ZPMC Europe veröffentlicht Nachhaltigkeitsbericht 2024

SHANGHAI, 1. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- ZPMC Europe, der regionale Hauptsitz von Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (ZPMC), hat kürzlich seinen Nachhaltigkeitsbericht 2024 veröffentlicht. Der Bericht beschreibt die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) des ZPMC, seines regionalen Zentrums in Europa und anderer verbundener Unternehmen in der Region.

Was die Unternehmensführung betrifft, so hat ZPMC im Jahr 2024 die höchsten Integritäts- und Compliance-Standards eingehalten und sich strikt an die internationalen Konventionen und lokalen Vorschriften gehalten. Das Unternehmen betrachtet die Sicherheit als seine "Lebensader" und gewährleistet eine sichere und nachhaltige Entwicklung in allen Geschäftsbereichen. Im Laufe des Jahres schloss ZPMC Kundendienstprojekte in Wilhelmshaven und Bremerhaven in Deutschland und am EECV-Terminal in den Niederlanden ab, um die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und ein koordiniertes Geschäftswachstum zu unterstützen.

In den Bereichen Kulturpflege und internationale Zusammenarbeit legte das ZPMC Europe großen Wert auf die Rechte und das Wohlergehen der Mitarbeiter und unterstützte gleichzeitig die Rekrutierung lokaler Talente und die interkulturelle Integration. Das Unternehmen baute seine Partnerschaften in ganz Europa weiter aus, half beim Aufbau einer nachhaltigen Lieferkette und eines industriellen Ökosystems und leistete einen Beitrag zur Entwicklung der lokalen Infrastruktur und zum Engagement in den Gemeinden. Im Jahr 2024 trat ZPMC auf der TOC Europe Exhibition in den Niederlanden und der Offshore Northern Seas (ONS) Exhibition in Norwegen auf und spendete chinesische Kulturbücher und ZPMC-Kaikranmodelle an die HanHua Chinese School in Hamburg.

Im Umweltmanagement hat ZPMC Europe die Nachhaltigkeit in seine Entscheidungs- und Betriebsprozesse integriert. Im Einklang mit den EU-Zielen für einen umweltfreundlichen Übergang setzte das Unternehmen Automatisierungs- und intelligente Technologien ein, um die Entwicklung ökoeffizienter, intelligenter Häfen zu unterstützen und leistungsstarke, kohlenstoffarme End-to-End-Lösungen zu liefern. Im Jahr 2024 lieferte ZPMC maßgeschneiderte Kaikräne der nächsten Generation an den Hamburger Hafen, ging eine Partnerschaft mit dem Hafen von Felixstowe in Großbritannien ein, um herkömmliche kraftstoffbetriebene Ausrüstung durch Maschinen mit neuer Energie zu ersetzen, und lieferte automatische schienengebundene Portalkräne an Peel Ports in Liverpool. Durch diese Maßnahmen konnte die betriebliche Effizienz gesteigert und gleichzeitig die Umweltbelastung verringert werden, so dass Peel nun über umweltfreundlichere und effizientere Kapazitäten verfügt. Intern hat ZPMC Europe nachhaltige Büropraktiken eingeführt und Energiesparmaßnahmen mit Umweltschulungen kombiniert, um einen ressourceneffizienten Arbeitsplatz zu kultivieren und sein Engagement für die Verringerung seines CO2-Fußabdrucks zu fördern.

Mit Blick auf die Zukunft wird das ZPMC Europe seine ESG-Praktiken weiter verbessern und sich weiterhin dafür einsetzen, die nachhaltige Zukunft der Branche zusammen mit seinen europäischen Partnern durch umweltfreundliche und innovative Lösungen voranzutreiben.

Link zur offiziellen Website：Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd. (zpmc.com)