L'ARABIA SAUDITA SOTTO I RIFLETTORI AL WTM: PRESENTA IL SUO UNREAL CALENDAR E LE SUE DESTINAZIONI ICONICHE AL SETTORE DEL TURISMO MONDIALE The Saudi Tourism Authority 05 nov, 2025, 21:30 GMT Il turismo saudita presenta un incredibile calendario di eventi e intrattenimento globali e mette in luce le sue destinazioni iconiche, dall'incontaminato Mar Rosso saudita e le antiche meraviglie di AlUla, alle vivaci città di Riyad e Gedda.

Sulla scia della crescita che ha consentito di accogliere 116 milioni di visitatori nel 2024 e 60,9 milioni nella prima metà del 2025, l'Arabia Saudita invita i partner commerciali e imprenditoriali a sfruttare le fiorenti opportunità offerte dalla destinazione turistica in più rapida crescita al mondo. LONDRA, 5 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'Arabia Saudita ha fatto un'ottima impressione durante il primo giorno di apertura del World Travel Market (WTM) 2025, con l'inaugurazione da parte della Saudi Tourism Authority (STA) e dei suoi 71 partner dello spettacolare padiglione "Saudi Land", che ha dimostrato la portata e l'ambizione del suo settore turistico. Dopo un anno da record, con un flusso di quasi 116 milioni di visitatori e una spesa nel settore del turismo pari a 75 miliardi di dollari, la STA è arrivata al WTM pronta ad approfondire le partnership globali e a sbloccare nuove opportunità di collaborazione e crescita. Continue Reading

A "Saudi Land", i visitatori hanno potuto scoprire l'Unreal Calendar dell'Arabia Saudita, un programma annuale di eventi del massimo livello, che include Formula 1, MDLBEAST Soundstorm, la Supercoppa italiana e quella spagnola e la WWE Royal Rumble, animato da una campagna immersiva con la presenza di Cristiano Ronaldo. Il padiglione ha inoltre evidenziato le destinazioni iconiche dell'Arabia Saudita, dall'antica maestosità di AlUla e l'incontaminato Mar Rosso saudita fino alla vivacità culturale di Gedda e all'energia moderna di Riyad, insieme a nuove esperienze come le inaugurazioni di strutture di lusso a Shura Island e il lancio di Six Flags Qiddiya City, sottolineando l'impegno dell'Arabia Saudita verso l'innovazione e l'ospitalità di altissimo livello.

Grazie alla collaborazione con partner provenienti dall'intero ecosistema turistico, l'Arabia Saudita sta creando nuove opportunità di commercio e investimento, rafforzando la propria posizione come destinazione privilegiata per l'industria del turismo globale.

Abdullah Alhagbani, Chief Partnerships and Regulatory Affairs Officer di STA, ha dichiarato:

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai nostri stimati partner e ospiti da tutto il mondo per offrire loro di vivere l'esperienza di "Saudi Land", mentre proseguiamo sul nostro straordinario percorso di crescita. Quest'anno al WTM saremo affiancati da 71 partner e abbiamo programmato quasi 500 incontri con i leader del settore per approfondire le collaborazioni, sbloccare nuove opportunità di partnership e guidare insieme la prossima fase del successo del turismo.

L'anno scorso il nostro calendario di eventi prevedeva oltre 1.000 appuntamenti e quest'anno sfrutteremo questo impulso con il nostro Unreal Calendar. Le nostre destinazioni iconiche, da Riyad e Gedda ad AlUla e al Mar Rosso, offrono opportunità uniche di partnership, innovazione e crescita condivisa. Grazie a ingenti investimenti nelle infrastrutture e all'ampliamento della connettività aerea, l'Arabia Saudita sta creando una destinazione davvero idonea per tutto l'anno, sia per i visitatori che per i partner. Per i partner che cercano rendimenti eccezionali, l'Arabia Saudita si distingue come una delle destinazioni in più rapida crescita al mondo. Invitiamo il settore del turismo mondiale a cogliere le opportunità senza pari offerte dall'Arabia Saudita."

Punti in evidenza del 1º giorno:

Apertura ufficiale: "Saudi Land" è stato inaugurato con una festa a elevato tasso di energia, con cui si è dato il benvenuto a partner, leader del turismo e dei viaggi provenienti da tutto il mondo.

"Saudi Land" è stato inaugurato con una festa a elevato tasso di energia, con cui si è dato il benvenuto a partner, leader del turismo e dei viaggi provenienti da tutto il mondo. Partnership strategiche: A Saudi Land sono stati firmati più di nove protocolli d'intesa con i principali marchi mondiali del settore dei viaggi e dell'ospitalità, tra cui sette accordi garantiti da importanti partner turistici sauditi e due protocolli d'intesa di STA con Saudia Holidays e TUI Group.

Esperienze interattive: I visitatori hanno esplorato le varie destinazioni dell'Arabia Saudita attraverso esposizioni immersive, dove hanno potuto scoprire vari pacchetti, scoprire l'Unreal Calendar, eventi culturali e spettacoli dal vivo, oltre a godersi attività sportive interattive con Cristiano Ronaldo.

Il WTM 2025 ha rappresentato una tappa importante per l'Arabia Saudita e i suoi partner del turismo per lo sviluppo di nuove relazioni, la promozione di collaborazioni strategiche e la presentazione delle eccezionali opportunità disponibili nel panorama del turismo in continua evoluzione del Paese, rafforzando la sua posizione come destinazione molto amata da viaggiatori, investitori e partner del settore in tutto il mondo.

Informazioni sulla Saudi Tourism Authority (STA): La Saudi Tourism Authority (STA), fondata nel giugno 2020, è responsabile della promozione delle destinazioni turistiche saudite in tutto il mondo e dello sviluppo dell'offerta turistica attraverso programmi, pacchetti e supporto alle imprese. Il suo mandato comprende lo sviluppo delle risorse e delle destinazioni uniche del Paese, l'organizzazione e la partecipazione a eventi di settore e la promozione del marchio di destinazione saudita a livello locale e all'estero. STA gestisce 16 uffici di rappresentanza in tutto il mondo, attraverso cui serve 38 Paesi. Per saperne di più visitare il sito www.VisitSaudi.com.

