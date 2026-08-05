Schreiber Foods y Ascendion se unen para transformar las operaciones globales y el desarrollo de software

- Schreiber Foods y Ascendion anuncian una asociación estratégica para transformar las operaciones globales y el desarrollo de software utilizando IA agente

Esta alianza estratégica plurianual impulsará las operaciones globales de una de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo para acelerar el crecimiento y mejorar el servicio al cliente

GREEN BAY, WI, y BASKING RIDGE, NJ, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Schreiber Foods y Ascendion dieron a conocer hoy una alianza estratégica plurianual para transformar las operaciones globales y el desarrollo de software de Schreiber mediante inteligencia artificial (IA), impulsando así la visión de la compañía de generar un impacto positivo a través de la alimentación. Mediante esta alianza, Ascendion equipará los centros de operaciones de Schreiber con tecnología nativa de IA para fomentar el crecimiento sostenible y acelerar la innovación en más de 40 ubicaciones en cinco continentes.

Como proveedor de confianza de alimentos y bebidas para los principales minoristas, restaurantes, distribuidores y fabricantes de alimentos del mundo, los productos de Schreiber alimentan a familias en más de 95 países y sus centros globales de capacidades de TI dan servicio a más de 10.000 empleados-socios en todo el mundo.

"Con el fin de impulsar la próxima era de rápido crecimiento de Schreiber, estamos dando un salto audaz y transformador en la forma en que operamos y servimos a nuestros clientes", declaró Trevor Farrell, presidente de Schreiber Foods. "Al apoyarnos en la IA agente de próxima generación con Ascendion, estamos reforzando la base misma de aquello por lo que nuestros clientes confían en nosotros: calidad, seguridad y servicio de clase mundial. Esta tecnología empoderará a nuestros empleados-socios, acelerará nuestra innovación y nos permitirá ofrecer un impacto aún mayor a escala".

Gracias a esta colaboración, los agentes de IA ayudarán a los equipos de Schreiber y Ascendion a transmitir con mayor rapidez información sobre calidad y seguridad alimentaria a los responsables de la toma de decisiones, modernizar el entorno ERP y ofrecer a los equipos regionales una forma más unificada de colaborar. Con el tiempo, las tareas tecnológicas repetitivas y de gran volumen serán realizadas cada vez más por agentes de IA, lo que permitirá a los ingenieros y analistas de Schreiber centrarse en tareas que requieren criterio y creatividad humanos. El método y las herramientas patentadas de Ascendion, "Engineering to the Power of AI" (Ingeniería para el Poder de la IA), equilibrarán el trabajo entre personas e IA para garantizar la seguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo y la alineación ética.

Para Ascendion, esta colaboración refleja lo que el consejero delegado, Karthik Krishnamurthy, describió como una responsabilidad especial. "La misión de Schreiber Foods es una de las más trascendentales. Nos sentimos honrados de implementar tecnología que ayude a Schreiber a llevar alimentos a personas de todo el mundo", comentó Krishnamurthy. "Los líderes de Schreiber reconocen el impacto que pueden generar las operaciones basadas en IA en toda su red global. Es una visión audaz construida sobre una sólida base de éxito, y estamos encantados de aportar todo el potencial de la IA a esta alianza".

La tecnología es fundamental para esta alianza. Schreiber ha implementado diversas herramientas de IA, y la colaboración con Ascendion se basa en esa experiencia. Ascendion aprovechará AAVA, su plataforma patentada de IA con agentes, para acelerar la IA en los flujos de trabajo de los centros de capacidades, impulsar la toma de decisiones ágiles en la planta, proporcionar una mayor trazabilidad geográfica y reducir los costes tecnológicos, al tiempo que aumenta la resiliencia operativa para la siguiente fase de crecimiento.

"La IA es un importante motor de transformación, pero su verdadera fortaleza reside en cómo empodera a nuestra gente", afirmó Sri Kantamneni, vicepresidente ejecutivo y director de información y digitalización de Schreiber Foods. "Gracias a esta colaboración estratégica con Ascendion, estamos equipando nuestros centros de capacidades con herramientas nativas de IA que mejoran nuestros estándares operativos y de servicio internos. Al proporcionar a nuestros empleados herramientas más eficientes e inteligentes, les permitimos centrarse menos en los procesos manuales y más en impulsar el éxito del cliente y acelerar nuestro crecimiento".

"Somos responsables de los resultados, no del esfuerzo", añadió Dharam Gurbani, director de crecimiento de Ascendion. "Lo único que importa es el impacto en las plantas, los clientes y los consumidores de Schreiber Foods. Nuestra alianza redefinirá las expectativas en cuanto a velocidad, eficiencia y excelencia operativa en todos los centros de operaciones de Estados Unidos, México, India, España y Polonia. Agradecemos la confianza que Schreiber deposita en Ascendion y nos entusiasma avanzar hacia el futuro".

Para saber más sobre la colaboración con Schreiber, haga clic aquí.

Acerca de Schreiber Foods

Schreiber Foods se esfuerza por contribuir positivamente a través de la alimentación cada día. Con sede en Norteamérica, Schreiber es una empresa propiedad de sus empleados y líder en la marca de sus clientes, especializada en queso crema, queso natural, queso procesado, bebidas y yogur. Sus más de 10.000 empleados y su presencia en cinco continentes le permiten ser un ingrediente esencial para el éxito de sus clientes. Con ventas anuales superiores a los 7.000 millones de dólares, Schreiber colabora con los mejores minoristas, restaurantes, distribuidores y fabricantes de alimentos del mundo. Schreiber también reconoce su responsabilidad de contribuir positivamente al mundo y se esfuerza por marcar la diferencia en todo lo que hace.About Ascendion

Ascendion es una empresa de ingeniería de software nativa de IA que se asocia con empresas globales para impulsar la transformación digital en la forma en que desarrollan, modernizan y operan su software. AAVA™, la plataforma de IA digital patentada de Ascendion, integra a ingenieros expertos y agentes de IA en un único modelo operativo, acortando la distancia entre la ambición y el resultado, y transformando la velocidad en resultados comerciales medibles. El resultado: un lanzamiento al mercado más rápido y un valor que se multiplica con el tiempo. Para obtener más información, visite www.ascendion.com.

Engineering to the Power of AI y AAVA son marcas comerciales y marcas de servicio de Ascension®. AAVA™ está en proceso de registro. Su uso no autorizado está estrictamente prohibido.