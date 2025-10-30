Artprice by Artmarket、パリ近代美術館でADIAFから授与される2025年マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）の受賞者、Xie Lei氏を祝福

パリ, 2025年10月30日 /PRNewswire/ -- 10月23日、パリで第25回マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）が、フランスのアート・シーンの活力、多様性、国際的影響力を代表する最終候補アーティスト4人の中からXie Lei氏に授与されました。今回の受賞では、脆弱性と変容、科学と詩の間で、時代と対話する芸術にスポットライトが当てられました。

フリーズ・ロンドン（Frieze London）に続き、アート・バーゼル・パリ（Art Basel Paris）がグラン・パレで開幕し、各オークション・ハウスでは秋の傑作が披露されます。

Xie Lei – Copyright Margot Montigny Artprice's 2025 Contemporary Art Market Report cover, featuring the digital work “The Thinking Fiend” by Other World

一方、アート界は、ADIAF（Association for the International Diffusion of French Art）が主催し、Artprice by Artmarketが支援するマルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）の授与という、もう一つの大きなイベントを祝っています。

マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）は25年前にフランスのコレクターのグループとADIAFによって設立されました。同賞は、1990年代にフランス人アーティストの国際的評価が低下したことに気づいたフランス人収集家Gilles Fuchs氏の強い働きかけから生まれました。同氏の動機は、フランスの現代美術市場がデリケートな状況に置かれている中で、フランスの芸術の窓口となり、その宣伝に貢献することでした。

今年、この名誉ある賞は画家のXie Lei氏に授与されました。同氏の絵画は夢と現実の間の不安な空間を占めており、私たちに視覚的消費のペースを落とし、イメージの感情的な力を再発見するよう促しています。

Artpriceの創設者であり、Artmarket.comのCEOであるThierry Ehrmann氏は、今回の「創造性、象徴力、多様性」を称賛し、優勝者のXie Lei氏、ファイナリストのBianca Bondi氏、Eva Nielsen氏、Lionel Sabatté氏を祝福しました。彼らは皆、現在のフランスのアート・シーンの豊かさを示す格好の例です。

「Artprice by Artmarketは、International Diffusion of French Art（ADIAF）とマルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）を支援できることを大変誇りに思っています。オークションで販売される現代美術作品の数において、パリが世界で最もダイナミックな市場としての地位を確立している状況において、マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）はフランスのアート・シーンとその影響力の促進に大きく貢献しています。この野心は、フランスの現代アート・シーンを強化するための新たな計画において、Madame Rachida Dati文化大臣にも共有されています。」

ADIAF会長Claude Bonnin氏：

「25年間、マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）は、現代フランス芸術界の活力と創造性に常に敬意を表してきました。ADIAFの300人のコレクターを代表して、優勝者の Xie Lei氏に心からお祝いを申し上げます。今年初めてパリ近代美術館で開催されたマルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）展の質の高さに大変満足しています。今回の開催は、フランス国内および海外でフランスのアーティストに重要な認知度を与えることでフランスのシーンを促進するという共通の目標のもと、州、パリ市、ADIAFが形成した優れた協力体制の好例です。また、この展覧会に加えて、最終選考に残った4名は、セーヴル工房やヴィラ・アルベルティーヌでのレジデンス、海外での展覧会など、当協会の支援プログラムの恩恵を受けることも強調しておきたいと思います。」

世界的な基準となった賞

四半世紀を経て、マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）は、権威ある英国のターナー賞（Turner Prize）や米国のヒューゴ・ボス賞（Hugo Boss Prize）に匹敵する、現代美術の創造性を測る主要な指標としての地位を確立しました。このフェスティバルは、フランスのMinistry of Cultureと数多くの主要な公的機関の支援を受け、現在のシーンの活力、多様性、質を体現する作品を制作するフランス人またはフランス在住のアーティストに毎年スポットライトを当てています。

優勝者には35,000ユーロの賞金と、French Institute、Manufacture de Sèvres、各国立美術館、米国のVilla Albertineなどのパートナー・ネットワークと連携して、国際的な認知度を高めることを目的とした美術館からの支援が提供されます。

したがって、「Prix Marcel Duchamp」は金銭的な報酬を超え、知名度を大きく高める賞です。その恩恵を受けたアーティストには、Dominique Gonzalez-Foerster、Kader Attia、Tatiana Trouvé、Tarik Kiswanson、Melik Ohanianなどがいます。彼らの認知度は受賞者としてノミネートされた後、フランス国境をはるかに越えて広がっています。

ADIAF会長Claude Bonnin氏：「マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）は新進気鋭のアーティストに賞を与えるのではなく、国際的な可能性を秘めたアーティストを支援することを目的としています。」

この知名度の向上は当然のことながら美術市場にも反映され、受賞者は美術館のコレクションにアクセスしやすくなり、所属ギャラリーも販売面で大きなメリットを見込むことができます。何よりも、この賞は永続的な批評的正当性を与え、彼らの作品をファッションや短期的な流行の変動よりも長期的な視点で位置づけてくれます。

2025 年のファイナリスト

2025年のマルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）は、物質性、記憶、変容といったテーマを探求し、独自の道と世界を持つ4人のアーティストを集め、フランスのシーンの活力と多様性を改めて証明するものです。

Bianca Bondi 氏（1986年ヨハネスブルグ生まれ、パリのギャラリーMor Charpentier所属）にとって、変容は精神的であると同時に詩的なプロセスです。彼女のインスタレーションSilent Houseは、夢と記憶の間にある住居を想起させます。緑青を帯びた家具、植物、塩入れは結晶で覆われ、物質の生きた記憶と時の流れの美しさを表現しています。

- ArtpriceでBianca Bondiを検索

Eva Nielsen 氏（1983年パリ近郊のレ・リラ生まれ、ギャラリーPeter KilchmannおよびThe Pillに所属）は、イメージと表面の多孔性を探求しています。画家であり写真家でもある彼女は、ラテックス、革、シルク、スクリーン印刷を重ねて、場所の記憶が絵画の質感に溶け込む断片的な風景を作り出します。彼女の作品は、具象と抽象の間で階層化された現実の解釈を促します。

- ArtpriceでEva Nielsenを検索

Lionel Sabatté（1975年トゥールーズ生まれ、代表作：Ceysson & Bénétièreギャラリー）にとって、物質は記憶となります。埃、灰、古い皮、木の破片などを集めるという独自の手法に忠実に、今回はパリ近代美術館に残された粉塵を集め、新しいダスト・ドローイング・シリーズを制作しました。彼は、脆さと神秘性の間で、目に見えないものを具体的な存在に変えます。

- ArtpriceでLionel Sabattéを検索

最後に、Xie Lei氏（1983年中国生まれ、パリの窓口はSemioseギャラリー）は、文学や映画に影響を受け、内省的な絵画スタイルを展開しています。彼のキャンバスは曖昧さに満ちており、夢と現実の間の視線を宙吊りにします。現代のスピード感に逆らって、彼は時間の減速、イメージの持続性、目に見えるものの深さについての瞑想を提示します。

- ArtpriceでXie Leiを検索

物質性、記憶、知覚といった多様なアプローチの中から、審査員はXie Lei氏の作品の唯一無二の力と現代の社会問題に対する深い洞察を評価し、同氏に賞を授与することに決めました。

変化するフランスの情勢

2025 年のアーティスト選出は、フランスのシーンがますます国際的になっていることを示しています。そこには、独自のアイデンティティを主張しながら、技術、素材、記憶、環境への強い関心が明確に表れています。どのアーティストも「フランス風」であると主張しているのではなく、むしろ分野や起源の境界が曖昧な、オープンな姿勢をとっています。

ADIAFは、その本来の精神に忠実に、この原動力において主導的な役割を果たし続けています。毎年フランス国内外で60以上のワークショップ訪問を企画することで、同協会は進行中の創作とのダイナミックなつながりを維持しています。この現地調査は、300人を超える熱心な美術収集家によって支えられた、非常に厳しい選定プロセスに反映されます。

2025 年大会は会場を変更して開催

第25回となる今回は特別な意義があります。ノミネートされたアーティストの展覧会が、現在4年間の改修工事中のポンピドゥー・センターではなく、パリ近代美術館（MAM）で初めて開催されたのです。この会場変更はささいな出来事ではなく、賞の授与とアーティストの作品の展示を再考する絶好の機会となりました。キュレーターのJulia Garimorth氏と Jean-Pierre Criqui氏は、多様な提案を一貫した形で提示できるよう全力を尽くしました。

パリ近代美術館館長、Fabrice Hergott氏：

「Xie Lei氏の絵画は、21世紀初頭を象徴する、きわめて完成度の高い表現です。2001年9月11日の同時多発テロ以降、疑念と不安感が広まっています。Lei氏の作品は簡潔かつ魅惑的な表現を提供し、彼をフランスの新しいシーンで最も注目すべき人物の1人にしています。第25回権威あるマルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）の一環として、ニューヨーク近代美術館でこれらの作品を展示できることをうれしく思います。」

ADIAFにとって、今回のマルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）は、流派やスタイルとしてではなく、真の実験室としてフランスのシーンを推進してきた四半世紀にわたる共同の取り組みを祝福するものです。ポンピドゥー・センターが変革を開始し、パリ近代美術館が現代のアーティストへの支援を再確認する中、今回の2025年の賞は、多くの熱狂的な観客に歓迎され、活気に満ちた移行を体現するものとなりました。

これはフランス芸術の強力な象徴であり、受賞者の将来にとって大きな後押しとなるでしょう。

選定作品については、次の会場でご覧いただけます。

2025年マルセル・デュシャン賞（Marcel Duchamp Prize）ノミネート・アーティスト4名による展覧会（予約不要、入場無料）。この展覧会は、パリ近代美術館のコレクション・フロアで2026年2月22日まで開催されます。

各アーティストの紹介記事を以下に示します。

「均衡を模索する市場の首都、パリ」現代アート市場レポート2025

魔法と芸術が出会う時：Bianca Bondiの魅惑的な世界

塵の錬金術師、Lionel Sabatté

ビジュアル・アーティスト、Eva Nielsenの作品には、風景が作品に痕跡を残している

不穏な奇妙さを捉えているXie Leiの絵画

