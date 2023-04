Darling Ingredients erneut von Morningstar Sustainalytics als „ESG Industry Top Rated Company" ausgezeichnet

IRVING, Texas, 20. April 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) wurde von Morningstar Sustainalytics als ein in der ESG-Branche am besten bewertetes Unternehmen im Jahr 2023 anerkannt. Im März 2023 erhielt Darling Ingredients eine ESG-Risikobewertung von 20,6 und damit platzierte sich das Unternehmen gemäß der Bewertung von Sustainalytics unter den obersten vier Prozent in der Lebensmittelbranche und unter den obersten zwei Prozent in der Unterbranche Verpackte Lebensmittel.

Die ESG-Risikobewertungen von Morningstar Sustainalytics messen die Exposition eines Unternehmens gegenüber branchenspezifischen wesentlichen ESG-Risiken und wie gut ein Unternehmen diese Risiken verwaltet. Diese mehrdimensionale Methode zur Messung des ESG-Risikos kombiniert die Konzepte des Managements und des Engagements, um zu einer Bewertung des ESG-Risikos (d. h. einer Gesamtpunktzahl für das ESG-Risiko oder das ESG-Risiko-Rating) zu gelangen, das branchenübergreifend vergleichbar ist. Die ESG-Risikobewertungen von Sustainalytics bieten ein quantitatives Maß für das nicht gemanagte ESG-Risiko und unterscheiden zwischen fünf Risikostufen: vernachlässigbar, niedrig, mittel, hoch und schwerwiegend.

„Als Unternehmen nehmen wir unsere ESG-Verantwortung sehr ernst und freuen uns, dass unsere Bemühungen anerkannt werden", sagte Randall C. Stuewe, Chairman und CEO von Darling Ingredients. „Unser Leistungsversprechen ist einfach: Wir eliminieren Abfall aus der Fleischindustrie und recyceln diese Produkte zu ihrem höchsten Wert. Nachhaltigkeit steht im Mittelpunkt unseres Geschäfts und wir verpflichten uns, unsere ESG-Performance kontinuierlich zu verbessern – nicht nur, um die Erwartungen unserer Stakeholder zu erfüllen, sondern weil wir glauben, dass es gut und richtig ist."

Darling Ingredients verwertet essbare Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle zu nachhaltigen Produkten und ist ein führender Produzent erneuerbarer Energie. Es ist das größte börsennotierte Unternehmen, das die 50 Prozent des Tieres, das es nicht auf den Teller schaffen, in wertvolle Zutaten verwandelt. Darling Ingredients stellt Lebensmittelzutaten her, die zur Herstellung von Gelatinekapseln für Pillen, Verdickungsmittel für Lebensmittel und Kollagenpeptiden für Gesundheit und Ernährung verwendet werden. Das Unternehmen verkauft Zutaten an Unternehmen, die Futtermittel für Haus- und Nutztiere wie Schweine, Rinder, Geflügel und Fische herstellen. Und wenn es nicht an einen Menschen oder ein Tier verfüttert werden kann, nimmt Darling Ingredients diese Materialien und stellt grüne Energie her.

„Wir freuen uns sehr, von Sustainalytics im Jahr 2023 als ein in der ESG-Branche am besten bewertetes Unternehmen ausgezeichnet zu werden", sagte Suann Guthrie, Senior Vice President of Investor Relations, Sustainability & Communications. „Wo andere oft Verschwendung sehen, sehen wir Chancen – sowohl für unsere Aktionäre als auch für den Planeten. Diese Bewertung ist ein Beweis für unser Engagement für Nachhaltigkeit, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und eine starke Unternehmensführung."

Das Engagement von Darling Ingredients für Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) beginnt an der Spitze des Vorstands und der Geschäftsleitung und ist in die gesamte Organisation eingebettet. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, sich wissenschaftlich fundierte Ziele zu setzen, die seinem langfristigen Ziel entsprechen, bis 2050 Netto-Null-Emissionen aus seinem Betrieb zu erreichen. Einzelheiten zu den ESG-Verpflichtungen von Darling Ingredients finden Sie unter: darlingii.com/sustainability

Informationen zu Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) ist das größte börsennotierte Unternehmen, das essbare Nebenprodukte und Lebensmittelabfälle in nachhaltige Produkte umwandelt, und ein führender Produzent erneuerbarer Energie. Das als führend im Bereich Nachhaltigkeit anerkannte Unternehmen betreibt mehr als 260 Anlagen in über 15 Ländern und verwertet etwa 15 % der weltweiten Abfallströme der Fleischindustrie in Mehrwertprodukte wie grüne Energie, erneuerbaren Diesel, Kollagen, Düngemittel, tierische Proteine und Schrot sowie Tierfutterzutaten. Weitere Informationen erhalten Sie auf: darlingii.com Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Haftungsausschluss von Morningstar Sustainalytics

Copyright ©2023 Morningstar Sustainalytics. Alle Rechte vorbehalten. Diese Pressemitteilung enthält Informationen, die von Sustainalytics ( www.sustainalytics.com) zusammengestellt wurden. Diese Informationen und Daten sind Eigentum von Sustainalytics und/oder seinen Drittlieferanten (Daten von Dritten) und werden nur zu Informationszwecken bereitgestellt. Sie stellen weder die Befürwortung eines Produkts oder Projekts noch eine Anlageberatung dar und es wird nicht garantiert, dass sie vollständig, zeitgerecht, genau oder für einen bestimmten Zweck geeignet sind. Ihre Verwendung unterliegt Bedingungen, die unter https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers eingesehen werden können.

Kontakte bei Darling Ingredients

Investoren: Suann Guthrie

Senior VP, Anlegerbeziehungen, Nachhaltigkeit und Kommunikation

(469) 214-8202; [email protected]



Medien: Jillian Fleming

Leiterin, Weltweite Kommunikation

(972) 541-7115; [email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/647660/Darling_Ingredients_Logo.jpg

SOURCE Darling Ingredients Inc.