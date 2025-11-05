Arabia Saudí ocupa el centro del escenario en la WTM España - español USA - Turkish USA - English USA - English Portugal - Português Italia - Italiano The Saudi Tourism Authority 05 nov, 2025, 20:50 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo - Arabia Saudí ocupa el centro del escenario en la WTM: Presenta su increíble calendario y sus destinos emblemáticos al sector turístico mundial El turismo saudí presenta un calendario increíble de eventos y entretenimiento a nivel mundial y destaca sus destinos emblemáticos, desde el prístino Mar Rojo saudí y las antiguas maravillas de AlUla, hasta las vibrantes ciudades de Riad y Yeda.

Aprovechando el crecimiento de 116 millones de visitantes en 2024 y 60,9 millones en la primera mitad de 2025, Arabia Saudí invita a sus socios comerciales y empresariales a aprovechar las prósperas oportunidades que ofrece el destino turístico de más rápido crecimiento del mundo. LONDRES, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Arabia Saudí causó una gran impresión en la jornada inaugural de la World Travel Market (WTM) 2025, cuando la Autoridad de Turismo de Arabia Saudí (STA) y sus 71 socios presentaron el espectacular pabellón 'Saudi Land', en el que se mostraba la magnitud y la ambición de su sector turístico. Tras un año récord en el que recibió a casi 116 millones de visitantes y generó 75.000 millones de dólares en gasto turístico, la STA llegó al WTM dispuesta a profundizar en las asociaciones globales y a abrir nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento. Continue Reading

Visitors receive a warm welcome at the “Saudi Land” pavilion at WTM London 2025, discovering Saudi’s Unreal Calendar, iconic destinations, and fast-growing tourism opportunities. Traditional Saudi performers captivate visitors at the “Saudi Land” pavilion, showcasing Saudi’s rich heritage, cultural experiences, and joyful authenticity as part of its Unreal Calendar at WTM London 2025. Visitors explore the “Saudi Land” pavilion at WTM London 2025, showcasing Saudi’s world-class destinations and authentic experiences. Saudi showcases its vibrant culture and world-class tourism offering at WTM London 2025, inviting global media, industry leaders, and visitors to experience authentic Saudi heritage and entertainment.

En 'Saudi Land', los visitantes pudieron disfrutar del Unreal Calendar de Arabia Saudí, una programación anual de eventos de talla mundial que incluye la Fórmula 1, el MDLBEAST Soundstorm, las Supercopas de Italia y España y el WWE Royal Rumble, que cobró vida gracias a una campaña inmersiva protagonizada por Cristiano Ronaldo. El pabellón también destacó los destinos emblemáticos de Arabia Saudí, desde la antigua majestuosidad de AlUla y el prístino Mar Rojo saudí, hasta la vitalidad cultural de Yeda y la energía moderna de Riad, junto con nuevas experiencias como las inauguraciones de lujo en la isla de Shura y el lanzamiento de Six Flags Qiddiya City, lo que subrayó el compromiso de Arabia Saudí con la innovación y la hospitalidad de talla mundial.

Con socios de todo el ecosistema turístico, Arabia Saudí está creando nuevas oportunidades para el comercio y la inversión, reforzando su posición como destino preferido para la industria turística mundial.

Abdullah Alhagbani, director de Asociaciones y Asuntos Regulatorios de STA, afirmó:

«Estamos encantados de dar la bienvenida a nuestros valiosos socios e invitados de todo el mundo para que disfruten de la experiencia de 'Saudi Land' mientras continuamos nuestro extraordinario viaje de crecimiento. En la WTM de este año, contamos con la participación de 71 socios y hemos programado cerca de 500 reuniones con líderes del sector para profundizar en las colaboraciones, descubrir nuevas oportunidades de asociación e impulsar juntos la siguiente fase del éxito turístico.

«El año pasado, nuestro calendario de eventos contó con más de 1.000 citas, y este año aprovecharemos ese impulso con nuestro Unreal Calendar. Nuestros destinos emblemáticos, desde Riad y Yeda hasta AlUla y el mar Rojo, ofrecen oportunidades únicas para la colaboración, la innovación y el crecimiento compartido. Con una audaz inversión en infraestructuras y una mayor conectividad aérea, Arabia Saudí está creando un destino verdaderamente atractivo durante todo el año tanto para los visitantes como para los socios. Para los socios que buscan rendimientos excepcionales, Arabia Saudí se distingue como uno de los destinos de más rápido crecimiento del mundo. Invitamos al sector turístico mundial a aprovechar las oportunidades sin igual que ofrece Arabia Saudí».

Lo más destacado del día 1:

Inauguración oficial: 'Saudi Land' abrió sus puertas con una celebración llena de energía en la que se dio la bienvenida a socios y líderes del sector turístico y de viajes de todo el mundo.

'Saudi Land' abrió sus puertas con una celebración llena de energía en la que se dio la bienvenida a socios y líderes del sector turístico y de viajes de todo el mundo. Alianzas estratégicas: En Saudi Land se firmaron más de nueve memorandos de entendimiento con marcas líderes mundiales del sector turístico y hotelero, incluidos siete acuerdos alcanzados por socios turísticos saudíes de primer orden y dos memorandos de entendimiento de la STA con Saudia Holidays y TUI Group.

Experiencias interactivas: Los visitantes exploraron los distintos destinos de Arabia Saudí a través de exposiciones inmersivas en las que pudieron consultar diversos paquetes, descubrir el Unreal Calendar, disfrutar de muestras culturales y espectáculos en directo, además de participar en actividades deportivas interactivas con Cristiano Ronaldo.

La WTM 2025 proporcionó un escenario vital para que Arabia Saudí y sus socios turísticos establecieran nuevas relaciones, impulsaran colaboraciones estratégicas y destacaran las excepcionales oportunidades disponibles en el cambiante panorama turístico del país, reforzando su posición como destino preferido para viajeros, inversores y socios industriales de todo el mundo.

Acerca de la Autoridad de Turismo de Arabia Saudí (STA): La Autoridad de Turismo de Arabia Saudí (STA), creada en junio de 2020, se encarga de promocionar los destinos turísticos de Arabia Saudí en todo el mundo y de desarrollar la oferta turística del país a través de programas, paquetes y apoyo empresarial. Su mandato incluye el desarrollo de los activos y destinos únicos del país, la organización y participación en eventos del sector y la promoción de la marca turística de Arabia Saudí a nivel local e internacional. La STA cuenta con 16 oficinas de representación en todo el mundo, que prestan servicio a 38 países. Para obtener más información, visite www.VisitSaudi.com.

