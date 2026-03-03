Huawei Cloud lança o HCF mundialmente, oferecendo uma nuvem híbrida aberta, simplificada e resiliente

BARCELONA, Espanha, 3 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Durante o MWC Barcelona 2026, a Huawei Cloud realizou o Huawei Cloud Summit sob o tema "Huawei Cloud: solucionando desafios do setor com IA". No evento, Antonony Gu, Presidente da Huawei Hybrid Cloud, lançou oficialmente a Huawei Cloud Foundation (HCF), a mais recente oferta de nuvem híbrida da Huawei, para um público internacional. O HCF foi projetado para oferecer uma experiência de nuvem híbrida mais aberta, simplificada e resiliente para clientes em todo o mundo.

À medida que a transformação digital e inteligente acelera, um número crescente de empresas está adotando arquiteturas de nuvem híbrida para modernizar a infraestrutura de TI. A nuvem híbrida permite que as organizações mantenham ativos essenciais em suas próprias instalações para atender a requisitos de segurança e conformidade, enquanto aproveitam a escalabilidade e os serviços da nuvem pública para aumentar a agilidade e impulsionar a inovação contínua. No entanto, na prática, as rápidas evoluções da IA estão reformulando o paradigma de computação, criando um novo cenário complexo para a migração empresarial para a nuvem. As organizações enfrentam constantemente altos custos de nuvem, tecnologias em rápida evolução e complexidade operacional.

Na cúpula, Antonony Gu afirmou:

"O HCF equilibra segurança e conformidade com agilidade operacional. Ele ajuda as empresas a gerenciar ambientes de TI cada vez mais complexos e a abraçar a nova era da IA. Pode servir como um caminho fundamental para uma transformação digital e inteligente abrangente. O HCF foi desenvolvido especificamente para permitir que os clientes construam plataformas de nuvem híbrida mais abertas, simplificadas e resilientes, enfrentem os principais desafios em sua jornada para a nuvem e acelerem a transformação inteligente."

O recém-lançado HCF oferece três inovações principais:

Aberto por concepção

O HCF adota um design inovador de desacoplamento em nível de arquitetura. Ele fornece uma estrutura unificada de certificação e especificações padronizadas de integração para garantir compatibilidade com os principais fornecedores de computação, armazenamento e rede. Isso ajuda a maximizar a reutilização de hardware e a proteger os investimentos existentes dos clientes. Enquanto isso, o HCF oferece APIs abertas e estruturas padronizadas de integração para garantir compatibilidade com os principais ecossistemas de software, incluindo IA e modelos de código aberto. Isso ajuda os clientes a acelerar a inovação e a implantação de aplicações de IA.

Simplicidade contínua

Com suas ferramentas integradas, o HCF pode ser implantado rapidamente e estar pronto para uso imediato. Serviços automatizados de migração reduzem ainda mais a complexidade da migração para a nuvem, permitindo que os clientes façam a transição com confiança. Uma plataforma unificada de gerenciamento de nuvem permite uma gestão refinada de recursos com maior visibilidade, melhorando significativamente a eficiência operacional.

Resiliência máxima

O HCF oferece suporte a soluções de recuperação de desastres líderes do setor, para todos os cenários, garantindo segurança de dados e continuidade dos negócios. Por meio de mecanismos automatizados de proteção de segurança, o HCF reduz significativamente o tempo de configuração de segurança, e eventuais vulnerabilidades podem ser corrigidas rapidamente. Além disso, um único cluster oferece largura de banda ultrarrápida e latência ultrabaixa, possibilitando balanceamento de carga eficiente e operações de alto desempenho.

Até o momento, a Huawei Hybrid Cloud atendeu mais de 5.500 clientes em mais de 160 países e regiões, abrangendo setores-chave como governo, telecomunicações e finanças.

Olhando para o futuro, a Huawei Hybrid Cloud continuará avançando sua estratégia "Nuvem híbrida + IA" para impulsionar inovação contínua e fortalecer parcerias abertas. Ao aproveitar a IA para ajudar clientes corporativos a superar desafios complexos, a Huawei Hybrid Cloud está comprometida em impulsionar a economia digital e acelerar a transição para um futuro totalmente digital e inteligente.

