Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) annonce un portefeuille total d'environ 472 millions de dollars, comprenant notamment OpenAI, Beast Industries, plus de 16 000 ETH et plus de 283 millions de tokens WLD

Composition de la trésorerie d'Eightco au 18 juin 2026 : 90 millions de dollars de participations (indirectes) dans OpenAI, 18 millions de dollars de participations dans Beast Industries, 16 278 ETH, 283 millions de WLD, ainsi que 149 millions de dollars de trésorerie et équivalents de trésorerie, pour un total d'environ 472 millions de dollars

OpenAI a récemment annoncé avoir déposé un formulaire S-1 confidentiel, en vue d'une introduction en bourse

World propose une solution au problème du « double humain » dans un monde submergé par les deepfakes

Eightco offre une exposition indirecte à certaines des entreprises privées les plus innovantes, dont OpenAI et Beast Industries

EASTON, Pennsylvanie, 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) (« Eightco » ou la « société ») a présenté aujourd'hui une mise à jour de l'ensemble de ses participations, soulignant sa position croissante dans le domaine des actifs numériques et des investissements stratégiques dans des sociétés technologiques privées de premier plan.

Au 17 juin 2026, à 19h30 (heure de l'Est), le portefeuille d'ORBS comprend un investissement de 90 millions de dollars (indirectement, par le biais de structures ad hoc) dans OpenAI, un investissement de 18 millions de dollars dans Beast Industries, un investissement d'un million de dollars dans Mythical Games, 283 452 700 Worldcoin (WLD) à 0,66 $ par WLD (selon Coinbase), 16 278 Ethereum (ETH), ainsi qu'environ 149 millions de dollars en liquidités et stablecoins, pour un portefeuille total d'environ 472 millions de dollars.

Les principaux titres qui font l'actualité :

La direction d'ORBS estime que le portefeuille de trésorerie de la société contient certains des éléments les plus déterminants pour l'avenir du système financier numérique et de l'IA. Parmi les participations, les faits marquants de ces dernières semaines sont les suivants :

Récemment, SpaceX a annoncé le rachat de Cursor pour un montant de 60 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités en matière de logiciels d'IA et de programmation par le biais de sa division dédiée à l'IA. Cursor est l'une des plateformes de programmation IA qui connaît la croissance la plus rapide et est devenue un produit phare dans le domaine de l'IA d'entreprise. Cette acquisition ne cesse de renforcer l'intérêt des investisseurs pour les infrastructures d'IA et les logiciels de productivité (Reuters).

Cette semaine, MrBeast a battu un nouveau record en atteignant les 500 millions d'abonnés sur YouTube, devenant ainsi le premier créateur à franchir ce cap (TheWrap).

« L'entrée en bourse des entreprises spécialisées dans l'IA constitue une évolution positive pour l'ensemble du secteur. » « À mesure que les investisseurs s'intéressent davantage aux leaders du secteur de l'IA, cet intérêt s'étend souvent à l'ensemble de l'écosystème, ce qui confère une plus grande visibilité et ouvre de nouvelles opportunités à des entreprises comme ORBS », déclare Thomas « Tom » Lee, membre du conseil d'administration d'Eightco.

Eightco : exposition aux grandes tendances

Eightco s'articule autour de trois grandes tendances qui, selon l'entreprise, devraient façonner l'innovation sur la prochaine décennie : l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs, avec des positions dans chacune de ces tendances via des investissements indirects dans OpenAI (19 % des liquidités d'ORBS), Worldcoin (39 %) et Beast Industries (4 %).

Intelligence artificielle – OpenAI

Eightco a investi environ 90 millions de dollars dans des véhicules à vocation spécifique détenant des participations dans la société mère d'OpenAI, ce qui représente environ 19 % de ses actifs de trésorerie, soit l'une des concentrations les plus élevées parmi tous les véhicules cotés dont les informations ont été divulguées.

ChatGPT, l'application grand public d'OpenAI, est la première application d'IA grand public au monde (Sensor Tower). Elle a dépassé les 900 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires en février 2026, ce qui en fait la technologie grand public à la croissance la plus rapide de l'histoire (UBS via Reuters).

Identité numérique – Token WLD

Eightco détient plus de 283 millions de WLD, soit environ 8,3 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle divulguée publiquement à l'échelle mondiale et environ 39 % des actifs de la trésorerie d'Eightco.

Worldcoin est le token natif de World, un réseau mondial Proof of Human construit par Tools for Humanity (cofondée par Sam Altman et Alex Blania) et géré par la World Foundation. Ses appareils Orb émettent un identifiant World préservant la vie privée et permettant de vérifier que l'utilisateur est bien un être humain unique, et non un agent IA.

Dans le cadre du modèle commercial annoncé par World, les applications paient des frais de vérification alors que la vérification de l'utilisateur final est gratuite, les fournisseurs d'identifiants vérifiés et le protocole World générant des revenus à partir de l'authentification humaine vérifiée. World estime à 6 350 milliards de dollars le potentiel de revenus adressables dans 13 secteurs, allant du secteur bancaire au commerce électronique, en passant par les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique (selon Tools for Humanity).

Économie des créateurs - Beast Industries

Eightco a investi 18 millions de dollars en actions de Beast Industries, soit environ 4 % des actifs de la trésorerie.

Beast Industries exploite l'une des plus grandes l'une des plus vastes présences directes auprès des consommateurs dans le monde, avec une base combinée de plus de 500 millions d'adeptes sur toutes les plateformes, MrBeast étant la personne la plus regardée sur YouTube dans le monde entier. Avec la standardisation de la production de contenu par l'IA, la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares.

À propos de Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée en bourse qui met en œuvre une stratégie de trésorerie Worldcoin (WLD) inédite, offrant aux investisseurs, au travers d'un seul titre coté, une exposition indirecte à trois des tendances déterminantes de ce cycle : l'intelligence artificielle grâce à son investissement indirect dans OpenAI, l'identité numérique grâce à sa position de plus grand détenteur public de WLD et du protocole Proof of Human, et l'économie des créateurs grâce à sa participation dans Beast Industries, la société de MrBeast. Soutenue par des investisseurs institutionnels de premier plan, dont Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE : BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera et GSR, Eightco construit la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique.

Pour plus d'informations :

X : @iamhuman_orbs

Site web : 8co.holdings

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que l'action ORBS ?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ : ORBS) est une société cotée au Nasdaq. L'ORBS fournit une exposition indirecte à : OpenAI et Beast Industries.

Qui possède le plus de Worldcoin (WLD) ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) détient 283 millions de WLD, soit environ 8,3 % de l'offre en circulation, ce qui représente la plus importante position institutionnelle rendue publique à l'échelle mondiale.

Qu'est-ce que Proof of Human ?

Proof of Human est la vérification cryptographique qu'un utilisateur est une personne unique et vivante, et non un robot ou un agent d'IA. Il s'agit d'une infrastructure fondamentale pour les réseaux sociaux, les banques, le commerce agentique et tout système nécessitant « une personne, un compte » à l'ère de l'IA agentique.

Quel est le lien entre Eightco (ORBS) et Proof of Human ?

Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS) est le plus important détenteur institutionnel publiquement identifié de Worldcoin ; il s'agit du jeton qui alimente le réseau Proof of Human de World.

Qui est le CEO d'Eightco Holdings ?

Kevin O'Donnell est le CEO d'Eightco Holdings (NASDAQ : ORBS). Le conseil d'administration de la société comprend Tom Lee (associé directeur et responsable de la recherche chez Fundstrat, et président du CA de Bitmine Immersion Technologies (NYSE : BMNR)) et, en tant que conseiller du conseil d'administration, Brett Winton (Futuriste en chef chez ARK Invest).

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse, autres que les déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des prévisions, y compris, mais sans s'y limiter, les déclarations concernant : les prévisions de la société selon lesquelles l'intelligence artificielle, l'identité numérique et l'économie des créateurs façonneront la prochaine décennie d'innovation ; la conviction de la société que son portefeuille de trésorerie contient certains des éléments les plus essentiels pour l'avenir de l'IA et du système financier numérique ; les déclarations concernant la possibilité d'une cotation directe ou d'une introduction en bourse d'OpenAI à la suite du dépôt d'un formulaire S-1 confidentiel ; la déclaration de Tom Lee selon laquelle l'entrée en bourse des entreprises spécialisées dans l'IA constitue une évolution positive pour l'ensemble du secteur et que, à mesure que les investisseurs s'exposent davantage aux leaders de l'IA, l'intérêt s'étend souvent à l'ensemble de l'écosystème, créant ainsi une plus grande visibilité et de nouvelles opportunités pour des entreprises telles qu'ORBS ; des déclarations selon lesquelles ChatGPT est la technologie grand public qui connaît la croissance la plus rapide de l'histoire ; la conviction que la vérification « Proof-of-Human » devient une infrastructure essentielle pour les réseaux sociaux, le secteur bancaire, le commerce agentique et les systèmes financiers à l'ère de l'IA agentique ; des déclarations selon lesquelles World offre une solution au problème du « double humain » dans un monde où les deepfakes prolifèrent ; des déclarations concernant le potentiel de chiffre d'affaires de World, estimé à 6 350 dollars, dans des secteurs tels que la banque, le commerce électronique, les jeux vidéo, les réseaux sociaux et l'IA agentique ; des déclarations concernant la position de la société en tant que plus grand détenteur institutionnel de WLD au monde dont l'identité a été rendue publique ; des déclarations selon lesquelles la distribution et la confiance du public deviennent des atouts de plus en plus rares à mesure que l'IA banalise la production de contenu ; et des déclarations concernant la mise en place par la société de la couche d'infrastructure pour la vérification humaine à l'ère de l'IA agentique. Des termes tels que « prévoit », « s'attend à », « expression du futur », « anticipe », « continuer », « étendre », « faire évoluer », « développer », « estime », « orientations », « objectif », « pourrait », « demeurer », « prévision », « perspectives », « avoir l'intention », « estimer », « pourrait », « devrait », ainsi que d'autres mots et termes de sens et d'expression similaires, servent à identifier les déclarations prospectives, bien que toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions et les hypothèses actuelles de la direction, qui sont soumises à des risques et à des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux contenus dans toute déclaration prospective en raison de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter : l'incapacité de la société à diriger la gestion ou les activités d'entreprises privées dans lesquelles elle ne détient pas de participation majoritaire, notamment OpenAI et Beast Industries ; le risque de perte ou de dépréciation des investissements stratégiques de la société, notamment sa participation indirecte dans le capital d'OpenAI (détenue par l'intermédiaire de structures ad hoc), sa participation dans WLD et sa participation dans le capital de Beast Industries ; la capacité de la société à continuer de se conformer aux exigences de maintien de la cotation du Nasdaq ; les coûts, charges ou dépenses imprévus qui réduisent les ressources en capital de la ociété ou retardent de toute autre manière le déploiement de ce capital ; l'incapacité à lever des capitaux suffisants pour financer ou développer ses activités commerciales ou ses investissements stratégiques ; la volatilité des cours des actifs numériques, notamment ceux de WLD et d'ETH, susceptible d'affecter de manière significative la valeur des actifs détenus en trésorerie par la société ; les changements réglementaires, la législation future et l'élaboration de règles ayant un impact négatif sur les actifs numériques, l'adoption de l'intelligence artificielle ou la collecte de données biométriques ; les risques liés au développement, à l'adoption et à l'acceptation par le marché de la technologie « Proof-of-Human » et du réseau World ; l'incertitude concernant le rythme et la trajectoire du déploiement de l'IA agentique dans les applications d'entreprise et grand public ; l'incertitude concernant la feuille de route des produits d'OpenAI ainsi que le calendrier ou le succès d'une éventuelle introduction en bourse ou cotation directe ; les risques liés à la capacité de Beast Industries à atteindre ses prévisions de croissance ; la concurrence sur les marchés de l'identité numérique et des infrastructures d'IA ; le recours à des sources tierces pour l'évaluation de certains investissements ; l'incertitude concernant la pérennité du succès de MrBeast et la performance du modèle économique de Beast Industries axé sur les créateurs ; les risques liés aux positions concentrées de la société dans certains actifs numériques et investissements dans des sociétés privées ; et l'évolution des positions du public et des pouvoirs publics concernant les actifs numériques ou les secteurs liés à l'intelligence artificielle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, nous vous conseillons de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives. Pour un aperçu des autres risques et incertitudes, et d'autres facteurs importants, dont chacun pourrait entraîner une différence entre les résultats réels d'Eightco et ceux contenus dans les déclarations prospectives, consultez les documents déposés par Eightco auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC »), y compris dans son rapport annuel sur le formulaire 10-K déposé auprès de la SEC le 15 avril 2026 et d'autres documents déposés auprès de la SEC et accessibles au public. Toutes les informations contenues dans ce communiqué de presse datent de la date du communiqué, et Eightco ne s'engage pas à mettre à jour ces informations ou à annoncer publiquement les résultats de toute révision de ces déclarations afin de refléter des événements ou des développements futurs, sauf si la loi l'exige.