Darling Ingredients à nouveau nommée par Morningstar Sustainalytics « Entreprise la mieux notée par l'industrie ESG » (ESG Industry Top Rated Company)

IRVING, Texas, 21 avril 2023 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR), a été reconnue par Morningstar Sustainalytics comme une « Entreprise la mieux notée par l'industrie ESG » en 2023. En mars 2023, Darling Ingredients a reçu une note de risque ESG de 20,6, ce qui place la société dans le 4e centile supérieur de l'industrie des produits alimentaires et dans le 2e centile supérieur du sous-secteur des aliments emballés, selon l'évaluation de Sustainalytics.

Les notes de risque ESG de Morningstar Sustainalytics mesurent l'exposition d'une entreprise aux risques ESG matériels spécifiques au secteur et la manière dont elle gère ces risques. Cette méthode multidimensionnelle de mesure du risque ESG combine les concepts de gestion et d'exposition pour parvenir à une évaluation du risque ESG (c'est-à-dire un score total de risque ESG non géré ou la notation du risque ESG) qui est comparable dans tous les secteurs d'activité. La notation du risque ESG de Sustainalytics fournit une mesure quantitative du risque ESG non géré et distingue cinq niveaux de risque : négligeable, faible, moyen, élevé et grave.

« En tant qu'entreprise, nous prenons nos responsabilités ESG très au sérieux et nous sommes heureux que nos efforts soient reconnus », a déclaré Randall C. Stuewe, président et PDG de Darling Ingredients. Notre proposition de valeur est simple : nous éliminons les déchets de l'industrie de la viande et recyclons ces produits à leur plus grande valeur. La durabilité est au cœur de notre activité et nous nous engageons à améliorer continuellement notre performance ESG - non seulement pour répondre aux attentes de nos parties prenantes, mais aussi parce que nous pensons que c'est la bonne chose à faire. »

Darling Ingredients réutilise les sous-produits comestibles et les déchets alimentaires pour en faire des produits durables, et elle est l'un des principaux producteurs d'énergie renouvelable. Il s'agit de la plus grande entreprise cotée en bourse qui transforme les 50 % d'animaux qui ne se retrouvent pas dans l'assiette en ingrédients de valeur. Darling Ingredients crée des ingrédients alimentaires qui sont utilisés pour fabriquer des capsules de gélatine pour les pilules, des épaississants pour les aliments et des peptides de collagène pour la santé et la nutrition. L'entreprise vend des ingrédients à des sociétés qui fabriquent des aliments pour animaux de compagnie et pour le bétail (porcs, bovins, volailles et poissons). Et si cela ne peut être donné à manger à un homme ou à un animal, Darling Ingredients utilise ces matériaux pour produire de l'énergie verte.

« Nous sommes ravis d'être reconnus comme une entreprise "ESG Industry Top Rated" en 2023 par Sustainalytics », a déclaré Suann Guthrie, première vice-présidente des relations avec les investisseurs, du développement durable et de la communication. « Là où d'autres voient souvent des déchets, nous voyons des opportunités - à la fois pour nos actionnaires et pour la planète. Ce classement témoigne de notre engagement en faveur du développement durable, de pratiques commerciales responsables et d'une gouvernance solide. »

L'engagement de Darling Ingredients en faveur des questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) commence au sommet, avec son conseil d'administration et ses dirigeants, et s'étend à l'ensemble de l'organisation. L'entreprise s'est engagée à fixer des objectifs fondés sur des données scientifiques , conformément à son objectif à long terme de réduire à zéro les émissions nettes de ses activités d'ici à 2050. Les détails des engagements ESG de Darling Ingredients sont présentés sur le site darlingii.com/sustainability

À propos de Darling Ingredients

Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) est la plus grande société cotée en bourse transformant des sous-produits comestibles et des déchets alimentaires en produits durables et un producteur d'énergie renouvelable de premier plan. Reconnue comme un leader en matière de durabilité , la société exploite plus de 260 usines dans plus de 17 pays et réutilise environ 15 % des flux de déchets de l'industrie de la viande dans le monde en produits à valeur ajoutée, tels que l'énergie verte, le diesel renouvelable, le collagène, les engrais, les protéines animales, les repas et les ingrédients pour aliments pour animaux de compagnie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur darlingii.com . Suivez-nous sur LinkedIn .

