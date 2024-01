Core Sustainability Capital og Fidelis New Energy melder om investeringspartnere i Norne Carbon Storage Hub, som gir sikker, permanent og økonomisk CO2-lagring i Danmark

KØBENHAVN, Danmark, 27. jan. 2024 /PRNewswire/ -- Core Sustainability Capital («CS Capital»), med støtte fra det danske pensjonsfondet Velliv, har inngått avtale om investering i Norne Carbon Storage Hub («Norne») med deres grunnlegger Fidelis New Energy («Fidelis»). Norne vil levere miljøvennlig CO2-transport og permanent lagring for å bidra til avkarbonisering av Danmark, samtidig som dette skaper nye gode stillinger, nye skatteinntekter for Danmark og ny privat investering rettet mot å bekjempe årsakene til klimaendring. Norne er et infrastrukturprosjekt i stor skala for karbonoppsamling og -lagring («CCS») som begynte å satse på bygging, investering og utvikling i 2021, og som i 2027 kunne lagre CO2 på en sikker måte. Denne satsingen var en følge av Nornes lagringskunder og dansk politikk med målsetting om å kunne være i drift i 2027–2028.

Norne-prosjektet er tildelt et prosjekt for felles interesse fra Den europeiske union («EU»), som anerkjenner deres rolle som prioritert infrastrukturprosjekt med betydelig EU-påvirkning. Norne har som mål å lagre over 30 millioner tonn CO2 per år innen 2023. Norne er involvert med flere fremtredende CO2-kunder i Danmark og Europa, som planlegger å starte opp drift av CO2-oppsamlingsprosjekter innen 2028 for å oppfylle tidsfrister både nasjonalt og i EU.

Investeringen i Norne er på linje med CS Capitals investeringsstrategi, som fokuserer på klimapåvirkende selskaper og prosjekter som støtter det grønne skiftet. Videre bygger investeringen på målet om å avkarbonisere utfordrende industri som kjemisk industri, distriktenes varmeanlegg og cementproduksjon. Dette er i tråd med CS Capitals ambisjoner og danske og internasjonale strategier for å fremme og muliggjøre det grønne skiftet i bransjer der karbonfotavtrykk er særdeles utfordrende.

Ved å gå i partnerskap med Fidelis og investere i og støtte byggingen av Norne vil CS Capital påta seg en stor klimautfordring. EU har beregnet at CCS i Europa vil øke til 50 millioner tonn lagret CO2 per år i 2030 og 550 millioner tonn i 2050. EU har konkludert med at målet for CO2-lagring i 2050 er viktig for at EU skal nå nullmålet. For å støtte utviklingen av CCS har EU implementert et rettslig bindende mål over hele EU om å samle opp 50 millioner CO2 per år i 2030. Den rettslig bindende avtalen underbygges av betydelige subsidier til CCS over hele EU.

«Vi er stolte av å investere i Norne og gå i partneskap med Fidelis. Norne spiller en viktig rolle for grønt skifte og er viktig for de danske og europeiske avkarboniseringsmålene. Når prosjektet er ferdig bygget, vil Norne kunne samle opp CO2-mengder tilsvarende over halve årstotalen av CO2-utslipp i Danmark. Med den store investeringen i Norne ser vi frem til å støtte avkarboniseringen i spesielt utfordrende industrier, som er ett av investeringsmålene til CS Capital», sier administrerende partner i CS Capital.

Vellivs CIO, Anders Stensbøl Chistiansen, sier: «Velliv har en strategi om å investere i selskaper som via innovative løsninger bidrar til å oppnå målene i Paris-avtalen samtidig som kundene sikres god fortjeneste. Investeringen i Norne via Core Sustainability Fund I er en bekreftelse på denne strategien, og vi ser frem til å samarbeide med Core Sustainability Capital og Fidelis om denne attraktive investeringen».

«Vi er glade for å ha Core Sustainability Capital og Velliv som hovedpartner i Norne Carbon Storage Hub. Norne er et strategisk dansk prosjekt som gir sikker og effektiv karbonreduksjon i dansk og europeisk økonomi samtidig som global konkurransedyktighet opprettholdes», sier Daniel J. Shapiro, Fidelis CEO. «Vi ser frem til å fortsette vårt partnerskap med Per og Carsten ved Core Sustainability Capital i det vi arbeider for å hjelpe Danmark med å bli ledende innen karbonlagring», sier Bengt Jarlsjo, Fidelis president og COO. Ulrik Weuder, administrerende direktør ved Fidelis New Energy Europe, legger til: «Core Sustainability Capital sammen med Velliv er perfekte partnere for Norne siden de deler kjerneverdiene til Fidelis. Norne støttes av sterke danske institusjonelle investorer, som støtter avkarboniseringen av Danmark til lavere kostnader enn det som ville vært mulig uten Nornes store skala og omfang».

Santander Corporate og Investment Bank er Nornes eneste økonomiske rådgiver. Kromann Reumert er Nornes juridiske rådgiver. Accura er Core Sustainability Capitals rådgiver.

Om Core Sustainability Capital

Core Sustainability Capital («CS Capital») er en privat investeringsvirksomhet, som investerer i nordiske selskaper med sterke bærekraftige og miljøpåvirkende mål. CS Capital styrer 5 milliarder danske kroner i sitt Core Sustainability Fund I, som støttes av det danske pensjonsfondet Velliv. CS Capital er en aktiv investor med fokus på kapitalminoriteter og kredittinvesteringer for å støtte miljøpåvirkende selskaper og prosjekter med sine ambisjoner om bærekraftig vekst for grønt skifte.

Om Velliv

Velliv er en av Danmarks største pensjonsaktører, med over 360 000 kunder. FinansWatch og EY har kåret dem til Best Commercial Pension Fund of the Year i Danmark i 2018, 2020, 2021, 2022 og 2023.

Om Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC er et energiskifte-selskap som fremmer avkarbonisering via investeringer i fornybart drivstoff, produkter med lav eller negativ karbonintensitet samt karbonoppsamling og lagring i Europe og USA. Fidelis fokuserer på redusert karbonutslipp ved å bruke bekreftet teknologi for å levere sikre og innovative løsninger med lave kostnader og lav miljøpåvirkning.

Fidelis New Energy holder til i Houston med et europeisk kontor i København. Fidelis har en portefølje med teknologi som skal patenteres, og som er fordelaktige for miljøet grunnet innovativ integrering av bekreftet teknologi. For å lese mer om Fidelis og deres teknologi for energiskifte, inkludert FidelisH2®, H2PowerCool™ og CO2PowerGrow™, se www.fidelisnewenergy.com

Om Norne Carbon Storage Hub

Norne Carbon Storage Hub består av CO2-mottaksfasiliteter, rørledninger og lagringsfasiliteter utviklet for å lagre CO2 sikkert og permanent. Norne vil motta og lagre CO2 fra danske og europeiske kunder. For mer informasjon om Norne Carbon Storage Hub, se www.norneccs.com