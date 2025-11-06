Lancement officiel de New SkyReels

Les capacités de « centralisation » et de « multimodalité », fréquemment citées dans la vague actuelle d'IA, franchissent une nouvelle étape dans SkyReels. Elles renvoient au positionnement central et à l'avantage concurrentiel unique de SkyReels.

En ce qui concerne les modèles, SkyReels intègre les meilleurs modèles multimodaux d'IA au monde, notamment Google VEO 3.1, Sora 2, Runway, Nano Banana, GPT Image et Seedream 4.0. Sur le plan fonctionnel, il propose un ensemble centralisé et complet d'outils d'IA qui donnent aux utilisateurs les moyens de générer facilement des images, des vidéos, des humains numériques et de la musique.

Les principales mises à jour du modèle SkyReels V3 et de ses cinq fonctionnalités de base sont maintenant intégrées de manière transparente dans SkyReels, ce qui témoigne de notre engagement au bénéfice des utilisateurs.

SkyReels V3 présente une série de modèles multimodaux de génération de vidéos capables de créer des vidéos à partir d'images ou de contenu audio ou vidéo de référence. Tous les modèles de la série sont construits sur un cadre unifié d'apprentissage multimodal en contexte préentraîné, suivi d'un affinage spécifique à la tâche pour une optimisation et une adaptabilité accrues. Parmi les principales caractéristiques de cette mise à jour, on peut citer la toile infinie, les humains numériques, la fonction de modèle, les agents experts, l'extension vidéo et la stylisation, tous ces éléments étant conçus pour rendre la création de niveau professionnel plus accessible.

Rejoignez les utilisateurs du monde entier pour découvrir SkyReels et téléchargez l'application mobile :

https://www.skyreels.ai

1. Toile infinie : dites adieu aux processus compliqués et redéfinissez la créativité fondée sur l'IA

Avec cette mise à jour de SkyReels, l'ensemble des fonctions d'IA et des meilleurs modèles mondiaux d'IA sont à présent intégrés en toute fluidité dans un espace de travail créatif unique. Une toile unique sert d'outil d'intelligence artificielle tout en un, qui permet de fusionner sans peine images, vidéos, musique et autres contenus multimodaux.

Sur la toile infinie, chaque élément que vous voyez est une composante vivante et interactive : ce que vous voyez est ce que vous obtenez, avec des effets rendus en temps réel.

2. Fonction d'agent : génération et fourniture instantanée de solutions professionnelles - il suffit de « remplir les blancs »

Le tout nouveau SkyReels dévoile le mode copilote agentique, un puissant système « bicœur » intelligent qui prend en charge les entrées et sorties multimodales. Ce mode est pensé pour répondre aux besoins des utilisateurs en matière de créations rapides ou de tâches professionnelles complexes. À l'avenir, ces agents pourront également collaborer entre eux de manière transparente :

Super Agent (assistant créatif tout en un) : un partenaire créatif polyvalent qui peut être activé à tout moment et en tout lieu. Que les utilisateurs donnent leurs idées en langage naturel, chargent des images ou partagent des liens audio et vidéo, le Super Agent interprète rapidement les entrées multimodales et aide à la compréhension, à la génération et au traitement du contenu.

Agents experts (28 experts sectoriels) : une équipe professionnelle couvrant quatre domaines principaux. Lorsque les utilisateurs ont besoin d'obtenir une stratégie de marketing, de réaliser des opérations de commerce électronique, de créer un avatar ou une histoire, ils peuvent trouver l'expert correspondant dans la bibliothèque d'agents. Ces experts leur apportent un soutien approfondi et intelligent pour les aider à accomplir efficacement leurs tâches professionnelles.

3. Modèles vidéo : ce que vous voyez est ce que vous obtenez, avec des résultats impressionnants et fiables - une aubaine pour les spécialistes du marketing

SkyReels est un moteur de contenu visuel alimenté par l'IA. Affiches intelligentes, vidéos de bobines B de produits ou publicités audiovisuelles : tout peut être généré en un seul clic à l'aide des modèles intégrés à l'application.

La bibliothèque de modèles comprend près de 10 catégories principales et plus de 150 modèles pour générer rapidement images et vidéos. Elle prend en charge un large éventail d'applications, de la conception d'affiches aux visuels de produits pour le commerce électronique, en passant par les vidéos de démonstration de produits et les récits d'humains numériques pilotés par l'IA, ce qui permet aux utilisateurs de répondre facilement à leurs divers besoins en matière de création de contenu.

4. Avatars numériques « conversationnels » : le tout premier modèle d'humain numérique pour le dialogue multitour à caméra unique entre plusieurs personnes

SkyReels V3 est le premier modèle d'humain numérique de l'industrie capable de tenir des conversations multitours avec plusieurs personnes à l'aide d'une seule caméra. La durée de parole et le rythme d'élocution de chaque personnage peuvent être contrôlés avec précision, ce qui crée des interactions naturelles et fluides pour une expérience de conversation vraiment réaliste.

Les fonctions d'humain numérique proposées par SkyReels V3 prennent en charge la synchronisation labiale dans tous les scénarios. Elles rendent non seulement possible la synchronisation labiale d'une seule personne à partir d'images ou de vidéos, mais aussi la synchronisation labiale multitour de plusieurs personnes à partir d'images. Le système prend en charge la synchronisation labiale continue jusqu'à 4 minutes et offre un large éventail d'options de mouvements de caméra.

En plus des dialogues multitours entre plusieurs personnes, les capacités du modèle en matière de génération d'humains numériques d'une personne unique ont été étendues. Le modèle propose 32 combinaisons et options de mouvements de caméra, ce qui ouvre la voie à une grande diversité de styles narratifs et d'expressions visuelles.

5. Extension et stylisation vidéo : rendez vos créations plus attrayantes et plus compétitives

La fonction d'extension vidéo mise à disposition par SkyReels V3 va au-delà de l'approche traditionnelle de l'allongement de plan-séquence unique. Elle peut anticiper intelligemment le plan suivant et le contenu de la scène sur la base de la sémantique de la vidéo et des instructions de l'utilisateur.

Actuellement, SkyReels prend en charge une vaste gamme de plans de transition, notamment les inserts et chutes de montage, les contrechamps, les visées multiples et les plans de coupe. Il est capable de générer automatiquement des séquences étendues avec un flux narratif cohérent et une continuité visuelle, en améliorant la composition des plans et en donnant aux séquences un aspect plus dynamique et cinématographique.

En s'appuyant sur ses grands modèles mis au point en interne, une expérience d'utilisation exceptionnelle et de solides capacités d'intégration des flux de travail, SkyReels propulse la création de vidéos par IA dans l'« ère de la génération créative sans entraves » et ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire de la révolution de l'IA dans le domaine de la productivité vidéo.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813151/1.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2813055/Video1_CHAT.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2813060/2.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2813056/Video2.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2813057/Video3.mp4

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2813058/Video4.mp4