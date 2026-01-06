Cision avslöjar "Inside PR 2026": Den fullödiga rapporten om PR-trender, AI-anpassning och framtiden för kommunikation

Ny forskning avslöjar hur PR-team anpassar sig till resurstryck, mediefragmentering och den allt snabbare övergången till AI och mätbar påverkan.

CHICAGO, 6 januari, 2026 /PRNewswire/ -- Cision, en global ledare inom konsument- och medieintelligens, släppte idag Inside PR 2026: Trends, Challenges, and What's Next, en landmärkesstudie som undersöker hur PR-team svarar på en av de mest transformativa perioder som branschen har sett på årtionden. Med utgångspunkt i insikter från nästan 600 PR-proffs i USA och Storbritannien belyser rapporten ett yrke som balanserar tradition och transformation: Kreativitet och berättande förblir grundläggande, även om smidighet, AI-kunskap och tydlig affärspåverkan alltmer definierar framgång.

En bransch i omställning — och en brist på spänstighet som bromsar framstegen

Rapporten avslöjar ett yrke som arbetar under kontinuerligt tryck. Sextio procent av PR-teamen anger det snabbt föränderliga medielandskapet som sin största utmaning, och 58 % pekar på resurstryck. PR-byråteam känner av detta tryck mer akut än sina motsvarigheter i interna team, och 71 % uppger att mediefragmentering är ett stort hinder, och understryker hur journalisters beteende och format fortsätter att utvecklas.

Dessa påtryckningar formar direkt hur agila team känner att de kan vara. Medan en av tre chefer beskriver sin organisation som "extremt spänstig", håller endast 14 % av de anställda med. Strukturella hinder såsom teamstorlek och organisationsdesign (63 %) är tillsammans med långsamma godkännanden (53 %) de största faktorerna som håller team tillbaka.

Sammantaget pekar resultaten på ett yrke som inte saknar ambitioner, men som är begränsat av infrastruktur. Utsikterna för 2026 är tydliga: Spänstighet kräver investeringar, förenkling av processer och bättre tillgång till insikter i realtid, inte bara avsikter.

Vad som betyder mest 2026: Medvetenhet, avkastning på investering och intäkter

Varumärkeskännedom är fortfarande PR:s huvudprioritet, vilket nämns av 36 % av svarspersonerna. Men uppgifterna visar ett tydligt skifte mot mätbara kommersiella resultat på ledningsnivå. Chefer (32 %) och byråer (33 %) är mycket mer inriktade på intäkter och avkastning, medan interna team och icke-chefer fortfarande lutar starkt mot varumärkesmedvetenhet, med cirka 40 % som ser detta som sin högsta prioritet.

Sammantaget pekar resultaten på växande klyftor gällande anpassningen, där ledande befattningshavare eftersträvar mätbara resultat och frontlinjeteam förblir förankrade i varumärkesbyggandet.

AI flyttar in i kärnan av PR-arbetsflöden

En av de starkaste trenderna som lyfts fram i Inside PR 2026 är den snabba integrationen av AI inom PR-aktiviteter. Nittionio procent av branschproffsen uppger att de använder generativ AI som en del av sitt arbetsflöde, med 73 % som tillämpar den på idégenerering och 68 % som använder den för skrifter och innehållsförfining. AI omformar även datainsamling och analys, där 40 % använder AI-driven medieövervakning och nästan en tredjedel förlitar sig på AI-drivna rapporteringsverktyg.

Ändå klargör uppgifterna en sak: Trots AI:s växande närvaro inom PR, förblir de mänskliga elementen den egentliga kärnan i yrket. Storytelling angavs som den mest efterfrågade färdigheten för 2026 (59 %), följt av medierelationer, strategisk planering och förmågan att tolka data för att vägleda beslutsfattande - färdigheter som i slutänden är beroende av mänsklig tolkning, sammanhang och strategiskt omdöme.

Den nya PR-guiden: Kreativitet, intelligens och teknik som arbetar tillsammans

PR:s utveckling definieras i allt högre grad av en blandning av hantverk och förmåga. Medieövervakning är fortfarande det mest pålitliga verktyget för team, vilket stöder ett mer analytiskt tillvägagångssätt för hantering av narrativet. Samtidigt blir de färdigheter som PR-team värderar alltmer tvärvetenskapliga genom att kombinera kreativt berättande med kunskap om data, strategisk smidighet och tvärfunktionellt samarbete.

Tillsammans pekar dessa förändringar mot en mer anpassningsbar, insiktsstyrd och AI-möjliggjord kommunikationsmodell.

"Inside PR 2026 visar ett yrke som genomgår en djupgående utveckling", säger Guy Abramo, vd för Cision. "PR-team utmanas att agera snabbare, bevisa påverkan och integrera AI på ett ansvarsfullt sätt, samtidigt som de fortsätter att leverera kreativitet och ett berättande hantverk som gör kommunikationen meningsfull. De team som kan blanda mänsklig insikt med intelligent automatisering kommer att vara de som definierar den nästa epoken för PR."

Den fullständiga rapporten Inside PR 2026 , inklusive djupare insikter, rollnivåanalys och praktiska rekommendationer för PR-team, är nu tillgänglig.

Om Cision

Cision är den globala ledaren inom konsument- och medieinformation, engagemangs- och kommunikationslösningar. Vi förser yrkesverksamma inom PR- och företagskommunikation, marknadsföring och sociala medier med de verktyg de behöver för att utmärka sig i dagens datadrivna värld. Vår omfattande expertis, exklusiva datapartnerskap och prisbelönta varumärken och produkter som omfattar CisionOne, Brandwatch och PR Newswire, gör det möjligt för över 75 000 företag och organisationer, däribland 84 % av Fortune 500-företagen, att få insyn i och förstå målgrupperna som är viktigast för dem.

