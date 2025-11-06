Se lanza oficialmente New SkyReels

La funcionalidad integral y la multimodalidad —dos capacidades frecuentemente mencionadas en la actual ola de IA— alcanzan un nuevo nivel en SkyReels. Esto representa el posicionamiento principal de SkyReels y su ventaja competitiva única.

En cuanto a los modelos, SkyReels integra los principales modelos multimodales de IA del mundo, incluyendo Google VEO 3.1, Sora 2, Runway, Nano Banana, GPT Image y Seedream 4.0. En cuanto a la funcionalidad, proporciona un conjunto completo de herramientas de IA que permiten a los usuarios generar imágenes, vídeos, humanos digitales y música con facilidad.

Las principales actualizaciones del modelo SkyReels V3 y sus cinco funciones principales ahora están perfectamente integradas en SkyReels, lo que refleja nuestro compromiso con los usuarios.

SkyReels V3 presenta una serie de modelos de generación de video multimodal capaces de crear videos a partir de imágenes, audio o video. Todos los modelos se basan en un marco de aprendizaje multimodal contextual (ICL) preentrenado y unificado, seguido de un ajuste preciso para cada tarea, lo que mejora su optimización y adaptabilidad. Las principales características de esta actualización incluyen un lienzo ilimitado, humanos digitales, plantillas, agentes expertos, extensión de video y estilización; todo ello diseñado para facilitar la creación de contenido profesional.

Únase a usuarios de todo el mundo y descubra SkyReels. Descargue la aplicación móvil: https://www.skyreels.ai

1. Lienzo ilimitado: Olvídese de los procesos complicados y redefina la creación creativa con IA.

Con esta actualización de SkyReels, todas las funciones de IA y los modelos de IA líderes del mundo se integran a la perfección en un único espacio de trabajo creativo. Un solo lienzo funciona como una herramienta de IA integral, permitiendo que imágenes, vídeos, música y otros contenidos multimodales se fusionen sin esfuerzo.

En el Lienzo Ilimitado, cada elemento que ves es un bloque de construcción interactivo y dinámico: lo que ves es lo que obtienes, con efectos renderizados en tiempo real.

2. Función para agentes: Genere y entregue soluciones profesionales al instante; simplemente "rellene los espacios en blanco"

El nuevo SkyReels presenta el modo Agentic Copilot, un potente sistema inteligente de doble núcleo que admite entrada y salida multimodal. Está diseñado para satisfacer las necesidades de los usuarios, desde momentos de creatividad instantánea hasta tareas profesionales complejas. En el futuro, estos agentes también podrán colaborar entre sí sin problemas:

Super Agente (un asistente creativo integral): Un socio creativo versátil que se puede activar en cualquier momento y lugar. Ya sea que los usuarios aporten inspiración mediante lenguaje natural, suban imágenes o compartan enlaces de audio y video, el Super Agente interpreta rápidamente las entradas multimodales y ayuda a comprender, generar y procesar contenido.

Agentes Expertos (28 expertos de la industria): Un equipo profesional que abarca cuatro áreas clave. Siempre que los usuarios necesiten estrategia de marketing, operaciones de comercio electrónico, creación de avatares o creación de historias, pueden encontrar al experto correspondiente en la biblioteca de Agentes. Estos expertos brindan asistencia inteligente y especializada para ayudar a completar tareas profesionales de manera eficiente.

3. Plantillas de vídeo: Lo que ves es lo que obtienes, con resultados impresionantes y fiables: una gran ventaja para los profesionales del marketing.

SkyReels es un motor de contenido visual impulsado por IA. Desde pósteres inteligentes y vídeos de presentación de productos hasta anuncios audiovisuales, todo se puede generar con un solo clic gracias a las plantillas integradas en la aplicación.

La biblioteca de plantillas cuenta con casi 10 categorías principales y más de 150 plantillas, lo que permite generar rápidamente tanto imágenes como vídeos. Es compatible con una amplia gama de aplicaciones, desde el diseño de pósteres y la visualización de productos para comercio electrónico hasta vídeos de demostración de productos y narraciones digitales con IA, lo que facilita a los usuarios satisfacer diversas necesidades de creación de contenido.

4. Avatares digitales "conversacionales": El primer modelo digital humano del mundo con diálogo multipersona, de una sola cámara y con múltiples turnos.

SkyReels V3 es el primer modelo humano digital de la industria capaz de mantener conversaciones con múltiples personas y turnos utilizando una sola cámara. El ritmo y la sincronización del habla de cada personaje se pueden controlar con precisión, lo que permite interacciones naturales y fluidas que ofrecen una experiencia conversacional verdaderamente realista.

Las funciones de humano digital de SkyReels V3 admiten la sincronización labial en todos los escenarios. Permiten la sincronización labial de una sola persona a partir de imágenes o vídeos, así como la sincronización labial de varias personas y turnos a partir de imágenes. El sistema admite la sincronización labial continua durante hasta 4 minutos y ofrece una amplia gama de opciones de movimiento de cámara.

Además de los diálogos con múltiples personas y turnos, se han ampliado las capacidades del modelo para la generación de humanos digitales individuales. Ofrece 32 combinaciones y opciones de movimiento de cámara, lo que permite una gran diversidad de estilos narrativos y expresiones visuales.

5. Extensión y estilización de vídeo: Cree contenido más atractivo y competitivo.

La función de extensión de vídeo de SkyReels V3 va más allá del enfoque tradicional de alargamiento de tomas individuales. Predice de forma inteligente la siguiente toma y el contenido de la escena basándose en la semántica del vídeo y las indicaciones del usuario.

Actualmente, SkyReels admite una amplia gama de transiciones de toma, como corte de entrada, corte de salida, toma inversa, multiángulo y corte de fondo. Genera automáticamente secuencias extendidas con una narrativa coherente y continuidad visual, mejorando la composición de las tomas y aportando al metraje un aspecto más dinámico y cinematográfico.

Gracias a sus modelos de gran tamaño desarrollados internamente, una experiencia de usuario excepcional y sólidas capacidades de integración de flujos de trabajo, SkyReels impulsa la creación de vídeo con IA hacia una era de generación creativa sin barreras e inaugura un nuevo capítulo en la revolución de la productividad de vídeo con IA.

