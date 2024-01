Ben Zhou van Bybit deelt zijn inzichten over de mijlpaal van de goedkeuring voor Bitcoin Spot ETF

DUBAI, VAE, 12 januari 2024 /PRNewswire/ -- Ben Zhou, medeoprichter en CEO van Bybit , 's werelds derde grootste cryptobeurs qua volume, deelt zijn inzichten over de mijlpaal van de goedkeuring voor Bitcoin Spot ETF.

Als medeoprichter en CEO van Bybit heb ik voorop gelopen in de revolutie van cryptocurrency en ben ik getuige geweest van elke eb en vloed, triomf en uitdaging waarmee onze sector te maken heeft gehad. Vandaag sta ik hier niet alleen als getuige, maar als actieve deelnemer aan wat misschien wel de belangrijkste mijlpaal tot nu toe is: de goedkeuring voor de eerste Bitcoin Spot ETF's.

Het is meer dan tien jaar geleden dat de Winklevoss-tweeling in 2013 de aanvraag voor de eerste Bitcoin ETF indiende, en er zijn meer valse starts en afwijzingen geweest dan ik me kan herinneren. Het doorzettingsvermogen van crypto-gelovigen wereldwijd heeft echter zijn vruchten afgeworpen en zien we nu de resultaten van onze gezamenlijke inspanningen. De goedkeuring voor de Bitcoin Spot ETF's door toezichthouders bewijst de veerkracht van Bitcoin, een activa die blijft presteren ondanks een hele reeks uitdagingen, van onduidelijke regelgeving tot negatief commentaar van tegenstanders.

Ik geloof dat de werkelijke betekenis van de Bitcoin ETF veel verder reikt dan de huidige marktdynamiek. Het luidt een nieuw tijdperk in van institutionele en bredere acceptatie van cryptovaluta, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een Ether ETF en voor gemengde producten zoals een Bitcoin en Gold ETF. Het is een duidelijke indicatie dat de inherente waarde van crypto als mondiaal transactiesysteem met vrijwel onmiddellijke finaliteit en totale transparantie wordt gerealiseerd.

De bereidheid van onze sector om de transparantie en de naleving te verbeteren, heeft een belangrijke rol gespeeld bij het bereiken van deze mijlpaal. Bij Bybit hebben we ons altijd aan de hoogste normen gehouden, waarbij we onze reserves openbaar publiceren en er strikte AML- en KYC-praktijken op nahouden. Het zijn deze fundamentele pijlers die ons tot deze mijlpaal hebben gebracht.

Nu we deze historische prestatie vieren, word ik eraan herinnerd dat het succes van de Bitcoin ETF nooit een vaststaand feit is geweest. Het is het resultaat van onvermoeibaar werk om te voldoen aan de strikte normen van toezichthouders en deze normen zelfs te overtreffen. En nu alles op orde is, verwachten we een grotere institutionele blootstelling aan crypto. Het beleggingslandschap evolueert en digitale activa worden een steunpilaar in de portefeuilles van beleggers over de hele wereld.

De goedkeuring is niet alleen een keerpunt voor Bitcoin, maar voor alle cryptovaluta, en markeert de volgende grote stap in de huidige bullmarkt en onze financiële evolutie. Stap samen met mij in een toekomst waarin cryptocurrency niet alleen een alternatief is, maar een integraal onderdeel van het mondiale financiële systeem.

Over Bybit

Het in 2018 opgerichte Bybit behoort met meer dan 20 miljoen gebruikers qua volume tot een van de drie toonaangevende cryptobeurzen. Het professionele platform biedt cryptobeleggers en -handelaren een ultrasnelle matchingmotor, 24/7 klantenservice en meertalige community-ondersteuning. Bybit is een trotse partner van de huidige constructeurs- en coureurskampioenen in de Formule 1: het Oracle Red Bull Racing team.

