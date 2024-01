DUBAI, EAU, 11 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- Ben Zhou, co-founder e CEO da Bybit , a terceira maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume, compartilha suas percepções sobre o marco da aprovação do ETF de Bitcoin Spot.

Como co-founder e CEO da Bybit, estive na vanguarda da revolução das criptomoedas, testemunhando todos os fluxos e refluxos, triunfos e provações com os quais nosso setor se deparou. Hoje, estou diante de vocês, não apenas como testemunha, mas como participante ativo no que pode ser o marco mais significativo até o momento: a aprovação dos primeiros ETFs de Bitcoin Spot.

Ben Zhou, da Bybit, compartilha suas percepções sobre o marco da aprovação do ETF de Bitcoin Spot (PRNewsfoto/Bybit)

Já se passou mais de uma década desde que os gêmeos Winklevoss solicitaram o primeiro ETF de Bitcoin em 2013, e houve mais tentativas frustradas e negativas do que eu gostaria de lembrar. Contudo, a perseverança dos crentes em criptomoedas ao redor do mundo rendeu frutos, e agora vemos os resultados de nosso trabalho coletivo. A aprovação dos ETFs de Bitcoin Spot pelos reguladores é um testemunho da resiliência do Bitcoin – um ativo que continua se superando apesar de enfrentar diversos desafios, de regulamentações obscuras a comentários negativos de opositores

Acredito que a verdadeira importância do ETF de Bitcoin vai muito além das dinâmicas de mercado de hoje. Isso anuncia uma nova era de adoção institucional e mais ampla do mercado de criptomoedas, abrindo caminho para um ETF de Ether e produtos mistos como um ETF de Bitcoin e de ouro. É um evidente indicador de que o valor inerente das criptomoedas como um sistema de transações globais com finalização quase instantânea e transparência total está sendo percebido.

A disposição do nosso setor de melhorar a transparência e a conformidade foi fundamental para chegar a esse momento. Na Bybit, sempre nos mantivemos nos mais altos padrões, publicando nossas reservas publicamente e aplicando práticas rigorosas de AML e KYC. Foram esses pilares fundamentais que nos ajudaram a chegar a este momento.

Ao celebrarmos esse feito histórico, lembro-me de que o sucesso do ETF de Bitcoin não foi uma conclusão precipitada. Foi o resultado de um trabalho incansável para atender e superar os rigorosos padrões estabelecidos pelos órgãos reguladores. E agora, com tudo em ordem, prevemos uma maior exposição institucional às criptomoedas. O cenário de investimentos está evoluindo, e os ativos digitais estão se tornando um dos pilares dos portfólios de investidores no mundo inteiro.

A aprovação não é apenas um momento decisivo para o Bitcoin, mas para todas as criptomoedas, marcando a próxima grande etapa do atual mercado em alta e nossa evolução financeira. Junte-se a mim e embarque nessa jornada rumo a um futuro em que a criptomoeda não seja apenas uma alternativa, mas uma parte integrante do sistema financeiro global.

