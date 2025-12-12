À L'OCCASION DES GAME AWARDS 2025, NETMARBLE DÉVOILE LA NOUVELLE BANDE-ANNONCE DE THE SEVEN DEADLY SINS: ORIGIN

Un récit multiversel et d'intenses combats de boss multijoueurs dans un vaste monde ouvert

SÉOUL, Corée du Sud, 12 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Netmarble, un développeur et éditeur de premier plan de jeux de haute qualité, a révélé une nouvelle bande-annonce pour son prochain RPG d'action en monde ouvert The Seven Deadly Sins: Origin à l'occasion des Game Awards 2025, qui se sont déroulés le 11 décembre (PT) au Peacock Theater de Los Angeles.

La bande-annonce a captivé le public du monde entier grâce à des graphiques haute résolution créés par Unreal Engine 5 et à une narration cinématographique immersive. Mettant en avant la narration multiverselle du jeu, la bande annonce montrait des personnages comme Meliodas et Tristan survolant Britannia à bord d'animaux de compagnie, illustrant ainsi la vaste expérience du jeu en monde ouvert.

Elle a également révélé les combats de raid coopératifs en temps réel, où les joueurs s'associent pour vaincre de puissants boss, soulignant ainsi la caractéristique principale du jeu en tant que RPG multijoueur en monde ouvert. Le gameplay n'est pas uniquement axé sur l'exploration, mais aussi sur le travail d'équipe et les défis partagés. De plus, un moment clé a laissé entrevoir le possible retour d'Escanor dans le multivers, ce qui a encore augmenté l'impatience des fans.

Après des apparitions au Summer Game Fest, à la gamescom ONL, au Tokyo Game Show et à G-STAR 2025, The Seven Deadly Sins: Origin continue sur sa lancée avec cette dernière bande-annonce. Prévu pour un lancement mondial sur PlayStation® 5 (exclusivité console), Steam , et simultanément sur mobile, le jeu est désormais disponible en pré-enregistrement sur Google Play , App Store , et le site officiel , avec des options de liste de souhaits sur PlayStation® 5 et Steam .

Basé sur le manga et l'anime japonais à succès The Seven Deadly Sins, qui s'est vendu à plus de 55 millions d'exemplaires dans le monde, The Seven Deadly Sins: Origin permet aux joueurs d'explorer Britannia dans un vaste monde ouvert. Le jeu propose des combats basés sur le tag, des combinaisons de compétences et des équipes personnalisables à l'aide de divers personnages et armes. Les éléments multijoueurs permettent de former des groupes d'exploration ou de faire équipe pour vaincre les boss.

En octobre, The Seven Deadly Sins: Origin a fait l'objet d'un test bêta fermé à l'échelle mondiale, qui a suscité d'excellentes réactions : 95 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles continueraient à jouer après le lancement.

Pour rester informé, suivez The Seven Deadly Sins: Origin sur ses canaux officiels YouTube , X , et Discord .

À propos de Netmarble Corporation

Fondée en Corée en 2000, la société Netmarble Corporation est un développeur et un éditeur mondial majeur de jeux. Grâce à des franchises populaires et à des partenariats stratégiques avec des détenteurs de droits de propriété intellectuelle de premier plan, la société propose au public du monde entier une expérience de jeu innovante et attrayante. En tant que société mère de Kabam, SpinX Games, Jam City et actionnaire principal de HYBE et NCSOFT, le portefeuille diversifié de Netmarble comprend Solo Leveling:ARISE, Seven Knights Re:BIRTH, Raven2, MARVEL Future Fight, et The Seven Deadly Sins: Grand Cross. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse http://company.netmarble.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2843315/TGA_Trailer_revealed.jpg