Ny forskning fra Apica: Agentisk AI kan utløse en eksplosjon i telemetridata på opptil 9,5 ganger, noe som gjør de fleste bedrifter sårbare

En Omdia-undersøkelse blant over 300 IT-beslutningstakere i bedrifter viser en voksende kløft mellom innføring av agentisk AI og den nødvendige telemetriinfrastrukturen for å støtte teknologien

Bedrifter forventer en gjennomsnittlig økning på 9,5 ganger i telemetridata fra arbeidsbelastninger med agentisk AI i løpet av to år, og 44 prosent regner med en vekst på 6 til 100 ganger; likevel er nesten to tredjedeler bare «delvis forberedt» eller dårligere forberedt på denne databølgen

54 prosent av bedriftene opplevde allerede en tredobling av mengden telemetridata de siste 12 månedene; AI og maskinlæring utgjør nå rundt 43 prosent av all vekst i telemetri, og denne andelen øker stadig

Bedrifter oppgir en gjennomsnittlig årlig utgift på 3,17 millioner amerikanske dollar til observerbarhet, og 81 prosent leter aktivt etter kostnadsbesparende alternativer

59 prosent av bedriftene har allerede avbrutt eller utsatt innføring av agentisk AI på grunn av høye kostnader for observerbarhet, og lagt til side agenter for cybersikkerhet, regelverksetterlevelse og svindeldeteksjon – løsninger der konsekvensen av manglende overvåkning medfører stor forretningsrisiko

Bedrifter som har tatt i bruk en telemetripipeline har 50 prosent høyere sannsynlighet for å være forberedt på dataveksten fra agentisk AI, noe som gjør pipeline-infrastrukturen til den viktigste faktoren for god beredskap

68 prosent av bedriftene har planer om å vurdere endringer i løsninger for observerbarhet innen seks måneder, og kjøpsvinduet er nå åpent

STOCKHOLM og NEW YORK, 4. juni 2026 /PRNewswire/ -- Apica, et selskap innen telemetridatastyring for agentisk AI, la i dag frem resultatene fra en ny Omdia-forskningsrapport bestilt av Apica og gjennomført av Omdia/Informa TechTarget. Rapporten tallfester hvor store telemetriutfordringer bedrifter møter når agentisk AI går fra prøvedrift til full produksjon. Rapporten bygger på en spørreundersøkelse blant over 300 IT-beslutningstakere fra Nord-Amerika og Vest-Europa og viser en markant kløft mellom innføring av agentisk AI og nødvendig støtteinfrastruktur – en utfordring som er større, mer presserende og mer innvirkende enn de fleste IT-ledere har regnet med. Respondenter fra Vest-Europa, inkludert Storbritannia, Sveits, Tyskland og Østerrike, utgjør nesten halvparten av utvalget, noe som gjør dette til en av de mest omfattende tverratlantiske undersøkelsene om bedriftenes beredskap for telemetri til dags dato. Et særpreget trekk er at alle respondenter hadde direkte budsjett- og beslutningsmyndighet over organisasjonens investeringer i observerbarhet.

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Eksplosjonen i telemetridata er allerede en realitet

Rapportens første hovedfunn viser en pågående krise, ikke en framtidig prognose. Et flertall av bedriftene, altså 54 prosent, opplevde en tredobling av telemetridata alene i løpet av de siste 12 månedene, med en estimert gjennomsnittlig årlig vekst på 3,7 ganger. Arbeidsbelastninger med AI og maskinlæring utgjør om lag 43 prosent av denne veksten, og AI er dermed den viktigste årsaken til økningen av telemetridata i bedriftsmiljøer.

83 prosent av bedriftene plasserer observerbarhet for AI høyt på prioriteringslisten for 2026, med en score på 8 eller høyere på en skala fra 1 til 10. Prioriteringen er klar. Infrastrukturen for å støtte den er det derimot ikke i de fleste organisasjoner.

Agentisk AI er akseleranten

Rapportens viktigste funn viser avviket mellom bedriftenes påstander om innføring av agentisk AI og faktisk tilgjengelig infrastruktur. Undersøkelsesdeltakerne forventer en gjennomsnittlig økning på 9,5 ganger i telemetridata fra agentisk AI i løpet av to år, og 44 prosent regner med en vekst på 6 til 100 ganger. Dette store spennet i tall er i seg selv et varsel: Ingen klarer å sette en øvre grense for problemet, noe som gjør situasjonen mer alarmerende enn et enkelt maksimumstall skulle tilsi.

Til tross for dette er nesten to tredjedeler av organisasjonene bare «delvis forberedt» eller dårligere forberedt på datamengdene som agentisk AI vil generere. Over én av fem har ikke engang vurdert datakonsekvensene. 35 prosent av bedriftene oppgir bred innføring av agentisk AI, selv om teknologien først ble etablert som en bedriftskategori fra 2024. Analytikere påpeker at dette skyldes markedspress snarere enn reell infrastrukturberedskap.

Et kritisk funn er at organisasjoner med lite kjennskap til agentisk AI har 4,5 ganger lavere sannsynlighet for å være forberedt på datavolumene teknologien genererer, noe som betyr at de mest utsatte organisasjonene også er de som er minst klar over risikoen.

«Tallene bekrefter det vi har sagt til IT-ledere i bedrifter siden april: Agentisk AI endrer ikke bare måten du bruker observerbarhet på. Den bryter ned arkitekturen under den. En databølge på 9,5 ganger på to år er ikke en liten IT-detalj, men en infrastrukturbeslutning på styrenivå. De organisasjonene som nå, før databølgen kommer, behandler pipelinen som styringslaget, vil kunne drifte AI-agenter i produksjon med trygghet, kostnadskontroll og god styring. Det er det Apica Ascent er bygget for.»

— Andi Mann, produktsjef og teknologidirektør i Apica

Kostnadskrisen er reell og øker stadig

Rapporten kobler telemetrieksplosjonen direkte til en voksende budsjettkrise. Bedrifter oppgir en gjennomsnittlig årlig utgift på 3,17 millioner amerikanske dollar til observerbarhet. Nesten 20 prosent bruker over 5 millioner dollar. Og 81 prosent leter aktivt etter kostnadsbesparende alternativer – ikke fordi de ønsker mindre innsyn, men fordi eldre plattformer ikke kan håndtere AI-skala datamengder på en bærekraftig måte med dagens prismodeller.

Budsjettene for observerbarhet vokser med gjennomsnittlig 28 prosent årlig; for 35 prosent av bedriftene overstiger veksten 52 prosent per år. Sammen med den forventede 9,5 gangers dataøkningen fra agentisk AI skaper dette en kostnadsbane uten naturlig tak, med mindre arkitekturen endres.

Mest slående er at forskningen viser at i 69 prosent av prosjekter med agentisk AI overstiger kostnadene for observerbarhet allerede summen av beregnings- og infrastrukturkostnader, noe som snur opp ned på den vanlige antakelsen om hvor AI-prosjektmidlene konsentreres.

Konsekvensene blir allerede synlige: 59 prosent av organisasjonene har avbrutt eller utsatt minst én innføring av agentisk AI fordi overvåkingskostnadene var for høye. Agentene som mest sannsynlig blir lagt på hyllen, er ikke eksperimentelle: Cybersikkerhet, juridisk etterlevelse og svindeldeteksjon topper listen over satte bruksområder – noe som betyr at kostnaden ved å la dem være uovervåket måles i forretningsrisiko, ikke bare IT-budsjett.

«Skalerbarhet er hovedgrunnen til at folk ikke kan ha prosjekter med agentisk AI. De har ingen måte å sette dem i drift på uten å utsette seg for operasjonell, juridisk og sikkerhetsmessig risiko. Jeg ser ingen tegn til avtagende avkastning eller noen langsom nedadgående trend i veksten av datamengder. Organisasjoner som ikke tar tak i telemetripipeline-arkitekturen sin nå, vil stå overfor et binært valg: Betale løpskende kostnader for observerbarhet, eller kjøre AI-utrullinger uten overvåkning.»

— Torsten Volk, senioranalytiker i Omdia

Pipelinesystemet er svaret, og markedet vet det

Undersøkelsens funn om løsninger bekrefter den arkitektoniske retningen Apica har fremmet. 54 prosent av bedriftene har allerede implementert en telemetripipelineløsning, og 97 prosent har enten implementert eller vurderer aktivt en slik løsning – noe som bekrefter at pipelinesystemet ikke er et nytt konsept, men markedets konsensusrespons på telemetridatakrisen.

Ytelsesfordelen ved å ta i bruk pipelinesystemer er målbar: Organisasjoner som har tatt i bruk en telemetripipeline, har 50 prosent høyere sannsynlighet for å være forberedt på omfanget av dataveksten som agentisk AI vil kreve innen 24 måneder. Blant modne organisasjoner for agentisk AI (de med bred utrulling) er bruk av pipelinesystemer et definerende kjennetegn: De har 80 prosent større sannsynlighet for å ha unngått de operasjonelle kostnadsutfordringene som hemmer organisasjoner som fortsatt er i tidligere faser av innføring av agentisk AI.

Pipelineløsninger leverer på alle dimensjoner som bedrifter måler: Støtte for multi- og hybridsky (78 prosent), kostnadsreduksjon (77 prosent), ytelseshåndtering i stor skala (76 prosent) og datakvalitet (76 prosent). Disse fordelene samsvarer direkte med Apica Flows intelligente ruting, filtrering, beriking og kostnadsoptimaliseringsmuligheter.

De viktigste driverne for kjøp av pipelinesystemer som identifisert av kjøpere – ruting til flere destinasjoner (47 prosent), datareduksjon og prøvetaking (43 prosent) og innholdsbasert ruting (41 prosent) – er alle kjernefunksjoner i Apica Flow. Og nesten 25 prosent av kjøperne sier at eksisterende leverandørforhold ikke er en vesentlig faktor i avgjørelsen, noe som signaliserer at markedet for evaluering av pipelinesystemer vil bli vunnet på funksjonalitet og tankelederskap.

Beslutningsvinduet er nå

Kjøpsvinduet er åpent. 68 prosent av bedriftene planlegger å vurdere endringer i sine løsninger for observerbarhet innen seks måneder. 70 prosent planlegger å vurdere telemetripipelineløsninger i samme tidsrom. Bedriftene som leser denne rapporten, er i overveldende grad allerede i eller på vei inn i en aktiv evalueringssyklus.

Forskningsrapporten er tilgjengelig nå. For å laste ned de fullstendige funnene og benchmarke din organisasjons beredskap for agentisk AI, besøk denne lenken.

For å lære hvordan Apica Ascent leverer den pipeline-første arkitekturen som forskningen bekrefter, eller for å utforske en personlig kostnadsbesparelsesanalyse, besøk apica.io/demo eller kontakt ditt Apica-kundeteam.

Ytterlige ressurser

Om Apica

Apica leverer infrastruktur tilpasset agentisk AI, spesialbygget for AI-tiden. Apica hjelper bedrifter med å få kontroll over eksploderende telemetrimengder ved å tilby pipelinekontroll, metrikkgrunnlag og databeredskap som AI-agenter krever, med opptil 40 prosent lavere totalkostnad enn eldre plattformer for observerbarhet. I motsetning til plattformsentriske løsninger som tar inn alt uten seleksjon og tar betaling for hvert trinn, behandler, beriker og styrer Apicas pipeline-første arkitektur telemetridata før kostbar plattforminntak, og gir bedrifter ren, styrt sanntidsdata uten leverandørlåsing. Apica Ascent, den eneste komplette produktpakken for telemetridatastyring spesialbygget for miljøer med agentisk AI, betjener globale bedrifter innen finansielle tjenester, helsevesen, detaljhandel, telekommunikasjon og teknologi.

Anerkjent som en Visionary i 2025 Gartner Magic Quadrant for plattformer for observerbarhet. Les mer på www.apica.io eller besøk docs.apica.io.

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