kommen soll, zusammen mit einer erweiterten Konfiguration, die mit einer mobilen Basis auf Rädern ausgestattet ist.

Der tragbare Roboter WIM lieferte auf der CES 2026 ebenfalls greifbare Geschäftsergebnisse. WIRobotics führte Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit mit Seniorenheimen und staatlichen Programmen in den Vereinigten Staaten und trieb Vertriebspartnerschaften in Mexiko, dem Nahen Osten und Südostasien voran, um seine globale Expansionsstrategie weiter zu festigen.

Nach fast drei Jahren des kommerziellen Einsatzes beweist der WIM weiterhin seinen Wert als tragbarer Roboter, der für den täglichen Langzeiteinsatz konzipiert ist. Bestehende Nutzerinnen und Nutzer aus der ganzen Welt besuchten den WIRobotics-Stand, um sich über Produktverbesserungen zu informieren und Feedback aus der Praxis zu geben.

„Die CES 2026 markierte einen entscheidenden Übergang für WIRobotics von der Präsentation der Technologie zur Durchführung echter Kooperations- und Geschäftsinitiativen mit globalen Partnern", sagte Younbaek Lee, Co-CEO von WIRobotics.

„Die realen Erfahrungen und Daten, die wir mit tragbaren Robotern gesammelt haben, sind ein wichtiger Faktor, um die Reife und Kommerzialisierung unserer humanoiden Robotertechnologie zu beschleunigen. Aufbauend auf beiden Plattformen werden wir die gemeinsame Entwicklung und die globalen Marktchancen mit unseren Partnern aktiv ausbauen."

Im Anschluss an die CES 2026 plant WIRobotics, die globale Zusammenarbeit und Geschäftsexpansion mit Fokus auf humanoide und tragbare Robotik zu beschleunigen und damit zur breiteren Integration von Robotik in Forschung, Industrie und den Alltag beizutragen.

WIRobotics wurde 2021 gegründet und ist ein globales Robotikunternehmen, das sich mit tragbaren Robotern für den täglichen Gebrauch und humanoiden Robotern der nächsten Generation beschäftigt. Das Unternehmen begann 2023 mit dem kommerziellen Vertrieb von tragbaren Robotern zur Unterstützung des unteren Rückens und des Gehens und stellte im Sommer 2025 den Oberkörper seines humanoiden Roboters ALLEX vor – ein Schritt, mit dem es sein Portfolio auf fortschrittliche humanoide Robotik ausweitete. Durch die Weiterentwicklung praktischer und innovativer Robotertechnologien gestaltet WIRobotics die Zukunft der Robotik auf globaler Ebene mit.

