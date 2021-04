Artmarket.com: Las mujeres artistas siguen representando unicamente el 8% del mercado del arte. Artprice conjetura un cambio importante a punto de producirse

Artprice aprovecha la ocasión para centrarse en cuatro grandes mujeres.

Hilma Af Klint (1862-1944). La pionera del arte abstracto

Aunque nunca se ha vendido en una subasta ninguna obra "abstracta" de Hilma Af Klint, (por la sencilla razón de que todas pertenecen a su fundación), esta artista presagió el papel fundamental de las mujeres en uno de los movimientos clave del siglo XX. Algunas de sus obras llegaron a generar notables resultados:

Artista - Récord personal

Joan Mitchell: 16,6 millones de dólares

Lee Krasner: 11,6 millones de dólares

Helen Frankentalher: 7,9 millones de dólares

Cecily Brown: 6,8 millones de dólares

Yayoi Kusama (1929-) La artista femenina más exitosa del mercado

Sin llegar a las cotas de Georgia O'Keeffe (44,4 millones de dólares) o Louise Bourgeois (32 millones de dólares), la japonesa Yayoi Kusama es la artista femenina con mayor éxito del mercado del arte gracias a una abundante producción que cambia de manos en todo por todo el mundo. Con 617 lotes vendidos en subasta, generando un total de 67 millones de dólares, Kusama se situó en 2020 en el puesto 20 de la clasificación general de artistas por facturación anual (todos los periodos creativos combinados) de Artprice, por delante de Tamara de Lempicka (que ocupó el puesto 33).

El mero hecho de que la artista femenina con más éxito de la historia sea una artista viva presagia un cambio fundamental que se está confirmando en las generaciones más recientes.

Jenny Saville (1970-). La más buscada

Con una media de aproximadamente una exposición cada dos años (en la galería Gagosian) y un cuadro subastado al año, el mercado de Jenny Saville mantiene un tipo de rareza que se adapta perfectamente a su tipo de arte. Clásica y brutal a la vez, su pintura ha sido comparada con la de Rubens o Lucien Freud, pero la artista inglesa ha creado una de las obras más originales del panorama contemporáneo. En el pasado, Jenny Saville estuvo asociada al movimiento de los Jóvenes Artistas Británicos junto con Tracey Emin, Sarah Lucas y Rachel Whiteread.

Njideka Akunyili Crosby (1983-). La más prometedora

Sus cuadros causaron sensación en subastas celebradas en 2017 y 2018, pero posteriormente desaparecieron del mercado secundario. Sin embargo, la joven artista de origen nigeriano nunca ha sido tan popular como desde entonces. Incluida en la lista "100 Next" de 2019 de la revista TIME como una de las personalidades más influyentes del planeta, también se ha incorporado a la prestigiosa galería David Zwirner, que ha unido sus fuerzas a las de Victoria Miró para garantizar que el éxito de Crosby no se descarrile por el exceso de entusiasmo del mercado.

Crosby se sitúa en el centro de una constelación de mujeres artistas menores de 50 años y de origen africano que están revolucionando el género del retrato, sobre todo mediante el uso de técnicas de collage.

