Huawei Cloud lanza HCF a nivel mundial para ofrecer una nube híbrida abierta, simplificada y resiliente

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC 2026 de Barcelona, Huawei Cloud celebró la cumbre Huawei Cloud con el tema "Huawei Cloud: Solving Industry Challenges with AI" (Huawei Cloud: resolviendo los desafíos del sector con IA). En el evento, Antonony Gu, presidente de Huawei Hybrid Cloud, lanzó oficialmente Huawei Cloud Foundation (HCF), el último producto de nube híbrida de Huawei, a una audiencia mundial. HCF está diseñada para ofrecer una experiencia de nube híbrida más abierta, simplificada y resistente para clientes de todo el mundo.

A medida que se acelera la transformación digital e inteligente, una cantidad creciente de empresas están adoptando arquitecturas de nube híbrida para modernizar la infraestructura de TI. La nube híbrida permite a las organizaciones mantener los activos principales en sus propias instalaciones para cumplir con los requisitos de seguridad y cumplimiento, a la vez que aprovecha la escalabilidad y los servicios de la nube pública para mejorar la agilidad e impulsar la innovación continua. Las organizaciones luchan de manera constante con los altos costos de la nube, la tecnología en rápida evolución y la complejidad operativa.

En la cumbre, Antonony Gu comentó:

"HCF equilibra la seguridad y el cumplimiento con la agilidad operativa. Ayuda a las empresas a gestionar entornos de TI cada vez más complejos y a adoptar la nueva era de la IA. Puede servir como una vía clave hacia una transformación digital e inteligente integral. HCF está diseñado de forma específica para permitir a los clientes construir plataformas de nube híbrida más abiertas, simplificadas y resilientes, abordar desafíos clave durante su experiencia en la nube y acelerar la transformación inteligente".

El HCF que se acaba de lanzar ofrece tres innovaciones clave:

Abierto por diseño

HCF adopta un diseño de desacoplamiento innovador a nivel de arquitectura. Ofrece un marco de certificación unificado y especificaciones de integración estandarizadas para garantizar la compatibilidad con los principales proveedores de informática, almacenamiento y redes. Esta certificación ayuda a maximizar la reutilización del hardware y proteger las inversiones existentes de los clientes. Mientras tanto, HCF ofrece API abiertas y marcos de integración estandarizados para garantizar la compatibilidad con los principales ecosistemas de software, incluidos modelos de IA y de código abierto. Esta integración ayuda a los clientes a acelerar la innovación y la implementación de aplicaciones de IA.

Simplicidad imparable

Con sus herramientas integrales, HCF se puede implementar de forma rápida y estar listo para usar de inmediato. Los servicios de migración automatizada reducen aún más la complejidad de la migración a la nube, por lo que los clientes pueden migrar a la nube con confianza. Una plataforma de gestión de nube unificada permite gestionar de forma refinada los recursos con una mayor visibilidad, lo que mejora considerablemente la eficiencia operativa.

Resiliencia máxima

HCF admite soluciones de recuperación líderes en la industria ante catástrofes en todo tipo de escenarios, lo que garantiza la seguridad de los datos y la continuidad de los negocios. Mediante mecanismos de protección de seguridad automatizados, HCF reduce considerablemente el tiempo de configuración de seguridad y cualquier vulnerabilidad se puede remediar con rapidez. Además, un solo clúster admite un ancho de banda ultraalto y una latencia ultrabaja, lo que permite un equilibrio de carga eficiente y operaciones de alto rendimiento.

A la fecha, Huawei Hybrid Cloud ha prestado servicio a más de 5.500 clientes en más de 160 países y regiones, que abarcan sectores clave como gobierno, telecomunicaciones y finanzas.

De cara al futuro, Huawei Hybrid Cloud continuará avanzando en su estrategia "Nube híbrida + IA" para impulsar la innovación sostenida y fortalecer las asociaciones abiertas. Al aprovechar la IA para ayudar a los clientes empresariales a superar desafíos difíciles, Huawei Hybrid Cloud se compromete a impulsar la economía digital y acelerar la transición hacia un futuro totalmente digital e inteligente.

