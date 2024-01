Core Sustainability Capital ja Fidelis New Energy ilmoittavat sijoituskumppanuudesta Norne Carbon Storage Hubiin, mikä mahdollistaa turvallisen, pysyvän ja taloudellisen hiilidioksidivaraston Tanskassa

KÖÖPENHAMINA, Tanska, 28. tammikuuta 2024 /PRNewswire/ -- Core Sustainability Capital ("CS Capital"), jota tanskalainen eläkerasto Velliv on tukenut, on lyönyt lukkoon sijoituksen Norne Carbon Storage Hubiin ("Norne") sen perustajan Fidelis New Energyn ("Fidelis") kanssa. Norne tarjoaa ympäristöystävällistä hiilidioksidikuljetusta ja pysyvää varastointia auttaen Tanskan hiilineutraloinnissa samalla, kun se tuottaa uusia korkalaatuisia työpaikkoja, uusia verotuloja Tanskalle ja uusia yksityissijoituksia, joilla taistellaan ilmastonmuutoksen syitä vastaan. Norne on laajan mittakaavan projekti, joka keskittyy hiilidioksidin sitomiseen ja varastointiin (Carbon Capture and Storage, "CCS") jonka suunnittelu-, sijoitukset ja kehitystyö aloitettiin vuoden 2021 puolivälissä tavoitteena pystyä varastoimaan hiilidioksidia turvallisesti vuoden 2027 puoliväliin mennessä. Näiden toimien käynnistävänä tekijänä olivat Nornen varastointiasiakkaat ja Tanskan käytäntö, jonka tavoitteena oli vuosien 2027-2028 toimenpideajan täyttyminen.

Euroopan Unioni ("EU") on määritellyt Norne-projektin yhteisen edun mukaiseksi projektiksi, eli sen katsotaan olevan ensisijaisen infrastruktuurin projekti, jolla on merkittävä vaikutus EU:hun. Nornen tavoitteena on varastoida yli 30 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuoteen 2030 mennessä. Nornella on Tanskassa ja Euroopassa useita suuria asiakkaita, jotka suunnittelevat aloittavansa hiilidioksidin sitomisprojekteja vuoteen 2028 mennessä täyttääkseen sisäiset ja EU:n aikarajavaatimukset.

Sijoittaminen Norneen sopii CS Capitalin sijoitusstrategiaan, mikä keskittyy ilmastoon vaikuttaviin yrityksiin ja projekteihin, jotka tukevat vihreää siirtymää. Sen lisäksi sijoituksen perusteena on tavoite tukea sellaisten alojen hiilipäästöjen vähentämistä, joilla se on vaikeaa, kuten kemian alan, alueellisten lämmitysvoimaloiden ja sementin tuotantolaitoksia. Näin CS Capitalin tavoitteet ja Tanskan ja kansainväliset strategiat ovat samassa linjassa tukemassa ja mahdollistamassa vihreää siirtymää aloilla, joiden hiilijalanjälki on haastavin.

Tekemällä yhteistyötä Fideliksen kanssa ja tukemalla Nornen rakentamista CS Capital puuttuu suureen ilmastohaasteeseen. EU:n arvion mukaan Euroopan CCS saavuttaa 50 miljoonaa varastoitua hiilidioksiditonnia vuoden 2030 aikana ja 550 miljoonaa varastoitua hiilidioksiditonnia vuoden 2050 aikana. EU:n päätöksen mukaan vuoden 2050 hiilidioksidin varastointitavoite on saavutettava, jotta EU saavuttaa nettonollatavoitteensa. Tukeakseen CCS:n kehitystä EU on asettanut koko EU:n aluetta sitovan tavoitteen sitoa 50 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuosittain vuonna 2030. Laillisesti sitovaa velvoitetta tuetaan useilla merkittävillä CCS-tuilla ympäri EU:ta.

"Olemme ylpeitä sijoittaessamme Norneen ja aloittaessamme yhteistyön Fideliksen kanssa. Norne on tärkeässä roolissa vihreässä siirtymässä ja se on tärkeä Tanskan ja Euroopan hiilenpoistotavoitteille. Valmiina Norne pystyy sitomaan yli puolen vuoden Tanskan kokonaishiilipäästöjä vastaavan määrän hiilidioksidia. Sijoittamalla Norneen, tahdomme tukea niitä aloja, joiden hiilipäästöjen alentaminen on vaikeaa, mikä on CS Capitalin yksi sijoitustavoite," kertoo Per Frederiksen, CS Capitalin vastuunalainen yhtiökumppani.

Vellivin tietohallintojohtaja Anders Stensbøl Chistiansen kertoi "Vellivin strategia on sijoittaa yrityksiin, jotka tukevat Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista innovatiivisilla ratkaisuilla samalla, kun ne takaavat houkuttelevat tuotot asiakkaillemme. Sijoittaessamme Norneen Core Sustainability Fund I -rahaston kautta on testamentti tälle strategialle, ja odotamme yhteistyötä Core Sustainability Capitalin ja Fideliksen kanssa tämän mielenkiintoisen sijoituksen tiimoilta."

"Olemme innoissamme, että Core Sustainability Capital on tärkeä kumppanimme Vellivin kanssa Norne Carbon Storage Hub -projektissa. Norne on strateginen tanskalainen projekti, jonka avulla hiilipäästöjä voidaan vähentää Tanskan ja Euroopan talousalueilla turvallisesti ja tehokkaasti globaalin kilpailukyvyn silti säilyessä", toteaa Daniel J. Shapiro, Fideliksen toimitusjohtaja. "Jatkamme mielellämme yhteistyötä Perin ja Carstenin kanssa Core Sustainability Capitalissa samalla, kun työskentelemme auttaaksemme Tanskaa siirtymään ykköseksi hiilen varastoinnissa," sanoo Bengt Jarlsjo, Fideliksen johtokunnan puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Ulrik Weuder, Fidelis New Energy Europen toimitusjohtaja lisää "Core Sustainability Capital ja Velliv ovat yhdessä täydellisiä kumppaneita Nornelle, sillä niillä on samat ydinarvot kuin Fideliksellä. Nornea tukevat vahvat tanskalaiset institutionaaliset sijoittajat, jotka tukevat Tanskan hiilipäästöjen vähentämistä pienemmillä kustannuksilla kuin mikä olisi mahdollista ilman Nornen kokoluokan projektia."

Santander Corporate & Investment Bank toimi Nornen ainoana talousneuvojana. Kromann Reumert toimi Nornen lakiasiain konsulttina. Accura toimi Core Sustainability Capitalin neuvojana.

Tietoa Core Sustainability Capitalista

Core Sustainability Capital ("CS Capital") on yksityinen sijoitustenhoitoa tarjoava toimija, joka sijoittaa pohjoismaisiin yrityksiin, joilla on vahvat kestävyys- ja ympäristövaikutustavoitteet. CS Capitalilla on 5 miljardia Tanskan kruunua omistamassaan Core Sustainability Fund I -rahastossa, jota tanskalainen eläkerahasto Velliv tukee. CS Capital on aktiivinen sijoittaja, joka keskittyy pääoman vähemmistöosuuksiin ja luottosijoituksiin tukeakseen vaikutusyrityksiä ja -projekteja niiden kestävän kehityksen tavoitteissa kohti vihreää siirtymää.

Tietoa Vellivistä

Velliv on yksi Tanskan suurimmista eläkeyhtiöistä, ja sillä on yli 360 000 asiakasta. Sille on myönnetty FinansWatchin ja EY:n Tanskan vuoden parhaan kaupallisen eläkerahaston palkintp vuosina 2018, 2020, 2021, 2022 ja 2023.

Tietoa Fidelis New Energy -yhtiöstä

Fidelis New Energy, LLC on energiasiirtymäyhtiö, joka edistää hiilipäästöjen vähentämistä sijoittamalla uusiutuviin polttoaineisiin, matalan tai negatiivisen hiilitiheyden tuotteisiin sekä hiilen sitomiseen ja varastointiin Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Fidelis keskittyy hiilipäästöjen vähentämiseen hyödyntämällä hyväksi havaittuja teknologioita, joilla tarjota edullisesti turvallisia, innovatiivisia ratkaisuja, joilla on vähäiset ympäristövaikutukset.

Fidelis New Energyn pääkonttori sijaitsee Houstonissa ja sen Euroopan toimipiste sijaitsee Kööpenhaminassa, Tanskassa. Fidelisillä on valikoima patenttia odottavia, ympäristöä hyödyttäviä teknologioita, joihin on yhdistetty innovatiivisesti jo hyväksi havaittuja teknologioita. Saadaksesi lisätietoja Fidelisistä ja sen energiasiirtymäteknologioista, kuten FidelisH2®, H2PowerCool™ ja CO2PowerGrow™, vieraile osoitteessa www.fidelisnewenergy.com

Tietoa Norne Carbon Storage Hubista

Norne Carbon Storage Hub koostuu hiilidioksidin vastaanottolaitoksista, putkistoista ja varastointintiloista, jotka on tarkoitettu hiilidioksidin turvalliseen ja pysyvään varastointiin. Norne vastaanottaa ja varastoi hiilidioksidia tanskalaisilta ja eurooppalaisilta asiakkailta. Lisätietoja Norne Carbon Storage Hubista saat osoitteesta www.norneccs.com