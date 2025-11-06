새로운 스카이릴스 정식 출시

먼저 모델 측면을 살펴보자면, 스카이릴스는 구글 VEO 3.1(Google VEO 3.1), 소라 2(Sora 2), 런어웨이(Runway), 나노 바나나(Nano Banana), GPT 이미지(GPT Image), 시드림 4.0(Seedream 4.0) 등 세계 최고의 AI 멀티모달 모델을 자체 플랫폼에 통합한다. 그리고 기능 측면에서 살펴보자면, 스카이릴스는 사용자가 이미지, 동영상, 디지털 아바타, 음악을 쉽게 제작할 수 있는 토털 원스톱 AI 도구 모음을 갖추고 있다.

스카이릴스는 스카이릴스 V3 모델과 5가지 핵심 기능에 이미 주요 업데이트가 적용된 상태로 출시된다. 이는 사용자의 편의를 먼저 생각하는 쿤룬테크(Kunlun Tech)의 진심을 엿볼 수 있는 대목이기도 하다.

스카이릴스 V3는 참조용 이미지, 오디오 또는 동영상을 토대로 동영상을 만들어낼 수 있는 멀티모달 동영상 생성 모델 시리즈이다. 이 시리즈의 모든 모델은 사전 학습을 마친 통합형 멀티모달 ICL(In-Context Learning) 프레임워크를 기반으로 구축된 후, 최적화 및 적응성 개선 차원에서 과업별 미세 조정 단계를 거친다. 이번에 보완된 주요 기능으로는 무한 캔버스(Limitless Canvas), 디지털 아바타, 템플릿 기능, 엑스퍼트 에이전트(Expert Agent), 동영상 확장, 스타일 지정 기능이 있으며, 이 모든 기능은 전문가 수준의 창작품을 손쉽게 제작할 수 있도록 설계되었다.

아래 웹사이트에서 전 세계 사용자와 함께 스카이릴스를 체험하고 모바일 앱을 다운로드할 수 있다 .

https://www.skyreels.ai

1.무한 캔버스: 복잡한 프로세스에서 해방, 그리고 AI 기반의 창작 방식 혁신

이번에 업그레이드된 스카이릴스에서는 모든 AI 기능과 세계 최고의 AI 모델이 단일 창작 작업 공간에 완벽하게 통합되었다. 하나의 캔버스가 통합형 AI 도구 역할을 하여 이미지, 동영상, 음악, 기타 멀티모달 콘텐츠를 손쉽게 병합할 수 있다.

무한 캔버스에서는 눈에 보이는 모든 요소가 상호 작용하는 살아있는 구성 요소이다. 즉, 화면에 보이는 것과 정확히 동일한 결과물을 얻을 수 있고, 효과가 실시간으로 적용된다.

2. 에이전트 기능: 그저 '빈칸 채우기'만으로 단시간에 전문가 수준의 창작 완료 및 결과물 확보

완전히 새로워진 스카이릴스에 멀티모달 입출력을 지원하는 강력한 '듀얼 코어' 지능형 시스템인 에이전틱 코파일럿(Agentic Copilot) 모드가 추가되었다. 이 모드는 간단한 창의적 아이디어부터 복잡한 전문 작업에 이르기까지 다양한 용도로 사용하기 적합하게 설계되었다. 다음 두 가지 에이전트가 서로 원활하게 협업할 수 있게 될 날도 머지않았다.

슈퍼 에이전트(Super Agent)(통합형 창작 보조): 언제 어디서나 활용할 수 있는 다재다능한 창작 파트너이다. 사용자가 자연어로 아이디어를 입력하거나, 이미지를 업로드하거나, 오디오 및 동영상 링크를 공유하면 슈퍼 에이전트가 다양한 형태의 입력 데이터를 즉시 해석하여 콘텐츠 이해, 제작, 그리고 후속 작업을 돕는다.

엑스퍼트 에이전트(28명의 업계 전문가): 네 가지 핵심 분야에 능통한 전문가 팀의 도움을 받을 수 있다. 사용자가 마케팅 전략, 전자상거래 운영, 디지털 아바타 제작 또는 스토리 창작에 도움이 필요할 때마다 에이전트 라이브러리에서 해당 분야의 전문가를 만날 수 있다. 이 전문가들은 전문적인 작업을 효율적으로 완료할 수 있도록 심층적이고 슬기로운 해결책을 제시한다.

3. 동영상 템플릿: 마케터에게 더없이 반가운 소식 - 화면에 보이는 것과 정확히 동일하면서 시선을 사로잡고 신뢰할 수 있는 결과물 확보

스카이릴스는 AI 기반의 비주얼 콘텐츠 엔진이다. 디지털 포스터와 제품 광고용 보조 영상부터 시청각 광고에 이르기까지, 앱에서 자체적으로 제공되는 템플릿을 사용하여 클릭 한 번으로 모든 것을 만들어낼 수 있다.

템플릿 라이브러리에 10개에 가까운 범주와 150가지 이상의 템플릿이 갖춰져 있으므로 이미지와 동영상을 빠르게 제작할 수 있다. 템플릿 라이브러리는 포스터 디자인과 전자상거래 제품 이미지부터 제품 데모 동영상과 AI를 기반으로 하는 디지털 아바타의 대사에 이르기까지 다양한 용도에 활용하기에 적합하므로 사용자가 다양한 요건에 맞는 콘텐츠를 쉽게 제작할 수 있다.

4. '대화형' 디지털 아바타: 세계 최초로 하나의 카메라 앵글 안에서 여러 디지털 아바타가 대화를 나누는 형식 지원

스카이릴스 V3는 하나의 카메라 앵글 안에 잡힌 여러 사람이 자연스럽게 대화를 주고받는 장면을 연출할 수 있는 업계 최초의 디지털 아바타 모델이다. 각 캐릭터의 말하는 시점과 리듬을 매우 정교하게 제어할 수 있다. 결과적으로, 놀라울 정도로 사실적이고 자연스러운 대화형 비디오 콘텐츠를 만들어낼 수 있다.

스카이릴스 V3에서 사용할 수 있는 디지털 아바타 기능은 모든 상황에서 립싱크 기술을 지원한다. 이미지 또는 동영상에 포함된 한 사람의 립싱크뿐만 아니라 이미지에 등장하는 여러 사람의 대화에도 립싱크 기술을 적용할 수 있다. 스카이릴스 V3 시스템은 최대 4분 길이의 연속 립싱크를 지원하며 매우 다양한 카메라 앵글 옵션을 제공한다.

여러 인물의 대화 기능 외에도, 1인 디지털 아바타 생성 기능도 확장되었다. 스카이릴스 V3는 32가지의 카메라 앵글 조합과 옵션을 제공하므로 다양한 서술 방식과 시각적 분위기를 연출할 수 있다.

5. 동영상 확장 및 스타일 지정: 창작품의 매력과 경쟁력 강화

스카이릴스 V3가 지원하는 동영상 확장 기능은 기존의 '한 장면의 길이 늘이기' 방식과 차원이 다르다. 스카이릴스 V3는 동영상의 맥락과 사용자의 입력 내용을 토대로 다음 장면의 구도와 내용을 지능적으로 예측할 수 있다.

현재 스카이릴스는 컷인(Cut-In), 컷아웃(Cut-Out), 리버스 샷(Reverse Shot), 멀티 앵글(Multi-Angle), 컷어웨이(Cut Away) 등 다양한 장면 전환 옵션을 지원한다. 따라서 일관적인 서사 흐름과 시각적 연속성을 유지한 채 확장된 장면을 자동으로 생성하여 영상미를 높이고 더 역동적이고 세련된 느낌을 가미할 수 있다.

스카이릴스는 자체 개발한 대형 모델, 탁월한 사용자 경험, 그리고 강력한 워크플로 통합 기능을 활용하여 AI 동영상 제작에 '창작 활동에 장애물이 사라진 시대'를 열고 AI 동영상 제작 작업의 생산성에 새로운 혁명을 일으키고 있다.

SOURCE SkyReels