WIRobotics sluit CES 2026 af en gaat de uitvoeringsfase in van wereldwijde samenwerking tussen humanoïde en draagbare robotica

YONGIN, Zuid-Korea, 14 januari 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, een wereldwijd roboticabedrijf onder leiding van co-CEO's Younbaek Lee en Yongjae Kim, heeft de succesvolle afronding aangekondigd van zijn deelname aan CES 2026. Dit betekent een verschuiving van technologische demonstratie naar de uitvoeringsfase van wereldwijde samenwerking in zowel humanoïde als draagbare robotica.

At CES 2026, Younbaek Lee, Co-CEO of global robotics company WIRobotics, explains the company’s products to visitors at the exhibition.

Tijdens CES 2026 Unveiled en de hoofdtentoonstelling presenteerde WIRobotics zijn draagbare robot voor loopondersteuning WIM S en humanoïde robot ALLEX. Het ging daarmee verder dan demonstraties en nam deel aan concrete zakelijke discussies en technische samenwerkingsplanning. CES van dit jaar was een betekenisvol keerpunt, met tastbare resultaten die wijzen op partnerschappen in de echte wereld en bedrijfsuitbreiding.

ALLEX trok op de beurs grote belangstelling van wereldwijde technologiebedrijven, waaronder NVIDIA, Meta en Amazon, met aankoopinteresse van verschillende organisaties. WIRobotics heeft ook concrete plannen opgesteld voor technische samenwerking en gezamenlijke technologieontwikkeling met geselecteerde grote technologiebedrijven op het gebied van AI, waardoor de discussies in een uitvoerbaar stadium zijn gekomen.

ALLEX werd uitermate gewaardeerd om zijn handen en armen met een hoge mate van vrijheid, evenals zijn vermogen om menselijke krachtscontrole en natuurlijke interactie over het hele lichaam te leveren. Er werd ook al sterk uitgekeken naar ALLEX' onderzoeksgerichte platform dat later dit jaar commercieel beschikbaar zal zijn, samen met een uitgebreide configuratie geïntegreerd met een mobiele basis op wielen.

De draagbare robot WIM van het bedrijf leverde ook tastbare bedrijfsresultaten op CES 2026. WIRobotics hield discussies over mogelijke samenwerking met leefgemeenschappen van senioren en door de overheid geleide programma's in de Verenigde Staten, terwijl het distributiepartnerschappen in Mexico, het Midden-Oosten en Zuidoost-Azië bevorderde en zijn wereldwijde uitbreidingsstrategie verder versterkte.

Met bijna drie jaar commerciële implementatie blijft WIM zijn waarde tonen als een draagbare robot die is ontworpen voor dagelijks gebruik op lange termijn. Bestaande gebruikers van over de hele wereld bezochten de WIRobotics-stand om productupgrades te ervaren en feedback over het gebruik in de echte wereld te delen, waardoor het vertrouwen van gebruikers werd versterkt en de acceptatie ondersteunde.

"CES 2026 markeerde een cruciale overgang voor WIRobotics van het presenteren van technologie naar het uitvoeren van echte samenwerking en zakelijke initiatieven met wereldwijde partners", aldus Younbaek Lee, co-CEO van WIRobotics.

"De ervaring in de echte wereld en de gegevens die zijn verzameld via draagbare robotica zijn een kernwaarde geworden bij het versnellen van de maturiteit en commercialisering van onze humanoïde robotica-technologie. Voortbouwend op beide platforms zullen we gezamenlijke ontwikkeling en wereldwijde marktkansen met onze partners actief uitbreiden."

Na CES 2026 is WIRobotics van plan de wereldwijde samenwerking en bedrijfsuitbreiding te versnellen, gericht op humanoïde en draagbare robotica. Dit draagt bij aan de bredere integratie van robotica in onderzoek, industrie en het dagelijkse leven.

Over WIRobotics

WIRobotics, opgericht in 2021, is een wereldwijd roboticabedrijf dat draagbare robotica voor dagelijks gebruik en humanoïde robotica van de volgende generatie omvat. Het bedrijf begon in 2023 met de commerciële verkoop van draagbare robots voor onderrug- en loopondersteuning, en in de zomer van 2025 onthulde het het bovenlichaam van zijn humanoïde robot, ALLEX, en breidde zo uit naar de geavanceerde humanoïde robotica. Door zowel praktische als baanbrekende robottechnologieën te ontwikkelen, blijft WIRobotics de toekomst van de robotica wereldwijd vormgeven.

