Core Sustainability Capital och Fidelis New Energy tillkännager investeringspartnerskap i Norne Carbon Storage Hub som möjliggör säker, permanent och ekonomisk lagring av koldioxid i Danmark

COPENHAGEN, Danmark, 27 januari 2024 /PRNewswire/ -- Core Sustainability Capital ("CS Capital"), uppbackat av den danska pensionsfonden Velliv, har slutfört en investering i Norne Carbon Storage Hub ("Norne") med dess grundare Fidelis New Energy ("Fidelis"). Norne kommer att tillhandahålla miljövänlig CO2-transport och permanent lagring för att hjälpa Danmark att minska koldioxidutsläppen samtidigt som det ger nya högkvalitativa jobb, nya skatteintäkter för Danmark och nya privata investeringar riktade mot att bekämpa orsakerna till klimatförändringarna. Norne är ett storskaligt infrastrukturprojekt med fokus på koldioxidavskiljning och lagring ("CCS") som påbörjade konstruktions-, investerings- och utvecklingsarbetet i mitten av 2021 för att på ett säkert sätt lagra CO2 i mitten av 2027. Detta arbete drevs på av Nornes lagringskunder och dansk politik som siktade på att uppfylla ett driftdatum 2027-2028.

Norne-projektet har utsetts till ett projekt av gemensamt intresse av Europeiska unionen ("EU"), som ett erkännande av dess roll som ett prioriterat infrastrukturprojekt med betydande inverkan på EU. Norne siktar på att lagra över 30 miljoner ton CO2 per år till 2030. Norne samarbetar med flera framstående CO2-kunder i Danmark och Europa som planerar att starta sina CO2-avskiljningsprojekt senast 2028 för att uppfylla interna tidsfrister och EU:s tidsfrister.

Investeringen i Norne ligger i linje med CS Capitals investeringsstrategi som fokuserar på företag som påverkar klimatet och projekt som stöder den gröna omställningen. Dessutom bygger investeringen på målet att stödja utfasningen av fossila bränslen i industrier som är svåra att avveckla, såsom kemikalier, fjärrvärmeverk och cementproduktion. Detta ligger i linje med CS Capitals ambitioner och både danska och internationella strategier för att främja och möjliggöra den gröna omställningen i branscher där det är särskilt utmanande att minska koldioxidavtrycket.

Genom att samarbeta med Fidelis och investera i och stödja byggandet av Norne kommer CS Capital att ta itu med en viktig klimatutmaning. EU uppskattar att CCS i Europa kommer att öka till 50 miljoner ton koldioxid lagrat per år 2030 och 550 miljoner ton koldioxid lagrat per år 2050. EU har dragit slutsatsen att målet för koldioxidlagring 2050 är avgörande för att EU ska kunna nå sitt nettonollmål. För att stödja utvecklingen av CCS har EU infört ett EU-omfattande rättsligt bindande mål om att avskilja 50 miljoner ton koldioxid per år 2030. Det rättsligt bindande åtagandet understöds av betydande subventioner i hela EU för CCS.

"Vi är stolta över att investera i Norne och att ingå detta partnerskap med Fidelis. Norne spelar en viktig roll för den gröna omställningen och är avgörande för de danska och europeiska målen för minskade koldioxidutsläpp. När Norne är färdigbyggt kommer det att kunna avskilja koldioxidmängder som motsvarar över hälften av Danmarks årliga totala koldioxidutsläpp. Genom investeringen i Norne ser vi fram emot att stödja utfasningen av fossila bränslen i industrier som är svåra att avveckla, vilket är ett av CS Capitals investeringsmål", säger Per Frederiksen, Managing Partner på CS Capital.

Vellivs CIO, Anders Stensbøl Chistiansen, säger: "Velliv har en strategi att investera i företag som genom innovativa lösningar bidrar till att uppnå målen i Parisavtalet samtidigt som de säkerställer attraktiv avkastning för våra kunder. Investeringen i Norne genom Core Sustainability Fund I är ett bevis på denna strategi, och vi ser fram emot att samarbeta med Core Sustainability Capital och Fidelis kring denna attraktiva investering."

"Vi är glada över att ha Core Sustainability Capital tillsammans med Velliv som en viktig partner i Norne Carbon Storage Hub. Norne är ett strategiskt danskt projekt som möjliggör en säker och effektiv koldioxidminskning i den danska och europeiska ekonomin samtidigt som den globala konkurrenskraften bibehålls", säger Daniel J. Shapiro, VD för Fidelis. "Vi ser fram emot att fortsätta vårt partnerskap med Per och Carsten på Core Sustainability Capital när vi arbetar för att hjälpa Danmark att bli ledande inom koldioxidlagring", säger Bengt Jarlsjo, Fidelis President och COO. Ulrik Weuder, VD för Fidelis New Energy Europe, tillade: "Core Sustainability Capital tillsammans med Velliv är perfekta partners för Norne eftersom de delar Fidelis kärnvärden. Norne har stöd av starka danska institutionella investerare som stöder utfasningen av fossila bränslen i Danmark till lägre kostnader än vad som skulle vara möjligt utan Nornes storlek och omfattning."

Santander Corporate & Investment Bank agerade som ensam finansiell rådgivare till Norne. Kromann Reumert fungerade som juridisk rådgivare åt Norne. Accura agerade rådgivare till Core Sustainability Capital

Om Core Sustainability Capital

Core Sustainability Capital ("CS Capital") är en privat kapitalförvaltare som investerar i nordiska företag med starka hållbarhets- och påverkansmål. CS Capital förvaltar 5 miljarder danska kronor i sin Core Sustainability Fund I, som backas upp av den danska pensionsfonden Velliv. CS Capital är en aktiv investerare med fokus på minoritetskapital och kreditinvesteringar för att stödja företag och projekt i deras strävan efter hållbar tillväxt och den gröna omställningen.

Om Velliv

Velliv är ett av Danmarks största pensionsbolag med mer än 360 000 kunder. Den har utsetts till årets bästa kommersiella pensionsfond i Danmark av FinansWatch och EY 2018, 2020, 2021, 2022 och 2023.

Om Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC är ett energiomställningsföretag som driver utfasningen av fossila bränslen genom investeringar i förnybara bränslen, produkter med låg eller negativ koldioxidintensitet samt avskiljning och lagring av koldioxid i Europa och USA. Fidelis fokuserar på minskade koldioxidutsläpp genom att använda beprövad teknik för att tillhandahålla säkra innovativa lösningar med låga kostnader och låg miljöpåverkan.

Fidelis New Energy har sitt huvudkontor i Houston och ett europeiskt kontor i Köpenhamn, Danmark. Fidelis har en portfölj av patentsökta teknologier som ger klimatfördelar genom innovativ integration av beprövad teknik. För mer information om Fidelis och dess teknik för energiomställning, inklusive FidelisH2®, H2PowerCool™ och CO2PowerGrow™, besök www.fidelisnewenergy.com

Om Norne Carbon Storage Hub

Norne Carbon Storage Hub består av mottagningsanläggningar för CO2, pipelines och lagringsanläggningar som är utformade för att lagra CO2 på ett säkert och permanent sätt. Norne kommer att ta emot och lagra CO2 från danska och europeiska kunder. För ytterligare information om Norne Carbon Storage Hub, besök www.norneccs.com