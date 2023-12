BingX Charity s'associe à la Whale and Dolphin Conservation

SINGAPOUR, 21 décembre 2023 /PRNewswire/ -- BingX Charity, la branche philanthropique de l'une des plus importantes bourses de cryptomonnaies mondiales BingX, est extrêmement ravie d'annoncer un pas important en faveur de la gestion de l'environnement. Cette nouvelle initiative débutera par un partenariat avec la Whale and Dolphin Conservation (également connue sous le nom de WDC), une organisation à but non lucratif et éminente association caritative qui se consacre à la protection des baleines et des dauphins en mettant l'accent sur l'arrêt de la captivité et de la chasse à la baleine et la création de mers sûres.

Fondée en 1987, la WDC s'est engagée à créer un monde où toutes les baleines et tous les dauphins sont en sécurité et en liberté. Il s'agit non seulement d'un geste noble, mais aussi d'un moyen essentiel de soutenir l'avenir de la Terre en augmentant la résilience climatique de la planète. Elle s'efforce de protéger les baleines et les dauphins des nombreuses menaces qui pèsent sur eux en organisant des campagnes, en menant des recherches scientifiques, en conseillant les gouvernements et en lançant des projets de conservation, des recherches sur le terrain et des actions de sensibilisation.

Cette collaboration rassemble BingX et la WDC dans une approche à multiples facettes pour assurer la survie à long terme des baleines et des dauphins. Leur partenariat comprend un soutien financier, des efforts de coopération pour abolir la captivité et l'adoption symbolique de certains mammifères marins afin de contribuer à leur bien-être. Ce partenariat vise à mettre en lumière les défis auxquels est confrontée la faune marine et à mobiliser un soutien mondial en faveur de la préservation des écosystèmes marins.

Megan Nyvold, responsable de la stratégie de marque chez BingX, a souligné l'engagement de l'entreprise en faveur de la préservation de l'environnement : « Notre mascotte Bingo incarne les caractéristiques des dauphins : intelligence, bienveillance et coopération. Ces caractéristiques reflètent les valeurs fondamentales de BingX, ce qui fait de notre partenariat avec la WDC un choix naturel. Nous sommes ravis de suivre l'exemple de la WDC et d'apporter des contributions significatives pour protéger ces créatures magnifiques. Cette collaboration reflète notre détermination à avoir un impact positif sur l'environnement et s'inscrit dans le cadre de notre philosophie d'entreprise citoyenne et responsable. »

Depuis sa création en 2019, BingX Charity est activement engagé dans des initiatives philanthropiques. En s'engageant dans ce parcours de collaboration, BingX et la WDC soulignent l'engagement plus large de la bourse de cryptomonnaies en faveur de la responsabilité sociale et environnementale. Ce partenariat vise non seulement à contribuer à la protection des baleines et des dauphins, mais aussi à sensibiliser le public à l'importance cruciale de la préservation de la vie marine.

À propos de BingX

Fondée en 2018, BingX est l'une des principales bourses de cryptomonnaies, au service de plus de 5 millions d'utilisateurs dans le monde. BingX offre des produits et services diversifiés, y compris des produits au comptant, des produits dérivés, du copy trading et de la gestion d'actifs - tous conçus pour répondre aux besoins évolutifs des utilisateurs, qu'ils soient débutants ou professionnels. BingX s'engage à fournir une plateforme digne de confiance qui offre aux utilisateurs des outils et des fonctionnalités innovants leur permettant d'améliorer leurs compétences en matière de trading.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2305462/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2305463/BingX_Charity_Partners_Whale_Dolphin_Conservation.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2284376/BingX_new_logo.jpg