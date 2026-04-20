Bitmine Immersion Technologies (BMNR) anuncia que sus tenencias de ETH alcanzan los 4,976 millones de tokens

La compañía anunció recientemente su incorporación a la Bolsa de Valores de Nueva York ("NYSE") desde la NYSE American el 9 de abril de 2026. Las acciones ordinarias de la compañía continúan cotizando bajo el símbolo "BMNR".

A 19 de abril de 2026 a las 4:00 p.m. ET, las tenencias de criptomonedas de la Compañía se componen de 4.976.485 ETH a 2.301 dólares por ETH (Coinbase NASDAQ: COIN), 199 Bitcoin (BTC), una participación de 200 millones de dólares en Beast Industries, una participación de 107 millones de dólares en Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) ("moonshots") y un total de efectivo de 1.120 millones de dólares. Las tenencias de ETH de Bitmine representan el 4,12 % del suministro total de ETH (de 120,7 millones de ETH).

"Observamos cada vez más indicios de que el 'mini-invierno de las criptomonedas' está llegando a su fin. A medida que disminuyen los riesgos a la baja derivados de la guerra entre Estados Unidos e Irán, Ethereum (ETH) ha subido un 41 % desde sus mínimos de principios de febrero. Además, ETH ha superado al S&P 500 en 2.280 puntos básicos desde el inicio de la guerra y sigue siendo el activo con mejor rendimiento del mundo (excepto el petróleo crudo). Ethereum continúa beneficiándose de la doble ventaja de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y de la creciente necesidad de cadenas de bloques públicas y neutrales por parte de los sistemas de IA. En nuestra opinión, es muy significativo que ETH sea la mejor 'reserva de valor en tiempos de guerra' y el activo líder desde el inicio del conflicto", afirmó Thomas "Tom" Lee, presidente de Bitmine.

"Si bien muchos creen que el criptoinvierno podría extenderse hasta el otoño de 2026, nuestra opinión sigue siendo que está mucho más cerca de terminar. Cada criptoinvierno importante desde 2015 ha coincidido con una caída de las acciones de al menos un 20 %. De hecho, la caída de las criptomonedas en 2025 se produjo en sincronía con el descenso del 20 % del S&P 500. Pero en 2026, el descenso de las acciones ha sido más moderado, del -8 %", continuó Lee.

"Bitmine ha mantenido el ritmo creciente de compras de ETH durante las últimas cuatro semanas, ya que nuestro escenario base para ETH se encuentra en las etapas finales del 'mini-criptoinvierno'. En la última semana, adquirimos 101.627 ETH, lo que representa el ritmo de compras más alto desde la semana del 15 de diciembre de 2025", declaró Lee.

Bitmine lanzó recientemente MAVAN (Made in American VAlidator Network), su plataforma de staking de nivel institucional. Si bien MAVAN se desarrolló originalmente para dar soporte a la propia tesorería Ethereum de Bitmine, su objetivo es expandirse para atender a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema que buscan la mejor infraestructura de staking. Una parte del ETH de Bitmine ya se encuentra en staking en la plataforma MAVAN.

A 20 de abril de 2026, el total de ETH apostados en Bitmine asciende a 3.334.637 (7.700 millones de dólares a razón de 2.301 dólares por ETH). "Bitmine ha apostado más ETH que cualquier otra entidad en el mundo. A gran escala (cuando el ETH de Bitmine esté totalmente apostado por MAVAN y sus socios), la recompensa proyectada por la apuesta de ETH es de 330 millones de dólares anuales (utilizando un rendimiento del BMNR a 7 días del 2,88%)", declaró Lee.

"Los ingresos anualizados por staking ascienden ahora a 221 millones de dólares. Estos 3,3 millones de ETH representan aproximadamente el 67 % de los 4,98 millones de ETH que posee Bitmine. La tasa de staking compuesta de Ethereum (CESR, administrada por Quatrefoil) es del 2,76 %, mientras que las operaciones de staking de Bitmine generaron un rendimiento anualizado del 2,88 % en 7 días", continuó Lee.

Bitmine, la criptomoneda que posee, se mantiene como la principal custodia de Ethereum y la segunda a nivel mundial, solo por detrás de Strategy Inc. (NASDAQ: MSTR), que, según se informa, posee 780.897 BTC valorados en 58.200 millones de dólares. Bitmine sigue siendo la mayor custodia de ETH del mundo.

Bitmine es una de las acciones más negociadas en Estados Unidos. Según datos de Fundstrat, el volumen diario promedio de negociación de la acción asciende a 1.200 millones de dólares (promedio de 5 días, al 17 de abril de 2026), lo que la sitúa en el puesto número 80 en Estados Unidos, por detrás de Uber Technologies (puesto número 79) y por delante de D-Wave Quantum (puesto número 81) entre las 5.704 acciones que cotizan en bolsa en Estados Unidos (statista.com e investigación de Fundstrat).

La Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) representan una transformación para los servicios financieros en 2025, comparable a la decisión tomada por Estados Unidos el 15 de agosto de 1971, que puso fin al sistema de Bretton Woods y al patrón oro del dólar estadounidense hace 54 años. Este acontecimiento de 1971 fue el catalizador de la modernización de Wall Street, dando origen a los icónicos magnates y a las infraestructuras financieras y de pago actuales. Estas inversiones demostraron ser superiores al oro.

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí: https://www.Bitminetech.io/chairmans-message

La presentación de resultados del ejercicio fiscal 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://Bitminetech.io/investor-relations/

Para mantenerse informado, regístrese en: https://Bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine (NYSE: BMNR) es una minera de Bitcoin con operaciones en Estados Unidos. La compañía está invirtiendo su capital excedente para convertirse en la principal empresa de tesorería de Ethereum a nivel mundial, implementando una estrategia innovadora de activos digitales para inversores institucionales y participantes del mercado público. Guiada por su filosofía de "la alquimia del 5 %", la compañía está comprometida con ETH como su principal activo de reserva de tesorería, aprovechando actividades nativas del protocolo, incluyendo el staking y mecanismos de finanzas descentralizadas. En 2026, la compañía lanzó MAVAN (Made-in America VAlidator Network), una infraestructura de staking dedicada a los activos de Bitmine.

Para detalles adicionales, síganos en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones en este comunicado de prensa que no son puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre: (i) el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía con respecto a la adquisición de ETH, incluida la iniciativa "Alquimia del 5%" y el valor a largo plazo de Ethereum; (ii) las creencias de la Compañía con respecto al rendimiento de Ethereum en relación con otros activos, incluida su caracterización como una "reserva de valor en tiempos de guerra" y su rendimiento durante eventos geopolíticos; (iii) las expectativas de la Compañía con respecto al estado actual y la trayectoria futura del mercado de criptomonedas, incluidas declaraciones de que ETH puede estar en las "etapas finales del mini-criptoinvierno"; (iv) el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables para la Compañía; (v) el programa de recompra de acciones de la Compañía, incluidas las declaraciones sobre acciones que cotizan por debajo de su valor intrínseco, la capacidad de la Compañía para retirar acciones comunes de manera rentable y la ejecución de recompras a través de transacciones de mercado abierto; (vi) la estrategia de acumulación de activos digitales y operaciones de staking de la Compañía, incluido MAVAN, su expansión para servir a inversores institucionales, custodios y socios del ecosistema, y los ingresos y recompensas anuales proyectados por staking; (vii) declaraciones sobre los beneficios de la tokenización de Wall Street en la cadena de bloques y los sistemas de IA con agentes que utilizan cadenas de bloques públicas; (viii) expectativas sobre el impacto potencial de los desarrollos regulatorios, incluida la Ley GENIUS y el Proyecto Crypto de la SEC, en los servicios financieros y los activos digitales; y (ix) la flexibilidad financiera de la Compañía para respaldar sus operaciones de tesorería y la autorización de recompra ampliada. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, debe considerar varios factores, incluidos: la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con la nueva tecnología y las necesidades cambiantes del mercado; La capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum, el programa de recompra de acciones y el negocio futuro propuesto; el entorno competitivo del negocio de Bitmine; las condiciones del mercado que afectan el precio de las acciones comunes de la Compañía; los desarrollos regulatorios que afectan los activos digitales, incluida la promulgación e implementación final de la legislación pendiente y las iniciativas de la SEC; los eventos geopolíticos y su impacto en los mercados de criptomonedas; la volatilidad e imprevisibilidad de los precios de los activos digitales; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados y el desempeño futuros reales pueden diferir materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales están fuera del control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine presentado ante la SEC el 21 de noviembre de 2025, así como todos los demás documentos presentados ante la SEC, según se modifiquen o actualicen periódicamente. Las copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para reflejar revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que así lo exija la ley.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960083/BITMINE_Weekly_Update__4.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960084/IRAN_Crypto_and_US_Energy_and_Tech_Outperformers_since_war.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960085/ETHEREUM_Every_crypto_winter_coincides_with_an_equity_bear_market.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960086/STAKING_BMNR_now_staking_over_3_million_ETH.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2960087/data_from_Fundstrat.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2905041/5924635/Bitmine_Logo.jpg