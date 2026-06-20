Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) meldt totale activa van ongeveer 472 miljoen dollar, waaronder belangen in OpenAI, Beast Industries, meer dan 16.000 ETH en meer dan 283 miljoen WLD-tokens

Samenstelling van de kas van Eightco op 18 juni 2026: 90 miljoen dollar aan OpenAI-aandelen (indirect), 18 miljoen dollar aan aandelen in Beast Industries, 16.278 ETH, 283 miljoen WLD-activa en 149 miljoen dollar aan liquide middelen en kasequivalenten, goed voor een totale waarde van ongeveer 472 miljoen dollar

OpenAI heeft aangekondigd dat het een vertrouwelijke S-1 heeft ingediend om zich voor te bereiden op een eerste beursgang

World biedt een oplossing voor het probleem van dubbele menselijke identiteit in een wereld die overspoeld wordt door deepfakes

Eightco biedt indirecte blootstelling aan enkele van de meest innovatieve private bedrijven, waaronder OpenAI en Beast Industries.

EASTON, Pa., 20 juni 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) ('Eightco' of het 'Bedrijf') heeft vandaag een update gegeven over zijn totale activa, waarbij zijn groeiende positie in digitale activa en strategische investeringen in toonaangevende private technologiebedrijven wordt benadrukt.

Op 17 juni 2026 om 19:30 uur (ET) omvatten de activa van ORBS een investering van 90 miljoen dollar (indirect, via SPV's) in OpenAI, een gefinancierde investering van 18 miljoen dollar in Beast Industries, een investering van 1 miljoen dollar in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) tegen 0,66 dollar per WLD (volgens Coinbase), 16.278 Ethereum (ETH) en ongeveer 149 miljoen dollar aan liquide middelen en stablecoins, wat neerkomt op totale bezittingen van ongeveer 472 miljoen dollar.

Belangrijkste ontwikkelingen van dit moment:

Het management van ORBS is van mening dat de treasuryportefeuille van het Bedrijf enkele van de meest essentiële bouwstenen bevat voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem. Binnen de portefeuille springen de volgende ontwikkelingen van de afgelopen week eruit:

Onlangs kondigde SpaceX een overname van Cursor voor 60 miljard dollar aan om zijn AI-software en coderingskwaliteiten te versterken via zijn AI-divisie. Cursor is een van de snelst groeiende AI-coderingsplatformen en is uitgegroeid tot een belangrijk AI-product voor ondernemingen. Deze overname versterkt nog steeds de belangstelling van investeerders voor AI-infrastructuur en productiviteitssoftware (Reuters).

Deze week brak MrBeast een ander record door 500 miljoen abonnees op Youtube te bereiken en werd hij de eerste maker die deze mijlpaal bereikte (TheWrap).

"AI-bedrijven die naar de beurs gaan, zijn een positieve ontwikkeling voor de hele sector. Naarmate beleggers meer blootstelling krijgen aan AI-leiders, breidt de interesse zich vaak uit over het ecosysteem, waardoor meer zichtbaarheid en kansen worden gecreëerd voor bedrijven zoals ORBS, "zei Thomas" Tom "Lee, bestuurslid van Eightco.

Eightco: Blootstelling aan belangrijke megatrends

Eightco is opgebouwd rond drie megatrends waarvan het bedrijf verwacht dat ze het komende decennium van innovatie zullen bepalen: kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de economie van contentcreators. Het bedrijf heeft posities in elk van deze trends via indirecte investeringen in OpenAI (19% van de treasury van ORBS), Worldcoin (39%) en Beast Industries (4%).

Kunstmatige intelligentie (OpenAI)

Eightco heeft ongeveer 90 miljoen dollar geïnvesteerd in speciale investeringsvehikels met blootstelling aan aandelenbelangen in het moederbedrijf van OpenAI. Dit vertegenwoordigt circa 19% van de treasury-activa, een van de hoogste gerapporteerde concentraties onder beursgenoteerde entiteiten.

De consumentenapp ChatGPT van OpenAI is wereldwijd de nummer 1 onder de AI-apps voor consumenten (Sensor Tower) en overschreed in februari 2026 de grens van 900 miljoen wekelijkse actieve gebruikers, waarmee het de snelst groeiende consumententechnologie ooit werd (UBS via Reuters).

Digitale identiteit: WLD-token

Eightco bezit meer dan 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,3% van het circulerende aanbod. Dit is de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd en vertegenwoordigt ongeveer 39% van de treasury-activa van Eightco.

Worldcoin is het native token van World, een wereldwijd Proof of Human-netwerk gebouwd door Tools for Humanity (mede opgericht door Sam Altman en Alex Blania) en beheerd door de World Foundation. De Orb-apparaten geven een privacybeschermende World ID uit die verifieert dat een gebruiker een uniek persoon is, geen AI-agent.

Volgens het aangekondigde businessmodel van World betalen applicaties kosten per verificatie, terwijl verificatie voor eindgebruikers gratis blijft. Zowel uitgevers van inloggegevens als het World-protocol genereren inkomsten uit verificatie van echte personen. Volgens Tools for Humanity vertegenwoordigt World een totale adresseerbare omzetkans van 6,35 biljoen dollar in 13 sectoren, waaronder bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentische AI.

Creator-economie: Beast Industries

Eightco heeft 18 miljoen dollar geïnvesteerd in aandelen van Beast Industries, goed voor ongeveer 4% van de activa.

Beast Industries beschikt over een van de grootste consumentenpublieken ter wereld, met een gecombineerde volgersbasis van meer dan 500 miljoen over verschillende platformen, gedragen door MrBeast als de meest bekeken persoon op YouTube wereldwijd. Naarmate AI de productie van content steeds meer tot een standaardproduct maakt, worden distributie en het vertrouwen van het publiek steeds schaarser wordende activa.

Over Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde hmaatschappij die een unieke treasurystrategie rond Worldcoin (WLD) uitvoert en beleggers via één ticker indirecte blootstelling biedt aan drie bepalende trends van deze cyclus: artificiële intelligentie via de indirecte investering in OpenAI, digitale identiteit via zijn positie als grootste publieke houder van WLD en het 'Proof of Human'-protocol, en de economie van contentcreators via zijn aandelenbelang in Beast Industries van MrBeast. Ondersteund door toonaangevende institutionele investeerders, waaronder Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Kraken (Payward), Pantera Capital en GSR, bouwt Eightco aan de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie in het tijdperk van agentische AI.

Voor meer informatie:

X: @iamhuman_orbs

Website: 8co.holdings

Veelgestelde vragen

Wat is een ORBS-aandeel?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) is een beursgenoteerde maatschappij op de Nasdaq. ORBS biedt indirecte blootstelling aan: OpenAI en Beast Industries.

Wie bezit de meeste Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) bezit 283 miljoen WLD, goed voor ongeveer 8,3% van het circulerende aanbod en de grootste publiek gerapporteerde institutionele positie wereldwijd.

Wat is 'Proof of Human'?

'Proof of Human' is cryptografische verificatie dat een gebruiker een unieke, levende persoon is, geen bot of AI-agent. Het vormt fundamentele infrastructuur voor sociale netwerken, bankdiensten, agentische handel en elk systeem dat 'één persoon, één account' vereist in het tijdperk van agentische AI.

Hoe verhoudt Eightco (ORBS) zich tot Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) is de grootste publiek gerapporteerde institutionele houder van Worldcoin (WLD), het token dat het 'Proof of Human'-netwerk van World aandrijft.

Wie is de CEO van Eightco Holdings?

Kevin O'Donnell is de CEO van Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). De raad van bestuur van het Bedrijf bestaat uit Tom Lee (Managing Partner en Head of Research bij Fundstrat, en voorzitter van Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) en, als adviseur aan de raad van bestuur, Brett Winton (Chief Futurist bij ARK Invest).

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Alle verklaringen in dit persbericht, met uitzondering van verklaringen over historische feiten, kunnen als toekomstgerichte verklaringen worden beschouwd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen met betrekking tot: de verwachtingen van de onderneming dat kunstmatige intelligentie, digitale identiteit en de creator-economie het volgende decennium van innovatie zullen vormgeven; de overtuiging van de onderneming dat haar treasury-portefeuille enkele van de meest kritische componenten voor het toekomstige AI- en digitale financiële systeem bevat; verklaringen met betrekking tot het potentieel voor een directe notering of initiële openbare aanbieding van OpenAI na de indiening van een vertrouwelijke S-1; de verklaring van Tom Lee dat AI-bedrijven die naar de beurs gaan een positieve ontwikkeling is voor de hele sector en dat naarmate investeerders meer blootstelling krijgen aan AI-leiders, de interesse zich vaak uitstrekt over het ecosysteem, waardoor meer zichtbaarheid en kansen worden gecreëerd voor bedrijven zoals ORBS; verklaringen over ChatGPT als de snelst schaalende consumententechnologie in de geschiedenis; overtuigingen dat Proof-of-Human-verificatie is essentiële infrastructuur voor sociale netwerken, bankwezen, agentia-handel en financiële systemen in het tijdperk van agentia-AI; verklaringen dat World een oplossing biedt voor het "dubbele menselijke" probleem in een wereld die zich uitbreidt met deepfakes; verklaringen met betrekking tot de adresbare inkomstenmogelijkheid van World van $ 6,35 biljoen in industrieën zoals bankwezen, e-commerce, gaming, sociale media en agentia-AI; verklaringen met betrekking tot de positie van het bedrijf als de grootste openbaar gemaakte institutionele houder van WLD wereldwijd; verklaringen dat het vertrouwen van distributie en publiek steeds schaarser wordt naarmate AI de productie van inhoud verhandelbaar maakt; en verklaringen over het bedrijf dat de infrastructuurlaag voor menselijke verificatie bouwt in het tijdperk van agentic AI. Woorden zoals 'plannen', 'verwacht', 'zal', 'voorziet', 'voortzetten', 'uitbreiden', 'bevorderen', 'ontwikkelen', 'gelooft', 'vooruitzichten', 'doelstelling', 'kan', 'blijven', 'projecteren', 'van plan zijn', 'schatten', 'zou kunnen', 'zou moeten' en andere woorden en termen met een vergelijkbare betekenis of strekking zijn bedoeld om toekomstgerichte verklaringen te identificeren, hoewel niet alle toekomstgerichte verklaringen dergelijke termen bevatten. Toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de huidige overtuigingen en aannames van het management, die onderhevig zijn aan risico's en onzekerheden, en vormen geen garantie voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van die in een toekomstgerichte verklaring als gevolg van verschillende factoren, waaronder, maar niet beperkt tot: het onvermogen van de vennootschap om het management of de activiteiten van particuliere bedrijven te sturen waar de vennootschap geen controlehoudende aandeelhouder is, waaronder OpenAI en Beast Industries; het risico van verlies of markdown op de strategische investeringen van de vennootschap, waaronder haar indirecte positie in OpenAI-aandelen (behouden via special purpose vehicles), haar positie WLD en haar positie in het eigen vermogen van Beast Industries; het vermogen van de vennootschap om te voldoen aan de eisen van Nasdaq om te blijven noteren; onverwachte kosten, heffingen of uitgaven die de kapitaalbronnen van de vennootschap verminderen of de inzet van kapitaal anderszins vertragen; het onvermogen om voldoende kapitaal in te zamelen om haar bedrijfsactiviteiten of strategische investeringen te financieren of op te schalen; volatiliteit van de prijzen van digitale activa, waaronder WLD en ETH, die de waarde van de schatkist van de vennootschap aanzienlijk kunnen beïnvloeden veranderingen in de regelgeving, toekomstige wetgeving en regelgeving die een negatieve invloed hebben op digitale activa, de invoering van kunstmatige intelligentie of het verzamelen van biometrische gegevens; risico's in verband met de ontwikkeling, invoering en marktacceptatie van Proof-of-Human-technologie en het World-netwerk; onzekerheid over het tempo en het traject van de inzet van agentic AI in bedrijfs- en consumentenapplicaties; onzekerheid over de productroutekaart van OpenAI en de timing of het succes van een beursintroductie of directe notering; gerelateerd aan het vermogen van Beast Industries om haar groeiprojecties te realiseren; concurrentie op de markten voor digitale identiteit en AI-infrastructuur; afhankelijkheid van externe bronnen voor de waardering van bepaalde investeringen; onzekerheid over het voortdurende succes van MrBeast en de prestaties van het creatorgedreven bedrijfsmodel van Beast Industries; risico's gerelateerd aan de geconcentreerde posities van de onderneming in bepaalde digitale activa en investeringen van particuliere bedrijven; en verschuiving van publieke en overheidsrisico's posities op digitale activa of industrieën die verband houden met kunstmatige intelligentie. Gezien deze risico's en onzekerheden wordt u aangeraden niet overmatig te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. Voor een bespreking van andere risico's en onzekerheden, evenals andere belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat de feitelijke resultaten van Eightco afwijken van de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen, wordt verwezen naar de indieningen van Eightco bij de Securities and Exchange Commission (SEC), waaronder de risicofactoren en andere toelichtingen in het jaarverslag op Form 10-K dat op 15 april 2026 bij de SEC is ingediend, evenals andere openbaar beschikbare SEC-indieningen. Alle informatie in dit persbericht is van kracht per de datum van publicatie. Eightco aanvaardt geen verplichting om deze informatie bij te werken of om publiekelijk de resultaten van eventuele herzieningen van dergelijke verklaringen bekend te maken om toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen te weerspiegelen, behalve voor zover dit wettelijk vereist is.