Eightco Holdings informa de que sus activos totales ascienden a aproximadamente 472 millones de dólares

-Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) informa de que sus activos totales ascienden a aproximadamente 472 millones de dólares, incluyendo OpenAI, Beast Industries, más de 16.000 ETH y más de 283 millones de tokens WLD

Composición de la tesorería de Eightco a 18 de junio de 2026: 90 millones de dólares en acciones de OpenAI (indirectas), 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, 16.278 ETH, 283 millones de tenencias de WLD y 149 millones de dólares en efectivo y equivalentes, lo que suma aproximadamente 472 millones de dólares.

OpenAI anunció recientemente que presentó un formulario S-1 confidencial, preparándose así para una oferta pública inicial.

World ofrece una solución al problema del "doble humano" en un mundo plagado de deepfakes.

Eightco ofrece exposición indirecta a algunas de las empresas privadas más innovadoras, incluidas OpenAI y Beast Industries.

EASTON, Pa., 19 de junio de2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ("Eightco" o la "compañía") proporcionó hoy una actualización sobre sus participaciones totales, destacando su creciente posición en activos digitales e inversiones estratégicas en empresas tecnológicas privadas líderes.

A fecha de 17 de junio de 2026 a las 7:30 p.m. ET, las tenencias de ORBS incluyen una inversión de 90 millones de dólares (indirectamente, a través de SPV) en OpenAI, una inversión financiada de 18 millones de dólares en Beast Industries, una inversión de 1 millón de dólares en Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,66 dólares por WLD (según Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) y aproximadamente 149 millones de dólares en efectivo y stablecoins, para un total de tenencias de aproximadamente 472 millones de dólares.

Principales titulares que marcan la pauta informativa:

La dirección de ORBS considera que la cartera de tesorería de la compañía contiene algunos de los componentes más importantes para el futuro de la IA y del sistema financiero digital. Entre las participaciones, los aspectos más destacados de las últimas semanas son:

Recientemente, SpaceX anunció la adquisición de Cursor por 60.000 millones de dólares para fortalecer sus capacidades de software y programación de IA a través de su división de IA. Cursor es una de las plataformas de programación de IA de más rápido crecimiento y se ha convertido en un importante producto de IA empresarial. Esta adquisición sigue reforzando el interés de los inversores por la infraestructura de IA y el software de productividad ( Reuters ).

Esta semana, MrBeast batió otro récord al alcanzar los 500 millones de suscriptores en YouTube, convirtiéndose en el primer creador en lograr este hito ( TheWrap ).

"La salida a bolsa de las empresas de IA es un avance positivo para todo el sector. A medida que los inversores obtienen mayor exposición a los líderes de IA, el interés suele expandirse por todo el ecosistema, creando mayor visibilidad y oportunidades para empresas como ORBS", explicó Thomas "Tom" Lee, miembro de la junta directiva de Eightco.

Eightco: Exposición a las principales megatendencias

Eightco se estructura en torno a tres megatendencias que la compañía prevé que darán forma a la próxima década de innovación: la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores, con posiciones en cada tendencia a través de inversiones indirectas en OpenAI (19% de las tenencias de tesorería de ORBS), Worldcoin (39%) y Beast Industries (4%).

Inteligencia artificial — OpenAI

Eightco ha invertido aproximadamente 90 millones de dólares en vehículos de propósito especial con exposición a participaciones accionariales en la empresa matriz de OpenAI, lo que representa aproximadamente el 19% de los activos propios, una de las concentraciones más altas divulgadas de cualquier vehículo cotizado.

ChatGPT, la aplicación para consumidores de OpenAI, es la aplicación de IA para consumidores número 1 en todo el mundo (Sensor Tower) y superó los 900 millones de usuarios activos semanales en febrero de 2026, lo que la convierte en la tecnología de consumo de más rápido crecimiento de la historia (UBS via Reuters).

Identidad digital — WLD Token

Eightco posee más de 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,3% de la oferta circulante, la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial y aproximadamente el 39% de los activos de la tesorería de Eightco.

Worldcoin es el token nativo de World, una red global de Prueba de Humanidad creada por Tools for Humanity (cofundada por Sam Altman y Alex Blania) y administrada por la Fundación World. Sus dispositivos Orb emiten una identificación World ID que preserva la privacidad y verifica que un usuario es un ser humano único, no un agente de IA.

Según el modelo de negocio anunciado por World, las aplicaciones pagan una tarifa por cada verificación, mientras que la verificación del usuario final sigue siendo gratuita. Tanto los emisores de credenciales como el protocolo World monetizan la autenticación humana verificada. World identifica una oportunidad de ingresos potenciales combinados de 6,35 billones de dólares en 13 sectores, que abarcan la banca, el comercio electrónico, los videojuegos, las redes sociales y la IA con agentes (según Tools for Humanity).

Creator Economy — Beast Industries

Eightco ha invertido 18 millones de dólares en acciones de Beast Industries, lo que representa aproximadamente el 4% de sus activos propios.

Beast Industries cuenta con una de las mayores redes de venta directa al consumidor del mundo, con una base de seguidores combinada de más de 500 millones en diversas plataformas, liderada por MrBeast, la persona más vista en YouTube a nivel global. A medida que la IA convierte la producción de contenido en un bien de consumo, la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos.

Acerca de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa y que está implementando una estrategia de tesorería de Worldcoin (WLD) pionera en su tipo, brindando a los inversores una exposición indirecta, a través de un solo símbolo, a tres de las tendencias que definen este ciclo: la inteligencia artificial mediante su inversión indirecta en OpenAI, la identidad digital a través de su posición como el mayor poseedor público de WLD y del protocolo Proof of Human, y la economía de los creadores a través de su participación accionaria en Beast Industries de MrBeast. Respaldada por inversores institucionales líderes como Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera y GSR, Eightco está construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes.

Para más información:

X: @iamhuman_orbs

Sitio web: 8co.holdings

Preguntas frecuentes

¿Qué son las acciones de ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) es una empresa que cotiza en bolsa en Nasdaq. ORBS ofrece exposición indirecta a: OpenAI y Beast Industries.

¿Quién posee la mayor cantidad de Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) posee 283 millones de WLD, aproximadamente el 8,3% de la oferta circulante y la mayor posición institucional divulgada públicamente a nivel mundial.

¿Qué es Proof of Human?

Proof of Human es una verificación criptográfica que garantiza que un usuario es una persona real y única, no un bot ni un agente de IA. Constituye la infraestructura fundamental para las redes sociales, la banca, el comercio basado en agentes y cualquier sistema que requiera el principio de "una persona, una cuenta" en la era de la IA.

¿Qué relación tiene Eightco (ORBS) con Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) es el mayor poseedor institucional de Worldcoin (WLD), el token que impulsa la red Proof of Human de World.

¿Quién es el consejero delegado de Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell es el consejero delegado de Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). El consejo de administración de la compañía incluye a Tom Lee (socio gerente y jefe de investigación de Fundstrat, y presidente de Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) y, como asesor del consejo, a Brett Winton (futurista jefe de ARK Invest).

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones en este comunicado de prensa que no sean declaraciones de hechos históricos podrían considerarse prospectivas, incluidas, sin limitación, declaraciones sobre: las expectativas de la compañía de que la inteligencia artificial, la identidad digital y la economía de los creadores darán forma a la próxima década de innovación; la creencia de la compañía de que su cartera de tesorería contiene algunos de los componentes más críticos para el futuro sistema financiero digital y de IA; declaraciones sobre el potencial de una cotización directa o una oferta pública inicial de OpenAI después de la presentación de un formulario S-1 confidencial; la declaración de Tom Lee de que la salida a bolsa de las empresas de IA es un desarrollo positivo para todo el sector y que, a medida que los inversores obtienen mayor exposición a los líderes de IA, el interés a menudo se expande por todo el ecosistema, creando mayor visibilidad y oportunidad para empresas como ORBS; declaraciones sobre que ChatGPT es la tecnología de consumo de más rápido crecimiento en la historia; creencias de que la verificación de prueba de humano se está convirtiendo en una infraestructura esencial para las redes sociales, la banca, el comercio con agentes y los sistemas financieros en la era de la IA con agentes; declaraciones de que World ofrece una solución al problema del "doble humano" en un mundo plagado de deepfakes; declaraciones sobre la oportunidad de ingresos potenciales de World de 6,35 billones de dólares en industrias que abarcan la banca, el comercio electrónico, los juegos, las redes sociales y la IA con agentes; declaraciones sobre la posición de la compañía como el mayor poseedor institucional de WLD divulgado públicamente a nivel mundial; declaraciones de que la distribución y la confianza de la audiencia se convierten en activos cada vez más escasos a medida que la IA mercantiliza la producción de contenido; y declaraciones sobre la compañía construyendo la capa de infraestructura para la verificación humana en la era de la IA con agentes. Palabras como "planea", "espera", "hará", "anticipa", "continúa", "expande", "avanza", "desarrolla", "cree", "orientación", "objetivo", "puede", "permanece", "proyecta", "perspectiva", "pretende", "estima", "podría", "debería" y otras palabras y términos de significado y expresión similares tienen como objetivo identificar declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen tales términos. Las declaraciones prospectivas se basan en las creencias y suposiciones actuales de la gerencia, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbres y no son garantías de rendimiento futuro. Los resultados reales podrían diferir materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores, incluidos, sin limitación: la incapacidad de la compañía para dirigir la gestión u operaciones de negocios privados en los que la compañía no es un accionista controlador, incluidos OpenAI y Beast Industries; riesgo de pérdida o depreciación en las inversiones estratégicas de la compañía, incluida su posición indirecta en acciones de OpenAI (mantenidas a través de vehículos de propósito especial), su posición en WLD y su posición en acciones de Beast Industries; la capacidad de la compañía para mantener el cumplimiento de los requisitos de cotización continua de Nasdaq; costes, cargos o gastos inesperados que reduzcan los recursos de capital de la compañía o de otro modo retrasen el despliegue de capital; incapacidad para obtener capital suficiente para financiar o escalar sus operaciones comerciales o inversiones estratégicas; volatilidad en los precios de los activos digitales, incluidos WLD y ETH, que podría afectar materialmente el valor de las tenencias de tesorería de la compañía; cambios regulatorios, legislación futura y reglamentación que impacten negativamente en los activos digitales, la adopción de inteligencia artificial o la recopilación de datos biométricos; riesgos relacionados con el desarrollo, la adopción y la aceptación en el mercado de la tecnología Proof-of-Human y la red World; incertidumbre con respecto al ritmo y la trayectoria del despliegue de la IA con agentes en aplicaciones empresariales y de consumo; incertidumbre con respecto a la hoja de ruta de productos de OpenAI y el momento o el éxito de cualquier salida a bolsa; riesgos relacionados con la capacidad de Beast Industries para alcanzar sus proyecciones de crecimiento; la competencia en los mercados de identidad digital e infraestructura de IA; la dependencia de fuentes externas para la valoración de ciertas inversiones; la incertidumbre respecto al éxito continuo de MrBeast y el rendimiento del modelo de negocio de Beast Industries centrado en los creadores; riesgos relacionados con la concentración de posiciones de la compañía en ciertos activos digitales e inversiones en empresas privadas; y cambios en las posturas públicas y gubernamentales sobre los activos digitales o las industrias relacionadas con la inteligencia artificial. Dados estos riesgos e incertidumbres, se advierte que no se debe depositar una confianza indebida en dichas declaraciones prospectivas. Para un análisis de otros riesgos e incertidumbres, y otros factores importantes, cualquiera de los cuales podría causar que los resultados reales de Eightco difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas aquí presentadas, consulte los documentos presentados por Eightco ante la Comisión de Bolsa y Valores (la "SEC"), incluidos los factores de riesgo y otras divulgaciones en su Informe Anual en el Formulario 10-K presentado ante la SEC el 15 de abril de 2026 y otros documentos presentados ante la SEC que están disponibles públicamente. Toda la información en este comunicado de prensa es válida a la fecha de su publicación, y Eightco no asume ninguna obligación de actualizar esta información ni de anunciar públicamente los resultados de cualquier revisión de dichas declaraciones para reflejar eventos o desarrollos futuros, excepto cuando lo exija la ley.