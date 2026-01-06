Cision julkistaa "Inside PR 2026": kattavan raportin PR:n kehityssuunnista, tekoälyn käyttöönotosta ja viestinnän tulevaisuudesta

Uusi tutkimus paljastaa, kuinka PR-tiimit sopeutuvat resurssipaineisiin, median pirstaloitumiseen ja kiihtyvään siirtymiseen kohti tekoälyä ja mitattavia vaikutuksia.

CHICAGO, 6. tammikuuta 2026 /PRNewswire/ -- Kuluttaja- ja mediatietojen globaali johtaja Cision julkaisi tänään merkittävän Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next -tutkimuksen, jossa tarkastellaan, kuinka PR-tiimit reagoivat yhteen alan suurimmista muutoksista vuosikymmeniin. Raportti perustuu lähes 600 PR-ammattilaisen näkemyksiin Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa ja korostaa ammattikuntaa, joka tasapainottelee perinteiden ja muutoksen välillä: luovuus ja tarinankerronta ovat edelleen perustana, vaikka ketteryys, tekoälyn hallinta ja selkeä liiketoiminnallinen vaikutus määrittelevät menestystä yhä enemmän.

Muutoksessa oleva ala – ja kehitystä hidastava ketteryysvaje

Raportti paljastaa, että ala toimii jatkuvan paineen alla. 60 % PR-tiimeistä mainitsee nopeasti muuttuvan mediaympäristön suurimmaksi haasteekseen, ja 58 % mainitsee resurssipaineen. Toimistotiimit kokevat tämän paineen voimakkaammin kuin yritysten sisäiset tiimit, ja 71 % raportoi median pirstaloitumisesta suurena esteenä, mikä korostaa toimittajien käyttäytymisen ja formaattien jatkuvaa kehitystä.

Nämä paineet vaikuttavat suoraan siihen, kuinka ketteriä tiimit kokevat voivansa olla. Vaikka joka kolmas johtaja kuvailee organisaatiotaan "erittäin ketteräksi", vain 14 % työntekijöistä on samaa mieltä. Rakenteelliset esteet, kuten tiimin koko ja organisaation rakenne (63 %), sekä hitaat hyväksymisprosessit (53 %) ovat suurimpia tiimejä jarruttavia tekijöitä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että alalla ei ole puutetta kunnianhimosta, mutta infrastruktuuri rajoittaa toimintaa. Vuoden 2026 mahdollisuudet ovat selvät: ketteryys vaatii investointeja, prosessien yksinkertaistamista ja parempaa pääsyä reaaliaikaisiin tietoihin, ei vain aikomuksia.

Tärkeimpiä tekijöitä vuonna 2026: Tietoisuus, sijoitetun pääoman tuotto ja liikevaihto

Bränditietoisuus on edelleen PR:n tärkein prioriteetti, jonka mainitsi 36 % vastaajista. Tiedot osoittavat kuitenkin selvän siirtymän kohti mitattavia kaupallisia tuloksia ylimmällä tasolla. Johtajat (32 %) ja toimistot (33 %) keskittyvät paljon enemmän tuloihin ja sijoitetun pääoman tuottoon, kun taas sisäiset tiimit ja muut kuin johtajat painottavat edelleen voimakkaasti bränditietoisuutta, ja noin 40 % mainitsee sen ensisijaiseksi prioriteetiksi.

Yhteenvetona tulokset viittaavat kasvavaan eroavaisuuteen, jossa ylimmän johdon edustajat painottavat mitattavissa olevien tulosten saavuttamista ja etulinjan tiimit pysyvät kiinni brändin rakentamisessa.

Tekoäly siirtyy PR-työnkulun keskiöön

Yksi Inside PR 2026 -raportissa esiin nostetuista vahvimmista trendeistä on tekoälyn nopea integrointi PR-toimintaan. 91 prosenttia ammattilaisista kertoo käyttävänsä generatiivista tekoälyä osana työnkulkuaan, 73 % soveltaa sitä ideoiden luomiseen ja 68 % kirjoittamiseen ja sisällön hiomiseen. Tekoäly on myös muuttamassa tiedonkeruuta ja analysointia: 40 % käyttää tekoälypohjaista mediaseurantaa ja lähes kolmannes tukeutuu tekoälypohjaisiin raportointityökaluihin.

Tiedot kuitenkin osoittavat yhden asian selvästi: Huolimatta tekoälyn kasvavasta osuudesta PR-alalla, inhimilliset tekijät ovat edelleen ammatin ytimessä. Tarinankerronta mainittiin vuoden 2026 kysytyimmäksi taidoksi (59 %), jota seurasivat mediasuhteet, strateginen suunnittelu ja kyky tulkita dataa päätöksenteon ohjaamiseksi – nämä ovat taitoja, jotka pohjimmiltaan riippuvat ihmisen tulkinnasta, kontekstista ja strategisesta harkinnasta.

PR:n uudet suunnat: luovuus, älykkyys ja teknologia yhdessä

PR:n kehitys määrittyy yhä enemmän ammattitaidon ja kykyjen yhdistelmän mukaan. Mediaseuranta on edelleen tiimien luotetuin työkalu, joka tukee analyyttisempaa lähestymistapaa narratiiviseen johtamiseen. Samaan aikaan PR-tiimien arvostamat taidot ovat yhä monialaisempia – niissä luova tarinankerronta yhdistyy datalukutaitoon, strategiseen ketteryyteen ja monialaiseen yhteistyöhön.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä muutokset viittaavat entistä mukautuvampaan, tietoon perustuvaan ja tekoälyä hyödyntävään viestintämalliin.

"Inside PR 2026 -raportti kuvaa ammattikuntaa, joka on käymässä läpi syvällisen muutoksen", sanoo Cisionin toimitusjohtaja Guy Abramo. "PR-tiimejä haastetaan toimimaan nopeammin, osoittamaan vaikutuksensa ja integroimaan tekoälyä vastuullisesti – samalla kun ne jatkavat luovuuden ja tarinankerronnan taidon hyödyntämistä, jotka tekevät viestinnästä merkityksellistä. Tiimit, jotka osaavat yhdistää inhimillisen näkemyksen älykkääseen automaatioon, tulevat määrittämään PR-alan seuraavan aikakauden."

Lataa koko raportti

Täydellinen Inside PR 2026 -raportti, joka sisältää syvällisempiä näkemyksiä, roolitason analyysejä ja käytännön suosituksia PR-tiimeille, on nyt saatavilla.

Lataa Inside PR 2026

