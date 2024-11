AliExpress lance le 11.11 Global Shopping Festival avec des réductions allant jusqu'à 80 %

PARIS, 8 novembre 2024 /PRNewswire/ -- AliExpress lance son 11.11 Global Shopping Festival, offrant des réductions parmi les meilleures de l'année, allant jusqu'à 80 % pendant un mois, jusqu'au 3 décembre. Cette initiative permet aux consommateurs de maximiser leur budget pour les fêtes, avec des remises exceptionnelles sur des produits populaires et tendance.

AliExpress enrichit l'expérience d'achat avec "Shake and Win", une fonctionnalité interactive grâce à laquelle les clients peuvent secouer leur téléphone pour débloquer des récompenses, allant de coupons de réduction à des prix sur des produits comme des smartphones et des consoles de jeux. Ce jeu ludique rend l'expérience plus engageante.

Les clients bénéficient également de livraisons gratuites en 7 jours ou moins et de retours gratuits, simplifiant ainsi l'achat en ligne. Gary Topp, directeur commercial Europe d'AliExpress, souligne que cette période festive permet aux consommateurs « de se faire plaisir tout en profitant de réductions parmi les meilleures de l'année ».

AliExpress a également mené une étude avec Censuswide auprès de 2 000 Français sur leurs habitudes en matière de cadeaux. Elle révèle que 15 % des Français ne s'offrent jamais de cadeau, une tendance marquée chez les Baby-Boomers. En revanche, la génération Z se distingue par sa pratique du "self-gifting", avec 34 % d'entre eux s'offrant un cadeau tous les 1 à 2 mois.

Les principaux freins à l'achat pour soi-même incluent le budget (34 % des Français), une contrainte plus marquée chez les femmes (38 % contre 29 % des hommes). De plus, 7 % des répondants ressentent de la culpabilité à l'idée de dépenser pour eux-mêmes, un sentiment plus courant chez les jeunes adultes (13 % des 18-27 ans).

À propos d'AliExpress

Lancée en 2010, AliExpress est une plateforme de commerce électronique permettant aux consommateurs du monde entier d'acheter directement auprès de fabricants et de distributeurs en Chine et dans le monde. Disponible en 15 langues, elle fait partie du groupe Alibaba International Digital Commerce Group.

