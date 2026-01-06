Cision dévoile Inside PR 2026 : le rapport incontournable sur les grandes tendances des relations publiques, l'adoption de l'IA et l'avenir de la communication

Cette nouvelle étude révèle comment les équipes de relations publiques s'adaptent à la pression des ressources, à la fragmentation des médias et à l'accélération de la transition vers l'IA et l'impact mesurable.

CHICAGO, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Cision, un leader mondial de la veille médiatique et des consommateurs, publie aujourd'hui Inside PR 2026 : Trends, Challenges, and What's Next, une étude de référence qui examine la manière dont les équipes de relations publiques réagissent à l'une des périodes les plus transformatrices que le secteur ait connues depuis des décennies. S'appuyant sur les observations de près de 600 spécialistes des relations publiques aux États-Unis et au Royaume-Uni, le rapport met en évidence une profession qui oscille entre tradition et transformation : la créativité et la narration restent fondamentales, même si l'agilité, la maîtrise de l'IA et un impact commercial clair définissent de plus en plus le succès.

Un secteur en transition - et un manque d'agilité qui ralentit les progrès

Le rapport révèle une profession soumise à une pression soutenue. Soixante pour cent des équipes de relations publiques citent l'évolution rapide du paysage médiatique comme leur plus grand défi, et 58% citent la pression sur les ressources. Les équipes d'agence ressentent davantage cette pression que les équipes internes, avec 71% signalant la fragmentation des médias comme un obstacle majeur, ce qui souligne la manière dont le comportement et des journalistes les formats continuent d'évoluer.

Ces pressions influencent directement sur la perception qu'ont les équipes de leur agilité. Alors qu'un cadre sur trois décrit son entreprise comme « extrêmement agile », seuls 14% des employés sont de cet avis. Les obstacles structurels tels que la taille de l'équipe et la conception de l'entreprise (63%), ainsi que la lenteur des approbations (53%), sont les principaux facteurs qui freinent les équipes.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent que la profession ne manque pas d'ambition, mais qu'elle est limitée par l'infrastructure. L'opportunité pour 2026 est claire : l'agilité exige des investissements, une simplification des processus et un meilleur accès à des informations en temps réel, et pas seulement à des intentions.

Les éléments qui compteront le plus en 2026 : sensibilisation, retour sur investissement et revenus

La notoriété de la marque reste la priorité des RP, citée par 36% des personnes interrogées. Mais les données montrent une nette évolution vers des résultats commerciaux mesurables au niveau des cadres supérieurs. Les cadres (32%) et les agences (33%) se concentrent davantage sur le revenus et le retour sur investissement, tandis que les équipes internes et les non-cadres continuent de privilégier la notoriété de la marque, avec environ 40% d'entre eux qui la considèrent comme leur principale priorité.

Dans l'ensemble, les résultats indiquent que les disparités se creusent en termes d'alignement, les dirigeants faisant pression pour obtenir des résultats mesurables et les équipes de première ligne restant ancrées dans la construction de la marque.

L'IA au centre des flux de travail des RP

L'une des tendances les plus fortes mises en évidence dans Inside PR 2026 est l'intégration rapide de l'IA dans les activités de relations publiques. Quatre-vingt-onze pour cent déclarent utiliser l'IA générative dans le cadre de leur flux de travail, 73% l'appliquant à la génération d'idées et 68% l'utilisant pour la rédaction et l'amélioration du contenu. L'IA remodèle également la collecte et l'analyse des données, avec 40% utilisant une veille médiatique pilotée par l'IA et près d'un tiers s'appuyant sur des outils de reporting alimentés par l'IA.

Pourtant, les données montrent clairement une chose : malgré la présence croissante de l'IA dans les relations publiques, les éléments humains restent au cœur de la profession. Le storytelling a été cité comme la compétence la plus demandée en 2026 (59%), suivi par les relations avec les médias, la planification stratégique et la capacité à interpréter les données pour guider la prise de décision - des compétences qui reposent sur l'interprétation humaine, le contexte et la discrétion stratégique.

Le nouveau manuel de relations publiques : créativité, intelligence et technologie à l'œuvre

L'évolution des relations publiques est de plus en plus définie par le mélange du savoir-faire et de la capacité. Le suivi des médias reste l'outil le plus utilisé par les équipes, ce qui favorise une approche plus analytique de la gestion des récits. En parallèle, les compétences que les équipes de relations publiques apprécient deviennent de plus en plus multidisciplinaires, combinant la narration créative avec la maîtrise des données, l'agilité stratégique et la collaboration interfonctionnelle.

Dans l'ensemble, ces changements vont dans le sens d'un modèle de communication plus adaptatif, axé sur la connaissance et basé sur l'IA.

« Inside PR 2026 montre une profession en pleine évolution », déclare Guy Abramo, CEO de Cision. « Les équipes de relations publiques sont mises au défi d'aller plus vite, de prouver leur impact et d'intégrer l'IA de manière responsable, tout en continuant à faire preuve de créativité et de savoir-faire narratif pour rendre la communication pertinente. Les équipes qui parviendront à combiner la connaissance humaine et l'automatisation intelligente seront celles qui définiront la prochaine ère des relations publiques ».

Le rapport Inside PR 2026, comprenant des perspectives approfondies, une analyse au niveau des postes et des recommandations pratiques pour les équipes de relations publiques, est disponible dès à présent.

