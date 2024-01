Ben Zhou, de Bybit, comparte sus impresiones sobre la aprobación del ETF de Bitcoin al contado

DUBÁI, EAU, 11 de enero de 2024 /PRNewswire/ -- Ben Zhou, cofundador y CEO de Bybit , la tercera bolsa de criptomonedas del mundo por volumen, comparte sus impresiones sobre el hito de la aprobación del fondo cotizado (ETF) de Bitcoin al contado (spot).

Como cofundador y CEO de Bybit, he estado en la vanguardia de la revolución de las criptomonedas, y he sido testigo de todos los altibajos, triunfos y pruebas que ha atravesado nuestro sector. Hoy me presento ante ustedes, no solo como testigo, sino como participante activo en lo que puede ser el hito más significativo hasta la fecha: la aprobación de los primeros ETF de Bitcoin al contado.

Hace ya más de una década que los gemelos Winklevoss solicitaron el primer ETF de Bitcoin en 2013, y ha habido más salidas en falso y denegaciones de las que me gustaría recordar. Sin embargo, la perseverancia de los defensores de lo cripto en todo el mundo ha dado sus frutos, y ahora vemos la recompensa de nuestro trabajo colectivo. La aprobación de los ETF de Bitcoin al contado por parte de los reguladores es un testimonio de la resistencia de Bitcoin, un activo que no deja de superarse a pesar de enfrentarse a toda una serie de desafíos, desde una regulación poco clara hasta los comentarios negativos de sus adversarios.

Creo que la verdadera importancia del ETF de Bitcoin va mucho más allá de la dinámica actual del mercado. Presagia una nueva era de adopción institucional y más amplia de las criptomonedas, allanando el camino para un ETF de Ether y productos mixtos como un ETF de Bitcoin y oro. Se trata de un claro indicador de que se está haciendo realidad el valor inherente de las criptomonedas como sistema global de transacciones con una finalidad cercana a lo instantáneo y una transparencia total.

La voluntad de nuestro sector de mejorar la transparencia y el cumplimiento ha sido decisiva para llegar a este punto. En Bybit, siempre nos hemos atenido a las normas más estrictas, publicando nuestras reservas y aplicando rigurosas prácticas contra el blanqueo de capitales (AML) y de conocimiento del cliente (KYC).Son estos pilares fundacionales los que nos han ayudado a llegar a esta coyuntura.

Ahora que celebramos este logro histórico, recuerdo que el éxito del ETF de Bitcoin nunca fue una conclusión previsible. Es el resultado de un trabajo incansable para cumplir y superar las rigurosas normas establecidas por los reguladores. Y ahora, que todo está en su sitio, prevemos una mayor exposición institucional a las criptomonedas. El panorama de la inversión está evolucionando, y los activos digitales se están convirtiendo en un pilar de las carteras de inversores de todo el mundo.

La aprobación no es solo un momento decisivo para Bitcoin, sino para todas las criptomonedas, y marca el siguiente gran paso en el actual mercado alcista y en nuestra evolución financiera. Acompáñenme en este apasionante viaje hacia un futuro en el que las criptomonedas no sean una mera alternativa, sino parte integrante del sistema financiero mundial.

