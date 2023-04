Morningstar Sustainalytics on jälleen nimennyt Darling Ingredientsin "ESG-alan parhaimmaksi arvioiduksi yritykseksi"

IRVING, Teksas, Yhdysvallat, 21. huhtikuuta 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on tunnustettu Morningstar Sustainalyticsin toimesta ESG-alan parhaimmaksi arvioiduksi yritykseski vuonna 2023. Maaliskuussa 2023 Darling Ingredients sai ESG-riskiluokituksen 20,6, mikä sijoitti yrityksen Sustainalyticsin arvion mukaan elintarviketeollisuuden ylimpään 4. persentiiliin ja Pakatut elintarvikkeet -alitoimialan ylimpään 2. persentiiliin.

Morningstar Sustainalyticsin ESG-riskiluokitukset mittaavat yrityksen altistumista merkittäville toimialakohtaisille ESG-riskeille ja sitä, kuinka hyvin yritys hallitsee näitä riskejä. Tämä moniulotteinen tapa mitata ESG-riskiä yhdistää hallinnan ja altistumisen käsitteet ESG-riskin arvion saamiseksi (eli hallitsemattoman ESG-riskin kokonaispistemäärä tai ESG-riskiluokitus), joka on vertailukelpoinen kaikilla toimialoilla. Sustainalyticsin ESG-riskiluokitukset tarjoavat kvantitatiivisen mittauksen hallitsemattomasta ESG-riskistä ja määrittävät viisi riskitasoa: mitätön, matala, keskitaso, korkea ja vakava.

"Yrityksenä otamme ESG-vastuumme erittäin vakavasti ja olemme iloisia saadessamme tunnustusta ponnisteluistamme", sanoo Randall C. Stuewe, Darling Ingredientsin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. "Arvolupauksemme on yksinkertainen: vähennämme lihateollisuudesta syntyvän jätteen määrää ja jalostamme näitä tuotteita eteenpäin laadukkaiksi lopputuotteiksi. Kestävä kehitys on liiketoimintamme ytimessä ja olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ESG-tekijöihin liittyviä toimiamme – emme vain täyttääksemme sidosryhmiemme odotukset, vaan koska uskomme, että se on oikea tapa toimia."

Darling Ingredients kierrättää syötävät sivutuotteet ja ruokajätteet kestäviksi tuotteiksi ja on johtava uusiutuvan energian tuottaja. Se on suurin pörssiyhtiö, joka ottaa 50 prosenttia eläimestä, joka ei pääse lautaselle, ja muuttaa sen arvokkaiksi ainesosiksi. Darling Ingredients luo elintarvikkeiden ainesosia, joista valmistetaan gelatiinikapseleita pillereitä varten, sakeuttajia elintarvikkeisiin ja kollageenipeptidejä terveys- ja ravitsemusalalle. Yritys myy ainesosia yrityksille, jotka valmistavat rehuja lemmikki- ja kotieläimille, kuten sioille, nautakarjalle, siipikarjalle ja kaloille. Ja jos sitä ei voida syöttää ihmiselle tai eläimelle, Darling Ingredients ottaa materiaalit ja tuottaa niistä vihreää energiaa.

"Olemme innoissamme, että Sustainalytics tunnusti meidät ESG-alan parhaimmaksi arvioiduksi yritykseksi vuonna 2023", sanoo Suann Guthrie, sijoittajasuhteista, kestävästä kehityksestä ja viestinnästä vastaava päällikkö. "Kun muut näkevät jätettä, me näemme mahdollisuuden – niin osakkeenomistajillemme kuin planeetallemme. Tämä on osoitus sitoutumisestamme kestävään kehitykseen, vastuullisiin liiketoimintatapoihin ja tehokkaaseen hallintoon."

Darling Ingredientsin sitoutuminen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintoasioihin (ESG) alkaa sen johtokunnasta ja ylimmästä johdosta ja se on sulautettu koko organisaatioon. Yhtiö on sitoutunut asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita pitkän tähtäimen tavoitteensa mukaisesti saavuttaa toiminnan hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Tarkempaa tietoa Darling Ingredientsin ESG-sitoumuksista on saatavana osoitteessa darlingii.com/sustainability

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) on suurin pörssiyhtiö, jonka alaa on syötäväksi kelpaavien sivutuotteiden ja elintarvikejätteen muuttaminen kestävän kehityksen mukaisiksi tuotteiksi, sekä johtava uusiutuvan energian tuottaja. Kestävän kehityksen edelläkävijänä tunnetulla yhtiöllä on yli 260 tuotantolaitosta 15 maassa, ja se hyödyntää noin 15 prosenttia maailman lihateollisuuden jätevirroista tehden niistä uusia tuotteita, kuten vihreää energiaa, uusiutuvaa dieseliä, kollageenia, lannoitteita, eläinproteiineja ja eläinperäistä jauhoa sekä lemmikkieläinten ruuan ainesosia. Lisätietoja verkkosivuillamme osoitteessa darlingii.com . Seuraa meitä LinkedInissä .

