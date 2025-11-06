SUUDİLER WTM'DE SAHNE ALIYOR: MUHTEŞEM TAKVİMİNİ VE İKONİK TURİSTİK YERLERİNİ KÜRESEL SEYAHAT DÜNYASINA SERGİLİYOR

"Saudi Land"de ziyaretçiler, Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, İtalya ve İspanya Süper Kupaları ve WWE Royal Rumble gibi dünya çapında etkinliklerden oluşan ve Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı sürükleyici bir kampanya ile hayata geçirilen Suudi Arabistan'ın Muhteşem Takvimi'ni deneyimledi. Pavyonda ayrıca AlUla'nın antik ihtişamı ve el değmemiş Suudi Kızıl Denizi'nden Cidde'nin kültürel canlılığına ve Riyad'ın modern enerjisine kadar Suudi Arabistan'ın ikonik turistik yerlerinin yanı sıra Shura Adası'ndaki lüks açılışlar ve Six Flags Qiddiya City'nin lansmanı gibi yeni deneyimler de ön plana çıkarılarak Suudi Arabistan'ın inovasyon ve birinci sınıf konukseverlik konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Suudi Arabistan, turizm ekosistemindeki ortaklarıyla birlikte ticaret ve yatırım için yeni fırsatlar yaratıyor ve küresel seyahat endüstrisi için tercih edilen bir ziyaret noktası olma konumunu güçlendiriyor.

STA Ortaklıklar ve Düzenleyici İşler Direktörü Abdullah Alhagbani şunları söyledi:

"Olağanüstü büyüme yolculuğumuza devam ederken dünyanın dört bir yanından değerli ortaklarımızı ve misafirlerimizi "Saudi Land"ı deneyimlemeleri için ağırlamaktan heyecan duyuyoruz. Bu yıl WTM'de 71 ortağımızla birlikte işbirliklerini derinleştirmek, yeni ortaklık fırsatlarını ortaya çıkarmak ve turizm başarısının bir sonraki aşamasına birlikte yön vermek için sektör liderleriyle yaklaşık 500 toplantı planladık.

"Geçen yıl etkinlik takvimimizde 1.000'in üzerinde fikstür yer aldı ve bu yıl Muhteşem Takvimimizle bu ivmeyi daha da ileriye taşıyacağız. Riyad ve Cidde'den AlUla ve Kızıldeniz'e uzanan ikonik turistik yerlerimizi ortaklık, yenilikçilik ve ortak büyüme için benzersiz fırsatlar sunuyor. Altyapıya yapılan cesur yatırımlar ve genişletilen hava bağlantısı sayesinde Suudi Arabistan, hem ziyaretçiler hem de iş ortakları için gerçek anlamda yıl boyu süren bir ziyaret noktaları yaratıyor. Olağanüstü getiri arayan ortaklar için Suudi Arabistan, dünyanın en hızlı büyüyen turistik yerlerinden biri olarak öne çıkıyor. Küresel seyahat ticaretini Suudi Arabistan'ın sunduğu benzersiz fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz."

1. Gün Önemli Noktalar:

Resmi açılış: "Saudi Land" dünyanın dört bir yanından gelen ortakları, turizm ve seyahat liderlerini ağırlayan yüksek enerjili bir kutlamayla açıldı.

"Saudi Land" dünyanın dört bir yanından gelen ortakları, turizm ve seyahat liderlerini ağırlayan yüksek enerjili bir kutlamayla açıldı. Stratejik Ortaklıklar: Saudi Land'de, önde gelen Suudi turizm ortakları tarafından sağlanan yedi anlaşma ve Saudia Holidays ve TUI Group ile iki STA MoU'su dahil olmak üzere, önde gelen küresel seyahat ve konaklama markalarıyla dokuzdan fazla MoU imzalandı.

İnteraktif Deneyimler: Ziyaretçiler, Cristiano Ronaldo'nun yer aldığı interaktif spor aktivitelerinin keyfini çıkarmanın yanı sıra çeşitli paketleri inceleyebildikleri, Muhteşem Takvimi, kültürel vitrinleri ve canlı eğlenceyi keşfedebildikleri sürükleyici ekranlar aracılığıyla Suudi Arabistan'ın çeşitli turistik yerlerini keşfettiler.

WTM 2025, Suudi Arabistan ve turizm ortaklarının yeni ilişkiler kurması, stratejik işbirliklerini ilerletmesi ve ülkenin gelişen turizm manzarasında mevcut olan olağanüstü fırsatları vurgulaması için hayati bir sahne oluşturdu ve dünya çapında gezginler, yatırımcılar ve sektör ortakları için tercih edilen bir turistik yer olarak konumunu güçlendirdi.

Suudi Turizm Kurumu (STA) Hakkında: Haziran 2020'de faaliyete geçen Suudi Turizm Kurumu (STA), Suudi Arabistan'ın turistik noktalarını dünya çapında pazarlamaktan ve programlar, paketler ve iş desteği yoluyla turistik yer tekliflerini geliştirmekten sorumludur. Görevleri arasında ülkenin eşsiz varlıklarını ve turistik noktalarını geliştirmek, sektörel etkinliklere ev sahipliği yapmak ve katılmak ve Suudi turistik yer markasını yurt içinde ve yurt dışında tanıtmak yer almaktadır. STA, dünya çapında 38 ülkeye hizmet veren 16 temsilcilik ofisi işletmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen www.VisitSaudi.com adresini ziyaret edin.

