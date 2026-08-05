Schreiber Foods y Ascendion anuncian una alianza estratégica para transformar sus operaciones globales y el desarrollo de software mediante la IA agéntica

Esta alianza estratégica plurianual impulsará las operaciones globales de una de las mayores empresas de alimentos y bebidas del mundo, con el fin de acelerar su crecimiento y mejorar el servicio al cliente.

GREEN BAY, WI, y BASKING RIDGE, NJ, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Schreiber Foods y Ascendion acaban de anunciar una alianza estratégica plurianual para transformar las operaciones globales y el desarrollo de software de Schreiber mediante el uso de IA agéntica, impulsando así la visión de la empresa de hacer el bien a través de la alimentación. A través de esta colaboración, Ascendion dotará a los centros de competencias de Schreiber de tecnología nativa de IA para impulsar el crecimiento sostenible y acelerar la innovación en más de 40 sedes repartidas por cinco continentes.

Como proveedor de confianza de alimentos y bebidas para los principales minoristas, restaurantes, distribuidores y fabricantes de alimentos del mundo, los productos de Schreiber alimentan a familias de más de 95 países, y sus centros globales de servicios de TI dan servicio a más de 10 000 empleados colaboradores en todo el mundo.

"Para impulsar la próxima etapa de rápido crecimiento de Schreiber, estamos dando un paso adelante audaz y transformador en nuestra forma de operar y de atender a nuestros clientes", declaró Trevor Farrell, presidente de Schreiber Foods. "Al apostar por la IA agéntica de última generación con Ascendion, estamos reforzando los cimientos mismos de aquello por lo que nuestros clientes confían en nosotros: la calidad, la seguridad y el servicio de primer nivel. Esta tecnología potenciará a nuestros empleados colaboradores, acelerará nuestra innovación y nos permitirá generar un impacto aún mayor a gran escala".

Gracias a esta colaboración, los agentes de IA ayudarán a los equipos de Schreiber y Ascendion a transmitir más rápidamente a los responsables de la toma de decisiones la información relativa a la calidad y la seguridad alimentaria, a modernizar el entorno ERP y a proporcionar a los equipos regionales una forma más unificada de colaborar. Con el paso del tiempo, las tareas tecnológicas repetitivas y de gran volumen serán realizadas cada vez más por agentes de IA, lo que permitirá a los ingenieros y analistas de Schreiber centrarse en trabajos que requieran criterio humano y creatividad. El método y las herramientas propios de Ascendion, denominados "Engineering to the Power of AI", equilibrarán el trabajo entre las personas y la IA para garantizar la seguridad, la privacidad, el cumplimiento normativo y la coherencia ética.

Para Ascendion, este compromiso refleja lo que el director ejecutivo, Karthik Krishnamurthy, describió como un tipo especial de responsabilidad. "La misión de Schreiber Foods es una de las más importantes que existen. Es un honor para nosotros implementar una tecnología que ayude a Schreiber a llevar alimentos a personas de todo el mundo", señaló Krishnamurthy. "Los responsables de Schreiber son conscientes del impacto que pueden generar las operaciones basadas en la IA en toda su red global. Es una visión audaz que se asienta sobre una sólida base de éxito, y estamos encantados de aportar todo el potencial de la IA a esta colaboración".

La tecnología es el eje central de esta colaboración. Schreiber ha implantado varias herramientas de IA, y la colaboración con Ascendion sigue en esta línea. Ascendion aprovechará AAVA, su plataforma propia de IA agéntica, para acelerar la implementación de la IA en los flujos de trabajo de los centros de capacidades, agilizar la toma de decisiones en la planta de producción, ofrecer una mayor trazabilidad en todas las zonas geográficas y reducir los costos tecnológicos, al tiempo que aumenta la resiliencia operativa de cara a la próxima fase de crecimiento.

"La IA es un motor de transformación de enorme importancia, pero su verdadera fuerza reside en cómo potencia a nuestra plantilla", afirmó Sri Kantamneni, vicepresidente ejecutivo y director de Información y Transformación Digital de Schreiber Foods. "Gracias a esta colaboración estratégica con Ascendion, estamos dotando a nuestros centros de capacidades de herramientas nativas de IA que mejoran nuestros estándares operativos y de servicio internos. Al proporcionar a nuestros empleados colaboradores herramientas mejores y más inteligentes con las que trabajar, les permitimos centrarse menos en los procesos manuales y más en impulsar el éxito de los clientes y acelerar nuestro crecimiento".

"Somos responsables de los resultados, no del esfuerzo", añadió Dharam Gurbani, director de crecimiento de Ascendion. "Lo único que importa es cómo afectan estos cambios a las plantas, los clientes y los consumidores de Schreiber Foods. Nuestra colaboración redefinirá las expectativas en materia de rapidez, eficiencia y excelencia operativa en todos los centros de competencia de Estados Unidos, México, India, España y Polonia. Agradecemos la confianza que Schreiber ha depositado en Ascendion, y estamos deseando avanzar con paso firme hacia el futuro".

Para obtener más información sobre la colaboración con Schreiber, haga clic aquí.

Acerca de Schreiber Foods

Schreiber Foods se esfuerza cada día por hacer el bien a través de los alimentos. Con sede en Norteamérica, Schreiber es una empresa propiedad de sus empleados y líder en marcas de consumo en los sectores del queso crema, el queso natural, el queso fundido, las bebidas y el yogur. Sus más de 10 000 empleados y su presencia en cinco continentes permiten a Schreiber ser un elemento fundamental para el éxito de sus clientes. Con ventas anuales que superan los 7000 millones de dólares, Schreiber colabora con los mejores minoristas, restaurantes, distribuidores y fabricantes de productos alimenticios de todo el mundo. Schreiber también reconoce su responsabilidad de hacer el bien en el mundo y se esfuerza por marcar la diferencia en todo lo que hace.

Acerca de Ascendion

Ascendion es una empresa de ingeniería de software nativo de IA que colabora con firmas internacionales para impulsar una transformación proactiva en la forma en que desarrollan, modernizan y gestionan el software. AAVA™, la plataforma de IA agéntica patentada por Ascendion, reúne a ingenieros expertos y agentes de IA en un único modelo operativo, acortando la distancia que separa la ambición de los resultados y transformando la velocidad en resultados empresariales cuantificables. El resultado: una comercialización más rápida y un valor que se acumula con el tiempo. Para más información, visite www.ascendion.com.

Engineering to the Power of AI y AAVA son marcas comerciales o marcas de servicio de Ascendion®. AAVA™ está pendiente de registro. Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado.

FUENTE Ascendion