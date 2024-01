Ben Zhou de Bybit partage son point de vue sur l'étape importante de l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot

DUBA, EAU, 12 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Ben Zhou, cofondateur et CEO de Bybit , la troisième plus grande bourse de cryptomonnaies au monde en termes de volume, nous fait part de son point de vue sur l'approbation de l'ETF Bitcoin Spot.

En tant que cofondateur et CEO de Bybit, j'ai été à l'avant-garde de la révolution des cryptomonnaies, témoin de tous les flux et reflux, de tous les triomphes et de toutes les épreuves que notre secteur a connus. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non seulement en tant que témoin, mais aussi en tant que participant actif à ce qui pourrait être l'étape la plus importante à ce jour : l'approbation des premiers ETF Bitcoin Spot.

Cela fait plus de 10 ans que les jumeaux Winklevoss ont déposé le premier ETF Bitcoin en 2013, et il y a eu plus de faux départs et de refus que je n'ose m'en souvenir. Cependant, la persévérance des adeptes de la cryptomonnaie dans le monde entier a porté ses fruits, et nous voyons aujourd'hui les fruits de notre travail collectif. L'approbation des ETF Bitcoin Spot par les régulateurs témoigne de la résilience du bitcoin, un actif qui continue de performer malgré les nombreux défis auxquels il est confronté, qu'il s'agisse d'une réglementation floue ou de commentaires négatifs de la part de ses opposants.

Je pense que l'importance réelle de l'ETF Bitcoin va bien au-delà de la dynamique actuelle du marché. C'est l'annonce une nouvelle ère d'adoption institutionnelle et plus large des cryptomonnaies, ouvrant la voie à un ETF Ether et à des produits mixtes tels qu'un ETF Bitcoin et Gold. C'est un indicateur clair que la valeur inhérente des cryptomonnaies en tant que système de transaction global avec une finalité quasi instantanée et une transparence totale est en train de se concrétiser.

La volonté de notre industrie d'améliorer la transparence et la conformité a été déterminante pour atteindre ce stade. Chez Bybit, nous avons toujours respecté les normes les plus strictes, en publiant nos réserves et en appliquant des pratiques rigoureuses en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client. Ce sont ces piliers fondamentaux qui nous ont permis d'atteindre ce stade.

Alors que nous célébrons cette réussite historique, je me souviens que le succès de l'ETF Bitcoin n'était pas acquis d'avance. C'est le résultat d'un travail inlassable pour atteindre et dépasser les normes rigoureuses établies par les régulateurs. Maintenant que tout est en place, nous prévoyons une plus grande exposition institutionnelle à la cryptomonnaie. Le paysage de l'investissement évolue et les actifs numériques deviennent un pilier des portefeuilles des investisseurs du monde entier.

L'approbation n'est pas seulement un moment décisif pour le bitcoin, mais pour l'ensemble des cryptomonnaies, et marque la prochaine étape majeure du marché haussier actuel et de notre évolution financière. Rejoignez-moi dans ce voyage vers un avenir où les cryptomonnaies ne seront plus seulement une alternative, mais feront partie intégrante du système financier mondial.

