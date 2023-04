Darling Ingredients opnieuw door Morningstar Sustainalytics uitgeroepen tot 'ESG Industry Top Rated Company'

IRVING, Texas, 21 april 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), is door Morningstar Sustainalytics erkend als een bedrijf dat qua ESG binnen de bedrijfstak in 2023 een van de hoogste kwalificaties heeft. Vanaf maart 2023 ontving Darling Ingredients een ESG-risicoclassificatie van 20,6, waarmee het bedrijf volgens de kwalificaties van Sustainalytics in de top 4e percentiel in de voedingsmiddelenindustrie en in de top 2e percentiel in de subindustrie van verpakte voedingsmiddelen staat.

De ESG-risicokwalificaties van Morningstar Sustainalytics meten de blootstelling van een bedrijf aan branchespecifieke materiële ESG-risico's en de mate waarin een bedrijf deze risico's beheert. Deze multidimensionale manier om ESG-risico's te meten, combineert de concepten van beheer en blootstelling om te komen tot een risicokwalificatie voor ESG (d.w.z. een kwalificatie voor totaal onbeheerde ESG-risico's of de ESG-risicokwalificatie) die vergelijkbaar is in alle bedrijfstakken. De ESG-risicokwalificaties van Sustainalytics bieden een kwantitatieve maatstaf voor onbeheerde ESG-risico's en maken onderscheid tussen vijf risiconiveaus: verwaarloosbaar, laag, gemiddeld, hoog en ernstig.

"Als bedrijf nemen we onze ESG-verantwoordelijkheden zeer serieus en we zijn blij dat onze inspanningen worden erkend", aldus Randall C. Stuewe, voorzitter en CEO van Darling Ingredients. "Onze waardepropositie is eenvoudig: we elimineren verspilling uit de vleesindustrie en zetten die producten om in waardevolle ingrediënten. Duurzaamheid vormt de kern van ons bedrijf en we zetten ons in om onze ESG-prestaties continu te verbeteren - niet alleen om aan de verwachtingen van onze stakeholders te voldoen, maar ook omdat we geloven dat dit het juiste is om te doen."

Darling Ingredients hergebruikt eetbare bijproducten en voedselverspilling in duurzame producten en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat de 50 procent van het dier dat het bord niet haalt, omzet in waardevolle ingrediënten. Darling Ingredients maakt voedselingrediënten die worden gebruikt om gelatinecapsules voor pillen, verdikkingsmiddelen voor voedingsmiddelen en collageenpeptiden voor gezondheid en voeding te maken. Het bedrijf verkoopt ingrediënten aan bedrijven die voer maken voor huisdieren en voor vee zoals varkens, runderen, pluimvee en vissen. Van alles wat uiteindelijk niet voor consumptie door mens of dier geschikt is, maakt Darling Ingredients groene energie.

"We zijn verheugd om in 2023 door Sustainalytics te worden erkend als een best beoordeeld ESG-bedrijf in de sector", aldus Suann Guthrie, Senior Vice President Investor Relations, Sustainability & Communications. "Waar andere bedrijven vaak verspilling zien, zien wij kansen - voor zowel onze aandeelhouders als voor onze planeet. Deze kwalificatie is een bewijs van onze toewijding aan duurzaamheid, verantwoorde bedrijfsvoering en sterk bestuur."

De toewijding van Darling Ingredients aan milieu, sociaal verantwoorde bedrijfsvoering en sterk bestuur begint aan de top bij de raad van bestuur en senior leiderschap en is verankerd in de hele organisatie. Het bedrijf heeft zich toegelegd op het stellen van op wetenschap gebaseerde doelen conform zijn langetermijndoel om tegen 2050 geen CO 2 meer uit te stoten. Meer informatie over de manier waarop Darling Ingredients zich in het kader van ESG toelegt, kunt u nalezen op darlingii.com/sustainability

Over Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) is het grootste beursgenoteerde bedrijf dat van eetbare bijproducten en voedselafval duurzame producten maakt en is een toonaangevende producent van hernieuwbare energie. Het bedrijf wordt erkend als leider op het gebied van duurzaamheid en exploiteert meer dan 260 vestigingen in meer dan 15 landen en hergebruikt ongeveer 15% van de afvalstromen van de wereldwijde vleesindustrie in producten met toegevoegde waarde, zoals groene energie, hernieuwbare diesel, collageen, kunstmest, dierlijke eiwitten en maaltijden en ingrediënten voor huisdiervoeding. Ga voor meer informatie naar darlingii.com. Volg ons op LinkedIn .

Morningstar Sustainalytics Juridische disclaimer

Copyright ©2023 Morningstar Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. Dit persbericht bevat informatie die door Sustainalytics ontwikkeld is ( www.sustainalytics.com ). Dergelijke informatie en gegevens zijn eigendom van Sustainalytics en/of zijn externe leveranciers (gegevens van derden) en worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Ze vormen geen goedkeuring van een product of project, noch een beleggingsadvies en vormen geen garantie dat ze volledig, tijdig, nauwkeurig of geschikt zijn voor een bepaald doel. Het gebruik ervan is onderworpen aan voorwaarden die u kunt nalezen op https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers

Contactpersonen van Darling Ingredients

Beleggers: Suann Guthrie

Senior VP, Investor Relations, Sustainability & Communications

(469) 214-8202; [email protected]



Media: Jillian Fleming

Director, Global Communications

(972) 541-7115; [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.