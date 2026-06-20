Eightco Holdings (NASDAQ：ORBS) 公佈總持倉約達 4.72 億美元，其中包括 OpenAI、Beast Industries、超過 16,000 枚以太幣及超過 2.83 億枚 WLD 代幣

截至 2026 年 6 月 18 日，Eightco 的財庫組成：9,000 萬美元 OpenAI 股權（間接持有）、1,800 萬美元 Beast Industries 股權、16,278 枚以太幣、2.83 億枚 WLD 持倉，以及 1.49 億美元現金及等價物，總值約達 4.72 億美元

OpenAI 近來公佈已遞交保密 S-1 文件，正式啟動首次公開招股程序

當今世界充斥深偽技術，World 成功破解「雙重人類」之困

Eightco 讓投資者間接投資於多間極為破格創新的私人公司，包括 OpenAI 及 Beast Industries

賓州伊斯頓2026年6月21日 /美通社/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ：ORBS)（「Eightco」或「公司」）今日宣佈其總持倉的最新狀況，強調其在數碼資產及領先私營科技公司策略投資方面持續增長的持倉規模。

截至 2026 年 6 月 17 日晚上 7:30 （美國東部時間）為止，ORBS 的持倉包括：9,000 萬美元的 OpenAI 投資（透過特殊目的載體 (SPV) 間接持有）、1,800 萬美元的 Beast Industries 投資、100 萬美元的 Mythical Games 投資、283,452,700 枚 Worldcoin（世界幣，簡稱 WLD）（按每枚 WLD 0.66 美元計算，根據 Coinbase 報價）、16,278 枚以太幣（Ethereum，簡稱 ETH），以及總額約 1.49 億美元的現金及穩定幣，總持倉價值約為 4.72 億美元。

推動市場焦點的頭條新聞：

ORBS 管理層深信，公司財庫投資組合，已包括未來人工智能 (AI) 及數碼金融生態中多項不可或缺的關鍵元素。 在這些持倉中，過去幾週的重點包括：

SpaceX 最近公佈，以 600 億美元收購 Cursor，期望藉其人工智能部門強化人工智能軟件及編碼能力。 Cursor 是數一數二增長極快的人工智能編碼平台，現已發展為主要的企業級人工智能產品。 是次收購持續鞏固投資者對人工智能基礎設施和生產力軟件的需求 (Reuters)。

本週 MrBeast 再創佳績，其 Youtube 頻道訂閱人數突破 5 億，成為首位寫下此里程碑的創作者 (TheWrap)。

Eightco 董事會成員 Thomas "Tom" Lee 表示：「人工智能公司相繼上市，對整個產業而言實屬利好之勢。 隨着投資者增加對人工智能領導企業的敞口，市場關注往往會擴展至整個生態，進而為像 ORBS 這類公司帶來更多曝光、更大機遇。」

Eightco：掌握關鍵的宏觀大趨勢

Eightco 的業務建基於三大趨勢，公司預期這些趨勢將主導未來十年的創新：分別是人工智能、數碼身份及創作者經濟。Eightco 透過間接投資 OpenAI（佔 ORBS 財庫持倉 19%）、Worldcoin (39%) 及 Beast Industries (4%)，在每個趨勢中穩佔先機。

人工智能 — OpenAI

Eightco 已投資約 9,000 萬美元於特殊目的載體，以間接持有 OpenAI 母公司的股權，此部分佔其財庫資產約 19%，在所有已披露資料的上市載體中，其集中度屬最高之列。

OpenAI 的消費者應用程式 ChatGPT 是全球第一的消費者人工智能應用程式（Sensor Tower），並在 2026 年 2 月每週活躍用戶突破 9 億，成為有史以來增長最快的消費者科技（UBS 經由 Reuters）。

數碼身份 — WLD 代幣

Eightco 持有逾 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.3%，是公開披露中規模最大的機構持倉，同時相當於 Eightco 財庫資產約 39%。

Worldcoin 是 World 的原生代幣，而 World 是全球性人類證明網絡，由 Tools for Humanity（Sam Altman 與 Alex Blania 共同創辦）建立，並由 World Foundation 負責管理。 其 Orb 裝置所發出的 World ID，能守護私隱之餘，亦可驗證使用者為獨一無二的人類，而非人工智能代理。

按照 World 已公佈的商業模式，應用程式須為每次驗證付費，而終端用戶的驗證服務則保持免費。憑證發行機構及 World 協定均可從真人驗證服務中創造收益。 根據 Tools for Humanity 的資料，World 發現橫跨銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理型人工智能等 13 個行業，合共 6.35 萬億美元的潛在市場收入機遇。

創作者經濟 — Beast Industries

Eightco 持有 1,800 萬美元的 Beast Industries 股權，約佔其財庫資產的 4%。

Beast Industries 擁有全球規模最大的直面消費者觸及網絡之一，旗下各平台合計粉絲人數超過 5 億，核心人物 MrBeast 更是全球 YouTube 上觀看次數最多的創作者。 隨著人工智能將內容生產商品化，分發渠道及受眾信任變成越來越稀缺的資產。

關於 Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是一間公開上市的控股公司，正在推行前所未有的 Worldcoin (WLD) 財庫策略，讓投資者憑單一代號即可間接投資於本週期三大趨勢：透過持有 OpenAI 的間接投資參與人工智能，透過作為 WLD 及人類證明協定的最大公眾持倉參與數碼身份，以及透過持有 MrBeast 旗下 Beast Industries 的股權參與創作者經濟。 在 Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR)、MOZAYYX、World Foundation、CoinFund、Discovery Capital Management、FalconX、Payward/Kraken、Pantera 及 GSR 等一眾頂尖機構投資者的支持下，Eightco 正為代理型人工智能時代建立人類驗證的基礎設施層。

更多資訊：

X：@iamhuman_orbs

網站：8co.holdings

常見問題

ORBS 股票是甚麼？

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) 是於 Nasdaq 上市的控股公司。 ORBS 讓投資者間接投資於：OpenAI 及 Beast Industries。

哪間機構擁有最多 Worldcoin (WLD)？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 持有 2.83 億枚 WLD，約佔流通量的 8.3%，是全球公開披露中規模最大的機構持倉。

人類證明是甚麼？

人類證明是加密驗證方式，用於核實用戶是真實而獨特的人類個體，而非機械人或人工智能代理。 在代理型人工智能時代，這是社交網絡、銀行體系、代理型商業以及任何需要「一人一帳戶」系統的基礎設施。

Eightco (ORBS) 與人類證明有何關聯？

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 是 Worldcoin (WLD) 在公開披露中規模最大的機構持倉者，而 WLD 正是驅動 World 人類證明網絡的代幣。

誰是 Eightco Holdings 的行政總裁？

Kevin O'Donnell 是 Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) 的行政總裁。 公司董事局成員包括 Tom Lee（Fundstrat 管理合夥人兼研究主管，及 Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR) 主席），以及擔任董事局顧問的 Brett Winton（ARK Invest 首席未來策略師）。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 所界定的前瞻性陳述。 本新聞稿中並非純屬歷史事實的所有陳述，均属前瞻性陳述，包括但不限於以下方面的陳述：公司對人工智能、數碼身份及創作者經濟將塑造未來十年創新的預期；對庫務投資組合持有未來人工智能與數碼金融系統部分最關鍵元件的信念；有關 OpenAI 於提交保密 S-1 文件後可能進行直接上市或首次公開招股的陳述；Tom Lee 指出人工智能公司上市對整個產業而言實屬利好之勢，且隨着投資者增加對人工智能領導企業的敞口，市場關注往往會擴展至整個生態，進而為像 ORBS 這類公司帶來更多曝光、更大機遇的陳述；關於 ChatGPT 為有史以來增長最快的消費者科技的陳述；相信在代理人工智能時代，「人類證明」驗證正成為社交網絡、銀行、代理商務及金融系統的必要基礎設施；World 為深偽技術氾濫的世界提供「雙重人類」問題解決方案的陳述；有關 World 在銀行、電子商務、遊戲、社交媒體及代理型人工智能等行業中 6.35 萬億美元可服務收入機會的陳述；有關公司為全球最大公開披露之 WLD 機構持有者地位的陳述；以及隨著人工智能將內容生產商品化，分發渠道及受眾信任變成越來越稀缺的資產的陳述；還有公司於代理人工智能時代建設人類驗證基礎架構層的陳述。 當中使用的詞語如「計劃」、「預計」、「將」、「預期」、「繼續」、「擴展」、「推進」、「開發」、「相信」、「指引」、「目標」、「可能」、「保持」、「規劃」、「展望」、「擬」、「估計」、「或會」、「應」等，以及其他類似涵義的表達，均意在標示前瞻性陳述，但並非所有前瞻性陳述都必然包含這些詞彙。 前瞻性陳述基於管理層當前的信念和假設，這些信念和假設存在風險和不確定性，且不構成對未來表現的保證。 實際結果可能因各種因素而與任何前瞻性陳述所載者存在重大差異，這些因素包括但不限於：公司無法指導其並非控股股東的私營企業（包括 OpenAI 及 Beast Industries）的管理或營運；公司策略投資（包括其在 OpenAI 股權（透過特殊目的載體持有）中的間接持倉、在 WLD 的持倉及在 Beast Industries 股權的持倉）遭受損失或減值的風險；公司維持遵守 Nasdaq 持續上市要求的能力；意外成本、開支或費用削減公司資本資源或以其他方式延遲資本部署；無法籌集足夠資本以資助或擴展其業務營運或策略投資；數碼資產價格（包括 WLD 及 ETH）的波動，可能對公司財庫持倉價值產生重大影響；監管變化、未來立法及規則制定對數碼資產、人工智能應用或生物特徵資料收集造成負面影響；與人類證明技術及 World 網絡的開發、應用及市場接受程度相關的風險；代理型人工智能在企業與消費應用層面上的部署步伐及發展路向存在不確定性；對 OpenAI 產品路線圖，以及任何首次公開招股 (IPO) 或直接上市之時間或成功與否的不確定性；與 Beast Industries 能否實現其增長預測相關的風險；數碼身份及人工智能基礎設施市場內的競爭；依賴第三方資料來源對若干投資項目進行估值；MrBeast 能否延續佳績及 Beast Industries 以創作者為核心的商業模式表現，存在不確定性；以及公司於若干數碼資產及私人公司投資上持倉集中所帶來的風險；以及公眾和政府對數碼資產或人工智能相關行業的立場轉變。 鑑於上述風險及不確定性，投資者不應過分依賴該等前瞻性陳述。 有關其他風險、不確定性及其他重要因素的討論（任何該等因素均可能導致 Eightco 的實際結果與本文前瞻性陳述所載者不同），請參閱 Eightco 向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的文件，包括其於 2026 年 4 月 15 日向 SEC 提交的 10-K 表格年度報告中的風險因素及其他披露，以及其後公開的 SEC 文件。 本新聞稿列載的所有資訊均截至發稿當日，除法律規定者外，Eightco 並無責任更新此等資訊，亦無義務公開宣佈對任何陳述作出修訂以反映未來事件或發展。

SOURCE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)