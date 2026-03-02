Huawei Cloud lanza HCF a nivel global, que ofrece una nube híbrida abierta, simplificada y resiliente

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei Cloud organizó la Cumbre Huawei Cloud Summit bajo el lema "Huawei Cloud: Resolviendo los desafíos de la industria con IA". En el evento, Antonony Gu, presidente de Huawei Hybrid Cloud, lanzó oficialmente Huawei Cloud Foundation (HCF), la última oferta de nube híbrida de Huawei, a una audiencia global. HCF está diseñada para ofrecer una experiencia de nube híbrida más abierta, simplificada y resiliente a clientes de todo el mundo.

A medida que se acelera la transformación digital e inteligente, un número creciente de empresas adoptan arquitecturas de nube híbrida para modernizar su infraestructura de TI. La nube híbrida permite a las organizaciones mantener sus activos principales en sus propias instalaciones para cumplir con los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo, a la vez que aprovecha la escalabilidad y los servicios de la nube pública para mejorar la agilidad e impulsar la innovación continua. Sin embargo, en la práctica, las rápidas iteraciones de la IA están transformando el paradigma de la computación, creando un nuevo y complejo panorama para la migración empresarial a la nube. Las organizaciones se enfrentan constantemente a los altos costes de la nube, la rápida evolución tecnológica y la complejidad operativa.

En la cumbre, Antonony Gu dijo:

"HCF equilibra la seguridad y el cumplimiento normativo con la agilidad operativa. Ayuda a las empresas a gestionar entornos de TI cada vez más complejos y a adaptarse a la nueva era de la IA. Puede ser un paso clave hacia una transformación digital e inteligente integral. HCF está diseñado específicamente para permitir a los clientes construir plataformas de nube híbrida más abiertas, simplificadas y resilientes, abordar los desafíos clave durante su transición a la nube y acelerar la transformación inteligente."

La HCF recién lanzado ofrece tres innovaciones clave:

Abierto por diseño

HCF adopta un diseño innovador de desacoplamiento a nivel de arquitectura. Proporciona un marco de certificación unificado y especificaciones de integración estandarizadas para garantizar la compatibilidad con los principales proveedores de computación, almacenamiento y redes. Esto ayuda a maximizar la reutilización del hardware y a proteger las inversiones existentes de los clientes. Por otro lado, HCF ofrece API abiertas y marcos de integración estandarizados para garantizar la compatibilidad con los principales ecosistemas de software, incluyendo modelos de IA y código abierto. Esto ayuda a los clientes a acelerar la innovación y la implementación de aplicaciones de IA.

Simplicidad implacable

Con sus herramientas integrales, HCF se puede implementar rápidamente y estar listo para su uso inmediato. Los servicios de migración automatizada reducen aún más la complejidad de la migración a la nube, para que los clientes puedan migrar a la nube con confianza. Una plataforma unificada de gestión de la nube permite una gestión optimizada de los recursos con mayor visibilidad, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa.

Máxima resiliencia

HCF ofrece soluciones de recuperación ante desastres líderes en la industria para todo tipo de escenarios, garantizando la seguridad de los datos y la continuidad del negocio. Gracias a mecanismos automatizados de protección de seguridad, HCF reduce significativamente el tiempo de configuración y permite remediar cualquier vulnerabilidad rápidamente. Además, un único clúster admite un ancho de banda ultraalto y una latencia ultrabaja, lo que permite un balanceo de carga eficiente y operaciones de alto rendimiento.

Hasta la fecha, Huawei Hybrid Cloud ha prestado servicio a más de 5.500 clientes en más de 160 países y regiones, abarcando sectores clave como el gobierno, las telecomunicaciones y las finanzas.

De cara al futuro, Huawei Hybrid Cloud seguirá impulsando su estrategia "Nube Híbrida + IA" para impulsar la innovación sostenida y fortalecer las colaboraciones abiertas. Al aprovechar la IA para ayudar a las empresas a superar los retos más complejos, Huawei Hybrid Cloud se compromete a impulsar la economía digital y acelerar la transición hacia un futuro totalmente digital e inteligente.

