Ny forskning från Apica: Agentisk AI väntas orsaka en 9,5-faldig explosion av telemetridata och lämnar de flesta företag exponerade

En Omdia-undersökning med över 300 företags IT-beslutsfattare visar på en växande klyfta mellan införandet av agentisk AI och den telemetriinfrastruktur som krävs för att stödja tekniken

Företag förväntar sig i genomsnitt en 9,5x ökning av telemetridata från agentiska AI-arbetsbelastningar inom två år, och 44 % räknar med tillväxt på 6x–100x – trots detta är nästan två tredjedelar endast "delvis förberedda" eller ännu sämre förberedda för denna databoom

54 % av företagen har redan upplevt en tredubbling av sin telemetridatamängd under de senaste tolv månaderna; AI och maskininlärning står för cirka 43 % av all telemetritillväxt, och andelen fortsätter att stiga

Företag uppger att de i genomsnitt spenderar 3 170 000 USD årligen på observerbarhet, och 81 % söker aktivt efter kostnadsbesparande alternativ

59 % av företagen har redan avbrutit eller skjutit upp införande av agentisk AI på grund av höga kostnader för observerbarhet, vilket innebär att man lagt på is agenter för cybersäkerhet, regel-efterlevnad och bedrägeridetektering – områden där konsekvenserna av bristande övervakning medför störst ekonomisk risk

Företag som infört en telemetripipeline har 50 % större chans att vara förberedda på datatillväxten från agentisk AI, vilket gör pipeline–infrastrukturen till den enskilt viktigaste faktorn för beredskap

68 % av företagen planerar att utvärdera förändringar av sina observerbarhetslösningar inom sex månader, och inköpsperioden är nu öppen

STOCKHOLM OCH NEW YORK, 4 juni, 2026 /PRNewswire/ -- Apica, ett bolag specialiserat på telemetridatahantering anpassad för agentisk AI, presenterar idag resultat från en ny Omdia-undersökning beställd av Apica och genomförd av Omdia/Informa TechTarget. Studien kvantifierar hur stora utmaningar med telemetridata företagen ställs inför när agentisk AI går från pilotprojekt till full drift i produktion Rapporten bygger på en enkät bland över 300 IT-beslutsfattare på företag i Nordamerika och Västeuropa och belyser en markant klyfta mellan införande av agentisk AI och nödvändig stödinfrastruktur – en klyfta som är större, mer brådskande och får större konsekvenser än vad de flesta IT-chefer har räknat med Nästan hälften av enkätrespondenterna kommer från Västeuropa, inklusive Storbritannien, Schweiz, Tyskland och Österrike, vilket gör studien till en av de mest omfattande transatlantiska undersökningarna någonsin om företags förberedelser inom telemetri En unik detalj är att samtliga deltagare hade direkt budget- och beslutsrätt över sitt företags investeringar i observerbarhet

The Agentic AI telemetry crisis is here. Are you ready? Simplify telemetry data management and control observability costs with Apica.

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TELEMETRIBOOMEN ÄR REDAN ETT FAKTUM

Rapportens första slutsats pekar på en pågående kris, inte en framtidsprognos. Majoriteten av företagen, 54 %, fick sin telemetridatamängd tredubblad enbart under de senaste tolv månaderna, med en uppskattad genomsnittlig årlig tillväxt på 3,7 gånger. Arbetsbelastningar för AI och maskininlärning står för cirka 43 % av denna tillväxt, vilket gör AI till den största enskilda orsaken till växande telemetridata i företagsmiljöer.

83 % av företagen listar observerbarhet för AI som en topprioritet för 2026 och ger frågan minst åtta poäng på en tiogradig skala. Prioriteringen är tydlig. Men de flesta organisationer saknar tillräcklig infrastruktur för att möta behovet.

AGENTISK AI DRIVER UPP TILLVÄXTEN

Rapportens mest avgörande resultat är skillnaden mellan företags uttalade mål om att införa agentisk AI och den verkliga infrastrukturförmågan. Respondenter förväntar sig en genomsnittlig 9,5–faldig ökning av telemetridata från arbetsbelastningar med agentisk AI inom två år, och 44 % räknar med mellan sex- och hundrafaldig tillväxt. Själva spannet i siffrorna är en varningssignal: Ingen kan fastställa ett maxvärde för problemet, vilket gör situationen mer oroväckande än ett enskilt maximaltal.

Trots detta är nästan två tredjedelar av organisationerna endast "delvis förberedda" eller ännu sämre förberedda för de datamängder som agentisk AI genererar. Över en femtedel har inte ens analyserat vilka datakonsekvenser tekniken medför. 35 % av företagen uppger att de redan använder agentisk AI i stor skala, trots att tekniken först blivit ett etablerat företagsverktyg från 2024; analytiker tolkar detta som ett resultat av marknadskonkurrens snarare än välförberedd infrastruktur.

Avgörande är att organisationer med begränsad kunskap om agentisk AI är 4,5 gånger mindre benägna att vara förberedda på dess datamängder – alltså är de mest utsatta företagen ofta ovetande om riskerna.

"Siffrorna bekräftar det vi har förklarat för företags IT-chefer sedan april: Agentisk AI förändrar inte bara hur man använder observerbarhet. Den bryter ner den underliggande arkitekturen. En 9,5–faldig databoom på två år är inget mindre än ett infrastrukturbeslut för styrelsen, inte en detaljfråga för IT-avdelningen. De företag som redan bygger upp sin styrning runt en datapipeline innan datavågen kommer kan införa AI-agenter i produktion med trygghet, kostnadskontroll och regelstyrning. Det är precis det Apica Ascent är utvecklat för."

— Andi Mann, produkt– och teknikchef på Apica

KOSTNADSKRISEN ÄR VERKLIG OCH ÖKANDE

Rapporten kopplar direkt telemetridatabommen till en växande budgetkris. Företag spenderar i genomsnitt 3 170 000 USD per år på observerbarhet. Nästan 20 % lägger ut över 5 000 000 USD årligen. 81 % söker aktivt kostnadsbesparingar, inte för att de vill minska systemöverblicken, utan eftersom äldre plattformar inte klarar att hantera AI-stora datamängder med sina befintliga prismodeller på ett hållbart sätt.

Budgetar för observerbarhet växer i genomsnitt 28 % per år, och för 35 % av företagen överstiger tillväxten 52 % årligen. Kombinerat med den väntade 9,5–faldiga datatillväxten från agentisk AI skapar detta en obegränsad kostnadsutveckling om man inte byter ut sin befintliga arkitektur.

Mest anmärkningsvärt är att 69 % av alla projekt med agentisk AI redan har högre kostnader för observerbarhet än för beräkning och infrastruktur tillsammans, vilket vänder upp och ner på tidigare syn om var kostnaderna för AI-projekt hamnar.

Konsekvenserna märks redan i praktiken: 59 % av organisationerna har avbrutit eller försenat minst ett införande av agentisk AI på grund av för höga övervakningskostnader. De agenter som läggs på is är inga experimentella lösningar: Överst på listan finns agenter för cybersäkerhet, lag- och regel-efterlevnad samt bedrägeridetektering – brister i övervakning av dessa innebär affärsrisker, inte bara högre IT-kostnader.

"Skalbarhet är huvudorsaken till att många inte kan driva projekt med agentisk AI. De kan inte driftsätta lösningarna utan att utsätta verksamheten för drifts-, juridiska och säkerhetsrisker. Jag ser inga tecken på minskad tillväxt eller avtagande datamängdsökning framöver. Företag som inte åtgärdar sin telemetripipeline-arkitektur nu ställs inför ett tvåval: Antingen betala ständigt växande kostnader för observerbarhet eller köra sina AI-lösningar utan övervakning."

— Torsten Volk, huvudanalytiker på Omdia

PIPELINEN ÄR LÖSNINGEN – OCH MARKNADEN HAR INSETT DET

Enkätens resultat kring lösningar bekräftar den arkitekturstrategi som Apica har förespråkat. 54 % av företagen har redan infört en telemetripipeline-lösning och totalt 97 % har antingen infört eller utvärderar en sådan, vilket visar att pipelinen inte längre är en ny idé utan branschens gemensamma svar på telemetridatakrisen.

Prestandafördelarna med en pipeline går att mäta i siffror: Företag med en installerad telemetripipeline har 50 % större chans att vara förberedda på den datatillväxt som agentisk AI medför inom 24 månader. Bland företag med välutbyggd agentisk AI är en installerad pipeline ett utmärkande drag: De har 80 % större chans att undvika de driftskostnadsbekymmer som drabbar företag i ett tidigt skede med sin agentiska AI.

Pipeline-lösningar uppfyller samtliga nyckelkrav som företagen ställer: Stöd för multicloud och hybridmoln (78 %), kostnadsbesparingar (77 %), storskalig prestandahantering (76 %) samt hög datakvalitet (76 %). Dessa fördelar överensstämmer exakt med Apica Flows funktioner för smart routning, filtrering, databerikning och kostnadsoptimering.

De vanligaste anledningarna till pipelineköp är routning till flera mål (47 %), datareducering och provtagning (43 %) samt innehållsbaserad routning (41 %) – alla centrala funktioner i Apica Flow. Nästan 25 % av köparna uppger att befintliga leverantörsrelationer inte är avgörande för valet, vilket visar att konkurrensen på pipelinemarknaden avgörs av produktförmåga och branschkunskap.

BESLUTSFÖNSTRET ÄR ÖPPET JUST NU

Inköpsperioden är för tillfället aktiv. 68 % av företagen planerar att granska sina observerbarhetslösningar inom sex månader. 70 % ska under samma period utvärdera alternativ för telemetripipeline. Majoriteten av företagen som läser rapporten befinner sig redan i eller på väg in i en aktiv utvärderingsfas.

Forskningsrapporten finns tillgänglig redan nu. Hämta alla resultat och jämför ditt företags beredskap för agentisk AI – besök denna länk.

För mer information om hur Apica Ascent levererar den pipeline-baserade arkitekturen som rapporten bekräftar, eller en personlig kostnadsanalys, besök apica.io/demo eller kontakta din kundansvariga på Apica.

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OM APICA

Apica erbjuder infrastruktur anpassad för agentisk AI, utvecklad specifikt för AI-åldern. Apica hjälper företag att styra växande telemetridatamängder med pipeline-styrning, mätvärdesbas och databeredskap för AI-agenter, med upp till 40 % lägre total ägandekostnad jämfört med äldre observerbarhetsplattformar. Till skillnad från plattformsbaserade lösningar som hämtar all data utan urval och debiterar för varje steg, bearbetar, berikar och styr Apicas pipeline-första arkitektur telemetridata innan dyra plattformsladdningar. Resultatet är ren, styrd realtidsdata utan leverantörslåsning för kunderna. Apica Ascent är den enda kompletta produktsviten för telemetridatahantering byggd för miljöer med agentisk AI och används av världsledande företag inom finans, sjukvård, detaljhandel, telekom och teknikbranschen.

Listad som Visionär i Gartner Magic Quadrant 2025 över observerbarhetsplattformar. Läs mer på www.apica.io eller docs.apica.io.

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