Core Sustainability Capital et Fidelis New Energy annoncent un partenariat d'investissement dans le Norne Carbon Storage Hub permettant un stockage du CO2 sûr, permanent et économique au Danemark

COPENHAGUE, Danemark, 26 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Core Sustainability Capital (« CS Capital »), soutenu par le fonds de pension danois Velliv, a conclu un investissement dans le Norne Carbon Storage Hub (« Norne ») avec son fondateur Fidelis New Energy (« Fidelis »). Norne fournira le transport et le stockage permanent de CO2 dans le respect de l'environnement afin de contribuer à la décarbonisation du Danemark tout en offrant de nouveaux emplois de qualité, de nouvelles recettes fiscales pour le Danemark et de nouveaux investissements privés destinés à lutter contre les causes du changement climatique. Norne est un projet d'infrastructure à grande échelle axé sur le captage et le stockage du carbone (« CSC ») qui a commencé ses efforts d'ingénierie, d'investissement et de développement à la mi-2021 pour stocker en toute sécurité le CO2 d'ici à la mi-2027. Ces efforts ont été motivés par les clients de stockage de Norne et la politique danoise visant à respecter la date d'exploitation de 2027-2028.

Le projet Norne a été désigné projet d'intérêt commun par l'Union européenne (« UE »), reconnaissant ainsi son rôle en tant que projet d'infrastructure prioritaire ayant un impact significatif sur l'UE. Norne vise à stocker plus de 30 millions de tonnes de CO2 par an d'ici 2030. Norne est engagé avec plusieurs clients émetteurs de CO2 éminents au Danemark et en Europe qui prévoient de commencer à exploiter leurs projets de captage de CO2 d'ici 2028 afin de respecter les échéances internes et européennes.

L'investissement dans Norne est conforme à la stratégie d'investissement de CS Capital axée sur les entreprises ayant un impact sur le climat et sur les projets qui soutiennent la transition verte. En outre, l'investissement s'appuie sur l'objectif consistant à soutenir la décarbonisation des industries qui ont du mal à éliminer les émissions de CO2, comme les produits chimiques, les centrales de chauffage urbain et la production de ciment. Cela correspond aux ambitions de CS Capital et aux stratégies danoises et internationales qui visent à promouvoir et à permettre la transition verte dans les industries où la réduction de l'empreinte carbone est la plus difficile.

En s'associant à Fidelis et en investissant dans la construction de Norne, CS Capital va relever un défi climatique majeur. L'UE estime que le CSC en Europe atteindra 50 millions de tonnes de CO2 stockées annuellement en 2030 et 550 millions de tonnes de CO2 stockées annuellement en 2050. L'UE a conclu que l'objectif de stockage de CO2 pour 2050 est essentiel pour atteindre son objectif de carboneutralité. Pour soutenir le développement du CSC, l'UE a mis en œuvre un objectif juridiquement contraignant à l'échelle de l'UE visant à capturer 50 millions de tonnes de CO2 par an en 2030. L'engagement juridiquement contraignant est étayé par des subventions importantes dans toute l'UE pour le CSC.

« Nous sommes fiers d'investir dans Norne et de conclure ce partenariat avec Fidelis. Norne joue un rôle essentiel pour la transition verte, ainsi que pour atteindre les objectifs danois et européens de décarbonisation. Lorsque Norne sera complètement construit, il sera en mesure de capturer des quantités de CO2 correspondant à plus de la moitié des émissions annuelles totales de CO2 du Danemark. Grâce à l'investissement d'impact dans Norne, nous sommes impatients de soutenir la décarbonisation des industries dont les émissions sont difficiles à réduire, l'un des objectifs d'investissement de CS Capital », a déclaré Per Frederiksen, directeur associé de CS Capital.

Le DSI de Velliv, Anders Stensbøl Chistiansen, a déclaré : « Velliv a une stratégie pour investir dans des entreprises qui, grâce à des solutions innovantes, contribuent à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris tout en garantissant des rendements attractifs pour nos clients. L'investissement dans Norne par l'intermédiaire du Core Sustainability Fund I témoigne de cette stratégie, et nous sommes impatients de collaborer avec Core Sustainability Capital et Fidelis dans le cadre de cet investissement attrayant. »

« Nous sommes ravis que Core Sustainability Capital et Velliv soient des partenaires clés du Norne Carbon Storage Hub. Norne est un projet danois stratégique permettant une réduction sûre et efficace des émissions de carbone des économies danoise et européenne tout en maintenant la compétitivité mondiale », a déclaré Daniel J. Shapiro, PDG de Fidelis. « Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec Per et Carsten chez Core Sustainability Capital, car nous voulons aider le Danemark à devenir un leader dans le stockage du carbone », a déclaré Bengt Jarlsjo, président et directeur d'exploitation de Fidelis. Ulrik Weuder, directeur général de Fidelis New Energy Europe, a ajouté : « Core Sustainability Capital et Velliv sont des partenaires parfaits pour Norne, car ils partagent les mêmes valeurs fondamentales avec Fidelis. Norne est soutenu par de solides investisseurs institutionnels danois qui soutiennent la décarbonisation du Danemark à des coûts inférieurs à ce qui serait possible sans l'ampleur et la portée de Norne. »

La banque d'investissement et d'entreprise Santander a été le seul conseiller financier de Norne. Kromann Reumert a été le conseiller juridique de Norne. Accura a agi en tant que conseiller auprès de Core Sustainability Capital

À propos de Core Sustainability Capital

Core Sustainability Capital (CS Capital ») est un gestionnaire de capital privé qui investit dans des entreprises du nord de l'Europe ayant de solides objectifs en matière de durabilité et d'impact. CS Capital gère 5 milliards DKK dans son Core Sustainability Fund I, qui est soutenu par le fonds de pension danois Velliv. CS Capital est un investisseur actif axé sur les minorités d'actions et les investissements de crédit pour soutenir les entreprises et les projets à impact dans leurs ambitions de croissance durable vers la transition verte.

À propos de Velliv

Velliv est l'un des plus grands fonds de pension du Danemark, avec plus de 360 000 clients. En 2018, 2020, 2021, 2022 et 2023, FinansWatch et EY lui ont décerné le prix du meilleur fonds de pension commercial de l'année au Danemark.

À propos de Fidelis New Energy

Fidelis New Energy, LLC est une société de transition énergétique qui favorise la décarbonisation grâce à des investissements dans les carburants renouvelables, les produits à faible intensité de carbone ou à intensité négative, et le captage et le stockage du carbone en Europe et aux États-Unis. Fidelis se concentre sur la réduction des émissions de carbone en utilisant des technologies éprouvées pour fournir des solutions innovantes et sûres à faible coût et à faible impact sur l'environnement.

Fidelis New Energy a son siège à Houston et un bureau européen à Copenhague, au Danemark. Fidelis dispose d'un portefeuille de technologies en instance de brevet offrant des avantages climatiques grâce à l'intégration innovante de technologies éprouvées. Pour en savoir plus sur Fidelis et ses technologies de transition énergétique, notamment FidelisH2®, H2PowerCoolMC et CO2PowerGrow™, rendez-vous sur http://www.fidelisnewenergy.com/.

À propos du Norne Carbon Storage Hub

Le Norne Carbon Storage Hub se compose d'installations de réception du CO2, de pipelines et d'installations de stockage conçues pour stocker le CO2 de manière sûre et permanente. Norne recevra et stockera le CO2 des clients danois et européens. Pour de plus amples renseignements sur le Norne Carbon Storage Hub, veuillez consulter le site www.norneccs.com