Huawei Cloud تطلق منصة HCF عالميًا، لتقديم سحابة هجينة مفتوحة، ومبسطة ومرنة

برشلونة، إسبانيا, 3 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال "المؤتمر العالمي للجوال لعام 2026 ببرشلونة" (MWC Barcelona 2026)، استضافت شركة "هواوي كلاود" (Huawei Cloud) قمة Huawei Cloud Summit تحت عنوان "Huawei Cloud: حل تحديات الصناعة باستخدام الذكاء الاصطناعي." في الحدث ، أطلق "أنتوني جو"، رئيس شركة "هواوي هايبرد كلاود" (Huawei Hybrid Cloud)، رسميًا منصة Huawei Cloud Foundation (HCF) ، أحدث عروض السحابة الهجينة من شركة "هواوي"، لجمهور عالمي. تم تصميم منصة HCF لتقديم تجربة سحابة هجينة أكثر انفتاحًا وبساطة ومرونة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

مع تسارع التحول الرقمي والذكي ، يتبنى عدد متزايد من الشركات بنيات السحابة الهجينة لتحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. تمكّن السحابة الهجينة المنظمات من الاحتفاظ بالأصول الأساسية في أماكن عملها الخاصة لتلبية متطلبات الأمن والامتثال ، مع الاستفادة من قابلية التوسع وخدمات السحابة العامة لتعزيز المرونة ودفع الابتكار المستمر. ومع ذلك ، في الممارسة العملية ، فإن التكرارات السريعة للذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل نموذج الحوسبة ، مما يخلق مشهدًا جديدًا معقدًا للهجرة السحابية للمؤسسات. تتعامل المنظمات باستمرار مع ارتفاع تكاليف السحابة والتكنولوجيا سريعة التطور والتعقيد التشغيلي.

في القمة ، قال "أنتوني جو":

"توازن منصة HCF بين الأمان والامتثال مع المرونة التشغيلية. إنها تساعد الشركات على إدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة بشكل متزايد وتبني عصر الذكاء الاصطناعي الجديد. يمكن أن تكون بمثابة مسار رئيسي نحو التحول الرقمي والذكي الشامل. تم تصميم منصة HCF خصيصًا لتمكين العملاء من بناء منصات سحابة هجينة أكثر انفتاحًا وتبسيطًا ومرونة ، ومعالجة التحديات الرئيسية أثناء رحلتهم السحابية ، وتسريع التحول الذكي."

توفر منصة HCF التي تم إطلاقها حديثًا ثلاث ابتكارات رئيسية:

تصميم مفتوح بطبيعته

تعتمد منصة HCF تصميمًا مبتكرًا لفك الارتباط على مستوى البنية. إنها توفر إطار اعتماد موحد ومواصفات تكامل موحدة لضمان التوافق مع الأغلبية من بائعي الحوسبة والتخزين والشبكات. هذا يساعد على تعظيم إعادة استخدام الأجهزة وحماية الاستثمارات الحالية للعملاء. في هذه الأثناء ، تقدم منصة HCF واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة وأطر التكامل الموحدة لضمان التوافق مع المنظومات البرمجية السائدة ، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي ونماذج المصدر المفتوح. هذا يساعد العملاء على تسريع الابتكار ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

بساطة متناهية

مع أدواتها ذات المحطة الواحدة ، يمكن نشر منصة HCF بسرعة وجعلها جاهزة للاستخدام الفوري. تعمل خدمات الهجرة الآلية على تقليل تعقيد الهجرة إلى السحابة بشكل أكبر ، بحيث يمكن للعملاء الانتقال إلى السحابة بثقة. تتيح منصة الإدارة السحابية الموحدة إدارة الموارد المحسّنة مع زيادة الرؤية ، مما يحسن بشكل كبير من الكفاءة التشغيلية.

مرونة فائقة

تدعم منصة HCF حلول التعافي من الكوارث الرائدة في الصناعة ، وتضمن أمن البيانات واستمرارية الأعمال. من خلال آليات حماية الأمان الآلية ، تقلل منصة HCF بشكل كبير من وقت إعداد الأمان ، ويمكن إصلاح أي نقاط ضعف بسرعة. بالإضافة إلى ذلك ، تدعم مجموعة واحدة النطاق الترددي فائق الارتفاع والتأخير المنخفض للغاية، مما يتيح موازنة الأحمال الفعال والعمليات عالية الأداء.

حتى الآن ، قدمت شركة "هواوي هايبرد كلاود" خدماتها لأكثر من 5500 عميل في أكثر من 160 دولة ومنطقة ، وتمتد على مستوى الصناعات الرئيسية مثل الحكومات، والاتصالات، والتمويل.

بالنظر إلى المستقبل ، ستواصل شركة "هواوي هايبرد كلاود" تطوير استراتيجيتها المتجسدة في شعار "السحابة الهجينة + الذكاء الاصطناعي" لدفع الابتكار المستدام وتعزيز الشراكات المفتوحة. من خلال الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمساعدة عملاء المؤسسات على التغلب على التحديات الصعبة ، تلتزم شركة "هواوي هايبرد كلاود" بتشجيع الاقتصاد الرقمي وتسريع الانتقال نحو مستقبل رقمي وذكي بالكامل.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2922938/photo1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2922939/photo2.jpg