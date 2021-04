Artmarket.com : Les artistes femmes ne pèsent encore que 8% du Marché de l'Art ! Artprice annonce l'heure du changement

« Le poids des femmes a doublé en 20 ans, passant de 4% à 8% du produit de ventes mondial aux enchères » relève thierry Ehrmann, Président et Fondateur d'Artmarket.com et de son département Artprice. « Toutefois, il reste encore beaucoup trop faible au regard du nombre de femmes qui sont en vérité des artistes majeures : Artemisia Gentileschi, Frida Kahlo, Cindy Sherman… Une session de ventes dédiée à la gent féminine aurait au moins mérité une grande session live du soir !»

Artprice saisit cette occasion pour revenir sur quatre artistes majeurs, qui sont aussi des femmes.

Hilma Af Klint (1862-1944), précurseur de l'abstraction

Si aucune oeuvre « abstraite » d'Hilma Af Klint n'a été vendue aux enchères (pour la bonne raison qu'elles appartiennent toutes à sa fondation), cette artiste préfigure le rôle fondamental des femmes dans l'un des mouvements clé du 20ème siècle. Nombreuses sont celles qui connaîtront des résultats époustouflants en salles de ventes :

Artiste – Record personnel

Joan Mitchell : 16,6 m$

Lee Krasner : 11,6 m$

Helen Frankentalher : 7,9 m$

Cecily Brown : 6,8 m$

Yayoi Kusama (1929-), la plus performante

Sans atteindre les sommets de Georgia O'Keeffe (44,4 m$) ou de Louise Bourgeois (32 m$), la japonaise Yayoi Kusama est l'artiste femme la plus performante du Marché de l'Art, grâce à une production foisonnante, échangée aux quatre coins de la planète. Avec 617 lots vendus aux enchères en 2020 pour un total de 67 m$, Kusama se classe 20ème dans le grand classement Artprice (toutes périodes de création confondues), devant Tamara de Lempicka, 33ème.

Le fait que l'artiste femme la plus performante de l'histoire soit une artiste vivante présage un changement fondamental qui se confirme, avec les générations suivantes.

Jenny Saville (1970-), la plus recherchée

Un show tous les deux ans en moyenne à la galerie Gagosian et une peinture vendue aux enchères par année : le marché de Jenny Saville entretient une forme de rareté qui sied parfaitement à son art. À la fois classique et brutale, sa peinture a pu être comparée à celle de Rubens ou de Lucien Freud, mais l'artiste anglaise crée une œuvre des plus originales sur la scène contemporaine. Jenny Saville a entre autres été associée au mouvement des Young British Artists, aux côtés de Tracey Emin, Sarah Lucas et Rachel Whiteread.

Njideka Akunyili Crosby (1983-), la plus prometteuse

Ses peintures ont affolé les enchères en 2017 et 2018, avant de disparaître des salles de ventes. Cependant, la jeune artiste d'origine nigériane n'a jamais été aussi populaire depuis lors. Nommée en 2019 dans le TIME 100 Next comme l'une des personnalités les plus influentes de la planète, elle a également rejoint la prestigieuse galerie de David Zwirner. Celui-ci a joint ses efforts à ceux de Victoria Miro pour s'assurer que le succès de Crosby ne sera pas dépassé par l'engouement du Marché.

Crosby se positionne au centre d'une constellation d'artistes femmes de moins de 50 ans et d'origine africaine, qui révolutionnent le genre du portrait, notamment en utilisant des techniques de collage.

