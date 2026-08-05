Schreiber Foods i Ascendion nawiązują strategiczne partnerstwo, aby zmienić globalne operacje i rozwój oprogramowania z wykorzystaniem agentowej sztucznej inteligencji

Wieloletnie partnerstwo strategiczne usprawni globalną działalność jednego z największych na świecie producentów żywności i napojów, przyspieszając rozwój firmy i podnosząc jakość obsługi klientów.

GREEN BAY, Wisconsin i BASKING RIDGE, New Jersey, 5 sierpnia 2026 r. /PRNewswire/ – Schreiber Foods i Ascendion ogłosiły dziś zawarcie wieloletniego partnerstwa strategicznego, którego celem jest transformacja globalnej działalności operacyjnej oraz procesu tworzenia oprogramowania w Schreiber Foods z wykorzystaniem agentowej sztucznej inteligencji. Współpraca wspiera realizację misji firmy, której celem jest czynienie dobra poprzez żywność. W ramach partnerstwa Ascendion wyposaży centra kompetencyjne Schreiber Foods w technologie natywne oparte na sztucznej inteligencji, aby wspierać zrównoważony rozwój i przyspieszać innowacje w ponad 40 lokalizacjach na pięciu kontynentach.

Jako zaufany dostawca produktów spożywczych i napojów dla największych światowych sieci handlowych, restauracji, dystrybutorów i producentów żywności, Schreiber Foods dostarcza swoje wyroby rodzinom w ponad 95 krajach, a jej globalne centra kompetencyjne IT wspierają ponad 10 tys. pracowników-partnerów na całym świecie.

„Aby napędzać kolejny etap dynamicznego rozwoju Schreiber Foods, wykonujemy odważny, przełomowy krok, jeśli chodzi o metody prowadzenia działalności i obsługi naszych klientów" – powiedział Trevor Farrell, prezes Schreiber Foods. „Wdrażając wspólnie z Ascendion rozwiązania nowej generacji oparte na agentowej sztucznej inteligencji, wzmacniamy podstawy oczekiwań naszych klientów, czyli światowej klasy jakości, bezpieczeństwa i obsługi. Technologia ta zwiększy możliwości naszych pracowników-partnerów, przyspieszy tempo innowacji i pozwoli nam osiągać jeszcze większy wpływ na globalną skalę".

W ramach współpracy agenty AI będą wspierać zespoły Schreiber Foods i Ascendion w szybszym przekazywaniu informacji dotyczących jakości i bezpieczeństwa żywności do osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, modernizacji środowiska ERP oraz zapewnieniu regionalnym zespołom bardziej spójnych metod współpracy. Z czasem powtarzalne i wykonywane na dużą skalę zadania technologiczne będą w coraz większym stopniu realizowane przez agenty AI, dzięki czemu inżynierowie i analitycy Schreiber Foods będą mogli skoncentrować się na pracy wymagającej ludzkiej oceny i kreatywności. Autorska metodyka i zestaw narzędzi Engineering to the Power of AI opracowane przez Ascendion pozwolą optymalnie rozdzielać zadania pomiędzy ludzi i sztuczną inteligencję, zapewniając bezpieczeństwo, ochronę prywatności, zgodność z przepisami i z zasadami etycznymi.

Jak podkreślił prezes firmy Karthik Krishnamurthy, dla Ascendion współpraca ta oznacza szczególną odpowiedzialność. „Misja Schreiber Foods należy do tych, które mają realny wpływ na życie ludzi. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wdrażać technologie wspierające dostarczanie żywności ludziom na całym świecie" – powiedział Krishnamurthy. „Kadra zarządzająca Schreiber Foods dostrzega potencjał, jaki niosą ze sobą operacje oparte na rozwiązaniach natywnej sztucznej inteligencji w całej globalnej sieci firmy. To odważna wizja zbudowana na solidnych fundamentach sukcesu i z ogromnym entuzjazmem wnosimy do tego partnerstwa pełnię możliwości, jakie oferuje sztuczna inteligencja".

Technologia stanowi fundament współpracy obu firm. Schreiber Foods wdrożyła już wiele narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję, a partnerstwo z Ascendion stanowi rozwinięcie tych działań. Ascendion wykorzysta AAVA, swoją autorską platformę agentowej sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć wdrażanie AI w procesach realizowanych przez centra kompetencyjne, usprawnić podejmowanie decyzji na poziomie zakładów produkcyjnych, zwiększyć identyfikowalność procesów w różnych regionach świata i obniżyć koszty technologiczne przy jednoczesnym zwiększeniu odporności operacyjnej w kolejnym etapie rozwoju firmy.

„Sztuczna inteligencja jest potężnym motorem transformacji, jednak jej prawdziwa siła tkwi w tym, jak wspiera naszych ludzi" – powiedział Sri Kantamneni, Executive Vice President i Chief Information & Digital Officer w Schreiber Foods. „Dzięki strategicznej współpracy z Ascendion wyposażamy nasze centra kompetencyjne w narzędzia natywnej sztucznej inteligencji, które podnoszą standard naszych usług wewnętrznych i działalności operacyjnej. Zapewniając naszym pracownikom-partnerom bardziej zaawansowane i inteligentniejsze narzędzia pracy, pozwalamy im poświęcać mniej czasu na procesy manualne, a więcej na wspieranie sukcesu klientów i przyspieszanie rozwoju naszej firmy".

„Odpowiadamy za rezultaty, a nie za sam nakład pracy" – dodał Dharam Gurbani, Chief Growth Officer w Ascendion. „Jedyną miarą sukcesu są zmiany, jakie odczują zakłady Schreiber Foods, ich klienci i konsumenci. Nasze partnerstwo wyznaczy nowe standardy szybkości działania, efektywności i doskonałości operacyjnej w centrach kompetencyjnych w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Indiach, Hiszpanii i Polsce. Jesteśmy wdzięczni za zaufanie, jakim Schreiber Foods obdarzyła Ascendion, i z entuzjazmem patrzymy na wspólną drogę ku przyszłości".

Więcej informacji na temat współpracy Schreiber Foods z Ascendion można znaleźć tutaj.

Schreiber Foods

Schreiber Foods każdego dnia realizuje misję czynienia dobra poprzez żywność. Będąca własnością pracowników firma z siedzibą w Ameryce Północnej jest światowym liderem w produkcji wyrobów sprzedawanych pod markami klientów w takich kategoriach jak serek śmietankowy, sery naturalne, sery topione, napoje i jogurty. Ponad 10 tys. pracowników-partnerów oraz działalność prowadzona na pięciu kontynentach sprawiają, że Schreiber Foods odgrywa istotną rolę we wspieraniu sukcesu swoich klientów. Osiągająca roczne przychody ponad 7 mld USD firma współpracuje z czołowymi sieciami handlowymi, restauracjami, dystrybutorami i producentami żywności na całym świecie. Schreiber Foods jest również świadoma odpowiedzialności za wywieranie pozytywnego wpływu na otaczający świat i konsekwentnie dąży do tego, aby we wszystkich obszarach swojej działalności wnosić trwałą wartość.

Ascendion

Ascendion to firma specjalizująca się w inżynierii oprogramowania opartej na rozwiązaniach natywnej sztucznej inteligencji, która współpracuje z globalnymi przedsiębiorstwami przy wdrażaniu transformacji z wykorzystaniem agentowej sztucznej inteligencji w zakresie tworzenia, modernizacji i obsługi oprogramowania. AAVA™, autorska platforma agentowej sztucznej inteligencji opracowana przez Ascendion, łączy ekspertów w dziedzinie inżynierii oprogramowania i agenty AI w jeden model operacyjny, eliminując lukę między ambitnymi założeniami a ich skuteczną realizacją oraz przekładając szybkość działania na wymierne rezultaty biznesowe. Efektem jest krótszy czas wprowadzania rozwiązań na rynek oraz wartość, która rośnie wraz z rozwojem przedsiębiorstwa. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ascendion.com/.

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