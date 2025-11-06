A New SkyReels é oficialmente lançada

"One-stop" e "multimodal" — duas funcionalidades frequentemente mencionadas na atual onda de IA — são levadas para o próximo nível na SkyReels. Isto representa o posicionamento central e a vantagem competitiva única da SkyReel.

Em termos de modelos, a SkyReels integra os principais modelos multimodais de IA do mundo, incluindo Google VEO 3.1, Sora 2, Runway, Nano Banana, GPT Image e Seedream 4.0. Em termos de funcionalidades, proporciona um conjunto completo de ferramentas de IA que permite aos utilizadores gerar facilmente imagens, vídeos, humanos digitais e música.

As principais atualizações do modelo SkyReels V3 e as suas cinco características principais estão agora perfeitamente integradas na SkyReels — um verdadeiro reflexo do nosso compromisso com os utilizadores.

A SkyReels V3 representa uma série de modelos de geração de vídeo multimodal que podem criar vídeos a partir de referências de imagem, áudio ou vídeo. Todos os modelos da série são construídos com base numa estrutura unificada de Aprendizagem Multimodal em Contexto (ICL) com treino prévio, seguida de afinações específicas para cada tarefa, visando uma otimização e adaptabilidade melhoradas. As principais características desta atualização incluem Limitless Canvas, humanos digitais, funcionalidade de modelos, agentes especializados, extensão de vídeo e estilização — tudo concebido para facilitar a criação de nível profissional.

Junte-se a utilizadores de todo o mundo na descoberta da SkyReels e transfira a aplicação para dispositivos móveis:

https://www.skyreels.ai

1.Limitless Canvas: diga adeus aos processos complicados e redefina a criação criativa com IA

Com esta atualização da SkyReels, todos os recursos de IA e os principais modelos de IA do mundo estão agora perfeitamente integrados num único espaço de trabalho criativo. Um ecrã único funciona como uma ferramenta de IA integral, permitindo que imagens, vídeos, música e outros conteúdos multimodais sejam facilmente combinados.

Em Limitless Canvas, cada elemento que vê é um bloco de construção interativo e dinâmico — aquilo que vê é aquilo que obtém, com efeitos processados em tempo real.

2. Recurso do agente: gere e proporcione soluções profissionais imediatamente — basta "preencher os espaços em branco"

A nova SkyReels revela o modo Agentic Copilot, um poderoso sistema "dual-core" inteligente que suporta a entrada e saída multimodais. Foi concebida para responder às necessidades dos utilizadores, desde breves momentos de criatividade até tarefas profissionais complexas. No futuro, estes agentes também poderão colaborar perfeitamente entre si:

Super Agent (um assistente criativo integral): um parceiro criativo versátil que pode ser ativado a qualquer hora e em qualquer lugar. Quer os utilizadores forneçam inspiração através da linguagem natural, carreguem imagens ou partilhem hiperligações de áudio e vídeo, o Super Agent interpreta rapidamente as entradas multimodais e ajuda na compreensão, geração e processamento de conteúdos.

Expert Agents (28 especialistas do setor): uma equipa profissional que abrange quatro áreas principais. Sempre que os utilizadores precisarem de uma estratégia de marketing, operações de comércio eletrónico, criação de avatares ou criação de histórias, podem encontrar o especialista correspondente na biblioteca de Agentes. Estes especialistas proporcionam um apoio aprofundado e inteligente para ajudar a completar eficientemente tarefas profissionais.

3.Modelos de vídeo: aquilo que vê é aquilo que obtém, com resultados impressionantes e fiáveis — uma dádiva para os profissionais de marketing

SkyReels é um motor de conteúdo visual alimentado por IA. De cartazes inteligentes e vídeos promocionais de produtos suplementares a anúncios audiovisuais, tudo pode ser gerado com apenas um clique, utilizando modelos integrados na aplicação.

A biblioteca de modelos apresenta quase 10 categorias principais e mais de 150 modelos, permitindo a geração rápida de imagens e vídeos. Suporta uma vasta gama de aplicações, desde o design de cartazes e recursos visuais de produtos para o comércio eletrónico até vídeos de demonstração de produtos e narrações humanas digitais alimentadas por IA, facilitando aos utilizadores o cumprimento das diferentes necessidades de criação de conteúdos.

4.Avatares digitais "conversacionais": o primeiro modelo humano digital do mundo de câmara única com diálogo de várias pessoas e em várias etapas

A SkyReels V3 é o primeiro modelo de humano digital do setor capaz de manter conversas com várias pessoas e em várias etapas, utilizando uma única câmara. O timing e o ritmo da fala de cada personagem podem ser controlados com precisão, permitindo interações naturais e fluidas que proporcionam uma experiência de conversação verdadeiramente realista.

As funcionalidades de humano digital alimentadas pela SkyReels V3 permitem a sincronização labial em todos os cenários. Possibilitam a sincronização labial de uma só pessoa, guiada por imagens ou vídeos, bem como a sincronização labial de várias pessoas e em várias etapas, também orientada por imagens. O sistema suporta sincronização labial contínua até 4 minutos e oferece uma vasta gama de opções de movimento de câmara.

Para além dos diálogos com várias pessoas e de várias interações, foram alargadas as capacidades do modelo para a geração de humanos digitais por uma única pessoa. Oferece 32 combinações e opções de movimento de câmara, permitindo um leque diversificado de estilos narrativos e expressões visuais.

5.Extensão e estilização de vídeos: torne as suas criações mais envolventes e competitivas

A funcionalidade de extensão de vídeo, desenvolvida pela SkyReels V3, vai além da tradicional abordagem de "expansão de imagem única". Esta consegue prever de forma inteligente a próxima imagem e conteúdo da cena com base na semântica do vídeo e nas instruções do utilizador.

Atualmente, a SkyReels suporta uma ampla gama de transições de imagem, incluindo Corte de entrada, Corte de saída, Contraplano, Multi-ângulos e Corte de transição. Pode gerar automaticamente sequências alargadas com um fluxo narrativo coerente e continuidade visual, melhorando a composição das cenas e dando às filmagens uma sensação mais dinâmica e cinematográfica.

Aproveitando os seus modelos de grande dimensão desenvolvidos internamente, uma experiência de utilizador excecional e as robustas capacidades de integração de fluxos de trabalho, a SkyReels está a impulsionar a criação de vídeos com IA para uma "era de geração criativa sem barreiras" e a introduzir um novo capítulo na revolução da produtividade de vídeos com IA.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2813151/1.jpg

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2813055/Video1_CHAT.mp4

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/2813060/2.jpg

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2813056/Video2.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2813057/Video3.mp4

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/2813058/Video4.mp4