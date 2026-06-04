Uusi Apica-tutkimus: Agenttinen tekoäly on valmis laukaisemaan 9,5-kertaisen telemetriatietojen räjähdysmäisen kasvun, joka jättää suurimman osan yrityksistä haavoittuvaisiksi

Omdia-tutkimus, johon osallistui yli 300 yrityksen IT-päättäjää, paljastaa kasvavan kuilun agenttisen tekoälyn käyttöönoton ja sen tukemiseen tarvittavan telemetrian infrastruktuurin välillä

Yritykset ennakoivat, että telemetriatietojen määrä agenttisen tekoälyn työkuormista kasvaa keskimäärin 9,5-kertaiseksi kahden vuoden kuluessa, ja 44 % odottaa 6–100-kertaista kasvua; silti lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä on vain "jokseenkin valmistautuneita" tai huonommin varautuneita tähän räjähdysmäiseen kasvuun

54 % yrityksistä on jo kolminkertaistanut telemetriatietojen määrän viimeisen 12 kuukauden aikana; AI/ML vastaa nyt n. 43 % kaikesta telemetrian kasvusta, ja osuus on kasvussa

Yritykset ilmoittavat käyttävänsä vuosittain keskimäärin 3,17 miljoonaa dollaria havaittavuuteen, ja 81 % yrityksistä etsii aktiivisesti kustannusten leikkaamiseen liittyviä vaihtoehtoja

59 % yrityksistä on jo lopettanut tai viivästyttänyt agentiaalisen tekoälyn käyttöönottoa, koska havaittavuuskustannukset olivat liian korkeat, hylkäämällä kyberturvallisuuden, vaatimustenmukaisuuden ja petosten havaitsemisen agentit, joilla on korkeimmat kustannukset niiden ollessa valvomattomia

Yritykset, jotka ovat ottaneet käyttöön telemetriakanavoinnin, ovat 50 % todennäköisemmin valmiita tekoälytietojen kasvuun, mikä tekee kanavoinnin infrastruktuurista tärkeimmän valmiuksien erotustekijän.

68 % yrityksistä aikoo arvioida havaittavuusratkaisujen muutokset kuuden kuukauden kuluessa; ostopaikka on nyt auki

STOCKHOLM ja NEW YORK, 4. kesäkuuta 2026 /PRNewswire/ -- Apica, agentiikkaa valmistava telemetriatietojen hallintayhtiö, julkaisi tänään tulokset uudesta Omdia-tutkimustutkimuksesta, jonka Apica tilasi ja jonka Omdia/Informa TechTarget toimitti, ja joka määrittää telemetriatietojen haasteen laajuuden, jota yritykset kohtaavat, kun agenttinen tekoäly siirtyy pilottivaiheesta tuotantoon. Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan yli 300 yrityksen IT-päättäjän tekemän tutkimuksen pohjalta laadittu raportti paljastaa selkeän kuilun agenttisen tekoälyn käyttöönoton ja sen tukemiseen tarvittavan infrastruktuurin välillä, joka on suurempi, kiireellisempi ja merkittävämpi kuin useimmat IT-johtajat ovat kertoneet. Länsi-Euroopan vastaajat, jotka kattavat Yhdistyneen kuningaskunnan, Sveitsin, Saksan ja Itävallan, edustavat lähes puolet kyselytutkimuspohjasta, mikä tekee tästä yhden kattavimmista transatlanttisista tutkimuksista yritysten telemetrian valmiudesta tähän mennessä. Ainutlaatuisesti kaikilla vastaajilla oli suora budjetti- tai päätöksentekovalta organisaationsa havaittavuuteen kohdistuvien investointien suhteen.

The Agentic AI telemetry crisis is here. Are you ready? Simplify telemetry data management and control observability costs with Apica.

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TELEMETRIAN RÄJÄHTÄVÄ KASVU ON JO TÄÄLLÄ

Raportin alustava havainto on nykyhetken kriisi, ei ennuste. Valtaosa yrityksistä, 54 %, kolminkertaisti telemetriatietojensa määrän jo vain viimeisten 12 kuukauden aikana, ja niiden arvioitu keskimääräinen kasvu oli 3,7 kertaa vuodessa. Tekoäly ja koneoppimisen työkuormitukset muodostavat nyt noin 43 % tästä kasvusta, mikä tekee tekoälystä suurimman yksittäinen telemetrian laajentumisen tekijän yritysympäristöissä.

83 % yrityksistä luokitteli tekoälyn havaittavuuden tärkeimmäksi prioriteetiksi vuodelle 2026, jolloin se sai 8 tai enemmän 10 pisteen asteikolla. Prioriteetti on selvä. Sitä tukeva infrastruktuuri ei useimmissa organisaatioissa ole.

AGENTTINEN TEKOÄLY TOIMII KIIHDYTTÄJÄNÄ

Raportin tärkein havainto on agenttisen tekoälyn käyttöönoton väitteiden ja infrastruktuurin todellisuuden välinen kuilu. Kyselyyn vastanneet ennakoivat 9,5-kertaisen kasvun telemetriatiedoissa agenttisista tekoälytyön työmääristä kahden vuoden kuluessa ja 44 % odottaa kasvua 6-100 kertaa. Jakauma on itsessään signaali: Kukaan ei voi määrittää tätä ongelmaa, mikä tekee siitä hälyttävämpää kuin yksittäinen kattolukema.

Tästä huolimatta lähes kaksi kolmasosaa organisaatioista on vain "jossakin määrin valmistautuneita" tai huonommassa tilassa niiden tietomäärien osalta, joita agenttinen tekoäly tuottaa. Useampi kuin yksi viidestä ei ole edes harkinnut tietojen vaikutuksia. 35 % yrityksistä raportoi myös laajalle levinneestä agenttisen tekoälyn käyttöönotosta huolimatta siitä, että teknologia on ollut olemassa yritysluokkana vasta vuodesta 2024, mikä analyytikkojen mukaan heijastaa kilpailupaineita eikä todellista infrastruktuurin valmiutta.

Organisaatiot, jotka eivät tunne agenttista tekoälyä kriittisesti, tulevat olemaan 4,5 kertaa vähemmän todennäköisesti valmiita sen tuottamaan tietomäärään. Tämä tarkoittaa sitä, että riskialttiimmat organisaatiot ovat myös vähiten todennäköisesti tietoisia tästä.

"Tiedot vahvistavat sen, mitä olemme kertoneet yritys-IT-johtajille huhtikuusta lähtien: Agenttinen tekoäly ei muuta vain sitä, miten käytät havaittavuutta. Se rikkoo sen alla olevan arkkitehtuurin. 9,5-kertainen datan kasvu kahdessa vuodessa ei ole tietotekniikan alaviite, vaan johtoryhmätason infrastruktuuripäätös. Organisaatiot, jotka käsittelevät kanavointia ohjauskerroksena nyt, ennen kuin aalto iskee, pystyvät hyödyntämään tekoälyä tuotannossa luottamuksella, kustannustenhallinnalla ja hallinnoinnilla. Apica Ascent on rakennettu tätä varten."

Andi Mann, tuote- ja teknologiajohtaja, Apica

KUSTANNUSKRIISI ON TODELLINEN JA SYVENEVÄ

Raportti kartoittaa telemetrian räjähdysmäisen kasvun suoraan kertautuvaan budjettikriisiin. Yritykset ilmoittavat käyttävänsä vuosittain keskimäärin 3,17 miljoonaa dollaria havaittavuuteen. Lähes 20 % ylittää 5 miljoonaa dollaria. 81 % etsii myös aktiivisesti kustannussäästöjä vähentäviä vaihtoehtoja, ei siksi, että he haluavat vähemmän näkyvyyttä, vaan siksi, että vanhat alustat eivät voi kestävästi absorboida AI-mittaisia tietomääriä nykyisissä hinnoittelumalleissaan.

Tarkkailukelpoisuusbudjetit kasvavat vuosittain keskimäärin 28 %; 35 % yrityksissä kasvu ylittää 52 % vuodessa. Yhdessä ennakoidun 9,5x-agenttisten tekoälytietojen kasvun kanssa tämä luo kustannusten suhteen, jossa ei ole luonnollista kattoa ilman arkkitehtuurin muutosta.

Tärkeintä on, että tutkimus paljastaa, että 69 % agenttisista tekoälyprojekteista tuottaa havaittavuuskustannuksia, jotka ylittävät jo täysimittaiset laskenta- ja infrastruktuurikustannukset ja kääntäen tavanomaisen oletuksen siitä, minne tekoälyprojektien menot keskittyvät.

Seuraukset alkavat jo näkyä: 59 % organisaatioista on lopettanut tai viivästyttänyt ainakin yhden agenttisen tekoälyn käyttöönottoa, koska seurantakustannukset olivat liian korkeat. Luultavasti agentit, joista luovutaan eivät ole kokeellisia: Kyberturvallisuus, laillisuus ja sääntöjenmukaisuus sekä petosten havaitseminen ovat keskeytyneiden käyttötapausten listan kärjessä, mikä tarkoittaa sitä, että niiden jättämisen kustannukset mitataan liiketoiminnan riskeissä, ei vain IT-budjetissa.

"Skaalautuvuus on tärkein syy siihen, miksi ihmisillä ei voi olla agenttisia hankkeita. Heillä ei ole mitään keinoa ottaa niitä käyttöön altistumatta toiminnallisille, oikeudellisille ja turvallisuusriskeille. En näe tuottojen vähenemistä tai hitaita laskusuuntauksia tietomäärän kasvussa. Organisaatiot, jotka eivät käsittele telemetriakanavoinnin arkkitehtuuriaan, tekevät nyt binaarisen valinnan: Maksa hillitsemättömiä havainnointikustannuksia tai suorita tekoälyn käyttöönotot sokeasti."

Torsten Volk, Omdian pääanalyytikko

KANAVOINTI TUOTTAA RATKAISUN JA MARKKINAT TIETÄVÄT TÄMÄN

Tutkimuksessa löydetyt ratkaisut vahvistavat Apica-yhtiön kannattaman arkkitehtuurisen suunnan. 54 % yrityksistä on jo ottanut käyttöön telemetriakanavoinnin ratkaisun ja 97 % on ottanut käyttöön tai arvioi sitä aktiivisesti, mikä vahvistaa, ettei kanavointi ole uusi käsite vaan markkinoiden yksimielinen vastaus telemetriatietojen kriisiin.

Kanavointien käyttöönoton suorituskyvyn etu on mitattavissa: Organisaatiot, jotka ovat ottaneet käyttöön telemetriakanavan, ovat 50 % todennäköisemmin valmiita tietokehitykseen, jota agenttinen tekoäly vaatii 24 kuukauden kuluessa. Aikuisten agenttisten tekoälyorganisaatioiden (joilla on laaja käyttöönotto) keskuudessa kanavoinnin käyttöönotto on määrittelevä ominaisuus: Nämä ovat 80 % todennäköisemmin vältelleet toimintakustannusten haasteita, jotka rajoittavat organisaatioita, jotka toimivat yhä aikaisemmassa vaiheessa agenttisen tekoälyn käyttöönotossa.

Kanavointien ratkaisut toimittavat ratkaisuja yrityksille kaikissa ulottuvuuksissa: Multi-cloud- ja hybriditukea (78 %), kustannusten alentamista (77 %), suorituskyvyn käsittelyä mittakaavassa (76 %) ja tietojen laatua (76 %). Nämä edut kohdistuvat suoraan Apica Flow:n älykkääseen reititykseen, suodattamiseen, rikastamiseen ja kustannusten optimointiin.

Apica Flow:n keskeisimmät ominaisuudet ovat ostajien määrittelemät johdonmukaiset kanavoinnin hankintaohjeet, monikäyttöinen reititys (47 %), tietojen vähentäminen ja näytteenotto (43 %) sekä sisältöpohjainen reititys (41 %). Lähes 25 % ostajista sanoo myös, että nykyiset myyjäsuhteet eivät ole merkittävä tekijä heidän päätöksessään, mikä viittaa siihen, että kanavoinnin arviointimarkkinat voitaisiin voittaa kykyjen ja ajattelun johtamisen perusteella.

PÄÄTÖKSENTEON AIKA ON NYT

Ostokausi on alkanut. 68 % yrityksistä aikoo arvioida havainnointiratkaisujensa muutoksia kuuden kuukauden kuluessa. 70 % suunnittelee arvioivansa telemetriakanavointien ratkaisuja samoissa puitteissa. Suurin osa tämän raportin lukijoista on jo aktiivisen arviointijakson puitteissa tai aloittamassa sellaisen.

Tutkimusraportti on nyt saatavilla. Täydellisten tulosten ja organisaatiosi agenttisten valmiuksien vertailemiseksi, vieraile tässä linkissä.

Jos haluat tietää, miten Apica Ascent toimittaa tutkimuksessa vahvistetun kanavoinnin ensisijaisen arkkitehtuurin tai tutustua henkilökohtaiseen kustannussäästöarviointiin, käy apica.io/demo-sivustolla tai ota yhteyttä Apica-tiliryhmääsi.

LISÄRESURSSEJA

Tietoa APICAsta

Apica tarjoaa tekoälyn aikakaudelle suunnitellun agenttisen infrastruktuurin. Apica auttaa yrityksiä hallitsemaan räjähdysmäisesti kasvavia telemetrian volyymejä tarjoamalla tekoälyn agenttien vaativan kanavoinnin hallinnan, mittareiden perustan ja tietojen valmiuden jopa 40 % pienemmillä kokonaiskustannuksilla kuin perinteiset havaittavuusalustat. Toisin kuin alustakeskeiset ratkaisut, jotka ottavat kaiken haltuunsa syrjimättä mitään ja veloittavat joka vaiheen osalta, Apican kanaviston ensisijainen arkkitehtuuri prosessoi, rikastuttaa ja hallitsee telemetriaa ennen kalliita alustoja, antaen yrityksille puhtaita, hallittuja reaaliaikaisia tietoja ilman myyjätahon lukitsemista. Apica Ascent, ainoa täydellinen telemetriatietojen hallinnan tuotepaketti, joka on rakennettu agenttisille tekoälyn ympäristöille, palvelee globaaleja yrityksiä rahoituspalvelujen, terveydenhuollon, vähittäiskaupan, televiestinnän ja teknologian aloilla.

Tunnustettu visionäärinä vuonna 2025 Gartner Magic Quadrant for Observability Platforms -sisällössä. Lue lisää osoitteesta www.apica.io tai vieraile osoitteessa docs.apica.io.

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